我從挪威郵輪奮進號基隆出發｜石垣島．那霸4日經典航程玩回來啦～超級開心的！立刻來開箱郵輪＆報告心得，必須說～如果你很愛海超級愛海、希望享受幾天不被打擾的放空時光，郵輪旅行真的超級適合你！一定要搭郵輪出海玩起來！！

雄獅旅遊．挪威郵輪奮進號

【指定航程同房第三/四人0元】

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挪威郵輪奮進號 登輪

▼這就是我們要搭的挪威郵輪奮進號啦～好大台好壯觀！

▼出發當天直接到基隆港務局辦理登船手續，一定要記得帶護照及信用卡，還有雄獅旅遊會給你一包資料，裡面有船票及行李吊牌這些東西，記得整包帶去以免漏掉，郵輪上也有雄獅旅遊的服務櫃檯，有任何疑難雜症都可以找工作人員協助。

▼信用卡會綁定房卡，會先被刷100美金的額度（但不會先請款），這幾天郵輪上的小費、額外的自費消費都是使用房卡記帳扣款，辦理完登船手續後就會拿到房卡，房卡超級重要，登船時護照正本會被收走，房卡就是你在郵輪上的身分證，千萬記得隨身攜帶不要弄丟了。

▼登船手續完成我們就準備啟航啦～基隆港掰掰！

挪威郵輪奮進號 開箱

奮進號是耗資30億台幣全新改裝的豪華郵輪，一登輪我就覺得設施好新穎、環境好乾淨、空間感好舒服，船上各種房型、設施、餐廳應有盡有，坦白說四天三夜應該不夠玩，我的足跡好像沒有踏遍整艘郵輪，就來開箱郵輪上我最喜歡的地方吧～

▼我最喜歡甲板泳池了，可惜這幾天剛好姨媽來攪局，我就沒下去游泳了，但是在這裡欣賞海天一色，什麼煩惱都沒了！

▼船尾也有一個泳池喔！

▼我很喜歡待在船尾這裡，因為可以看郵輪行駛時的海浪軌跡，個人覺得很美。

▼在甲板上還可以欣賞日出日落不同天色的海上美景，是不是超讚？所以我說很愛海超愛海的人，一定要來場郵輪之旅！！

挪威郵輪奮進號 內艙房

我們這次訂的是標準內艙房，我覺得是CP值最高的房型，因為花這個價格就一樣能享受郵輪上所有設施，要看海景我會去甲板上看，自己房間裡沒有陽台窗戶沒關係！如果家人朋友要訂，我也最推薦內艙房！

▼我們這次住的是10055號房。

▼這個房型是一張加大雙人床，牆上還有一個可以翻下來的上鋪。

▼床還滿舒服的喔～我們這幾天都很好睡！

▼還有一張沙發床，這房型最多可以住到四人，如果剛好有買到指定航程同房第三/四人0元，真的超級划算！

▼雖然是內艙房，但是空調設備完善，不用擔心透氣問題，房間環境很舒服，冰箱、電視等設施應有盡有，電視還有好幾個頻道，即使想躺在房間裡耍廢也不會無聊。

▼衛浴空間寬敞乾淨。

挪威郵輪奮進號 玩什麼？

郵輪上有許多表演及活動，每天節目安排滿滿，活動時間地點可以參照每天的奮進日報，挑自己有興趣的去參加，即使沒有網路也絕對不會無聊！

每天晚上18:00及20:00在Stardust劇院都有表演，一定要去看！！每天的表演內容不一樣，我在郵輪三個晚上分別看了PCL魔法工廠幻想曲、Tom Ward吉他演奏家、Blazing Boots燃情舞靴三場表演，水準超高，全程精彩無冷場，絕對值回票價，表演有版權不能拍照錄影，就留給你們親自去觀賞囉！

▼雄獅旅遊獨家策畫的海上活動，如果參加各航次海潮挑戰、波濤之聲、舞動海洋獲得優勝的話，還有機會再抽雄獅旅遊獨家好禮，王品牛排套餐禮券、夏慕尼鐵板燒套餐…等，如果有你擅長的項目的話，推薦去參賽玩玩～

