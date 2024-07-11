桃園南崁火鍋推薦！南崁路超人氣熱門美食推薦、頂級活體海鮮鍋物、桃園市蘆竹區必吃美食

你也是火鍋愛好者嗎？隱身在大樓內的「大明星頂流涮涮鍋」服務精緻加上頂級肉品、現流海鮮

吃得到日本A5和牛跟活體波士頓龍蝦....等食材 多人聚餐還有包廂 如果你有點需要剝殼的海鮮

店員還會在桌邊替你將殼都剝好 簡直是懶人的一大福音！

佔地近200多坪 整體環境典雅 幾乎媲美私人招待所的規模 是聚餐約會時的好選擇

原文:大明星頂流涮涮鍋｜私人招待所等級！隱藏版頂級活體海鮮鍋物 明星藝人最愛。菜單價位(桃園南崁火鍋)

大明星頂流涮涮鍋在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:大明星頂流涮涮鍋

大明星頂流涮涮鍋電話:03-311-5999

大明星頂流涮涮鍋營業時間:週二至週五 11:30-16:0017:00-22:30 六日11:30-22:30 週一公休

大明星頂流涮涮鍋訂位: 點我

大明星頂流涮涮鍋ＦＢ: 點我

大明星頂流涮涮鍋地址:桃園市蘆竹區南崁路265號3樓

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以大明星頂流涮涮鍋為主

文章內有大明星頂流涮涮鍋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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【大明星頂流涮涮鍋】位在桃園蘆竹南崁路上的商業大樓中

樓下便是錢櫃南崁店及 World Gym 進入大樓後搭乘電梯上三樓即可看到餐廳大門

開車前來的小夥伴們 樓下有收費停車場 不必再另外找停車位

大明星頂流涮涮鍋的用餐環境設計極具質感 以點雅的藍綠色為主調

木質餐桌中間內嵌電磁爐 搭配白色皮質座椅 座位大部分為四、六人座

據說老闆來自媒體業 常常邀請知名藝人來這裡用餐 來用餐說不定能偶遇大明星呢

餐廳總共有約 100 席 包括一般座位區和包廂 適合各種聚會形式

獨立大包廂 可容納16人 相當適合家庭聚餐和朋友慶生

大明星頂流涮涮鍋不僅在餐廳環境和食材上極為講究 就連洗手間的細節也做得非常到位

給人留下深刻印象 還有貼心備品：牙線和漱口水 方便餐後清潔口腔 淨味噴霧吃火鍋後不怕身上沾染火鍋味

另外還有寶格麗（BVLGARI）的洗手乳和護手霜 增添了洗手的享受 迪奧（Dior）香皂和去味劑 讓人感到奢華

Hince護手霜和韓劇《鬼怪》御用的2S蠟燭 大大提升整體質感和氛圍

如此注重細節的設計 讓顧客感到倍受寵愛 是約會和各類聚餐的首選

大明星頂流涮涮鍋菜單價位

每人低消：500 元 開瓶費：500 元 服務費：另收 10%

套餐形式：每份套餐包括前菜、主餐、湯底、澱粉主食、甜點和飲料

並附上大明星頂流涮涮鍋自助的獨門醬料。

套餐價位： 套餐價格：980 元起 主餐選擇包括多種頂級肉品和海鮮

入座後還會送上一壺現泡熱茶 提供了兩種茶品選擇

分別為香片和烏龍 ＹＵＮＯ選的是香片 茶湯帶有淡淡的花香氣 喝起來回甘不澀

大明星頂流涮涮鍋對於醬料的用心設計也讓人印象深刻 提供了三款特調醬料

每款醬料都各具特色 適合搭配不同的食材

星星麻醬：風味：香氣濃郁，兼具花生和芝麻的香氣 適合搭配肉類 吃起來口感滑順 帶著濃郁的芝麻香

鮮榨青檸醬：清爽微酸 具有金桔檸檬風味 適合搭配海鮮 解膩且清香 讓海鮮的鮮味更加突出

明星夢幻沙茶醬：由店家自家炒製 香氣十足不油膩 適合多種食材 濃而不膩 風味絕佳

此外還附有青蔥、辣椒和玫瑰鹽 讓顧客可以根據個人喜好自行調整醬料的風味

一入座就會送上兩款開胃小菜

百香果醃蘿蔔：清爽解膩 帶有百香果的酸甜味道

北港老品牌花生：口感香脆 相當開胃

大明星頂流涮涮鍋｜人蔘熬雞精

使用老母雞、人蔘和數十種中藥熬煮三天三夜 提取珍貴精華 香氣濃郁

結合了人蔘的香氣和雞湯的鮮甜 為接下來的豐盛大餐做暖胃準備

大明星頂流涮涮鍋｜洋漬鮑魚沙拉

鮑魚使用黃金比例的祕方醬汁進行醃漬 口感Q彈且富有嚼勁

酸甜中帶點微辣 搭配清脆的胡麻醬沙拉 無比開胃

大明星頂流涮涮鍋｜日曜鮭魚卵豆腐

另一款前菜是「日曜鮭魚卵