圖片來源／雄獅旅遊

▼海潮挑戰．親子卡牌對戰在Social Club舉辦，我這次沒帶小孩，所以就沒參加，但我有來觀戰，戰況激烈，看起來還挺好玩的！

▼波濤之聲．郵輪歌唱大賽也在Social Club舉辦，因為我不會唱歌，所以也沒膽量參加，但是我喜歡聽歌，所以來當觀眾，參賽者都很會唱耶！太厲害了～

▼舞動海洋．郵輪舞蹈對決在12樓船頭的三角帆酒吧會舉辦，這裡也會舉辦派對、舞蹈教學、賓果遊戲…等等，有興趣可以來玩玩。

▼我有來參加啟航派對，DJ帶著大家熱舞，還挺嗨的～

▼這裡是酒吧，要小酌一杯也可以喔！

▼七樓中庭也會舉辦各種表演、遊戲、挑戰，晚上有歌手駐唱，我喜歡聽歌嘛，每天晚上都來聽一段，旁邊還有星巴克，可以點杯飲料喝，超享受的不是我要說！

▼郵輪上有Casino，有興趣的話可以小賭怡情，切記量力而為！

挪威郵輪奮進號 吃什麼？

民以食為天，尤其是出去玩，吃什麼非常重要！！郵輪上多達14家餐廳、咖啡廳、酒吧，我們這次把5家免費餐廳全吃了，免費餐廳就很夠吃，超划算的！

Garden Café 花園咖啡餐廳

這是位於12樓的自助餐廳，早中晚餐、下午茶時段通通有，提供中式、西式、甜點、飲品各種豐富的菜色，想吃什麼自己拿很自由，加上12樓這裡網路收訊比較好，離岸後三小時都還收得到微弱訊號，所以我們最喜歡在這裡用餐，缺點是有些時段會比較擁擠。

▼看照片就知道我們在這裡吃了很多餐，菜色選擇豐富，每一餐總能拿到自己愛吃的，看著海景用餐太愜意了～

Taste 風味主餐廳

這是à la carte主餐廳，餐廳佈置挺漂亮的，用餐環境不像12樓自助餐那麼擁擠。

▼17:30這時段人還不多，能被安排到窗邊座位太幸福了！

▼食物的味道跟12樓自助餐差不多，不過這裡餐點是一道一道上來的，專人桌邊服務還不錯，用餐氛圍比較悠閒優雅。

Windows 窗口主餐廳

另一間à la carte主餐廳。

▼這一間的環境比Taste更美，有漂亮的圓弧窗景。

▼我們在這裡用的是早餐，擺盤很美，口味也還不錯，早餐有中式跟西式菜色可以選擇喔！

The Local 24小時餐廳

這一間是24小時的，半夜肚子餓的好選擇！它是美式輕食，但是菜單上有牛肉麵。

▼牛肉麵就是台式的牛肉麵口味，但很奇怪的是沒鹹味，還好桌上有鹽罐，我自己加了鹽後味道就正常了。

▼蛋糕的味道跟12樓自助餐是一樣的。

Silk 絲綢亞洲餐廳

這間要預約而且很熱門，我們一上船就去預約了，還只剩最後一天的晚餐時段有空。

▼顧名思義它是亞洲料理，吃起來很像外國人創作的亞洲菜，跟我們平常吃的酸辣湯、炒麵、宮保雞丁、炸物完全是兩回事，有點兒奇妙，不會不好吃，還是可以來體驗看看。

挪威郵輪奮進號 岸上行程

我們這次訂的是石垣島．那霸4日經典航程，一天靠岸石垣島，另一天靠岸那霸，靠岸時間有限，下船後我們選擇自由行，自己隨意走走逛逛，行程比較鬆散隨興，如果有帶長輩小孩的話，建議可以加購雄獅旅遊的岸上觀光行程，有專車接送至知名景點，玩起來比較輕鬆有效率。

郵輪旅行真的很輕鬆，完全適合放空耍廢、短暫失蹤不想被人打擾，看著藍藍的海什麼煩惱都沒有了，真的搭一次就愛上！這次的挪威郵輪奮進號也沒讓我失望，下次我想帶長輩小孩一起去，你們暑假還沒想好去哪裡的話，郵輪旅行趕快安排起來吧～

雄獅旅遊．挪威郵輪奮進號

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挪威郵輪奮進號 相關資訊以雄獅旅遊網站公告為主

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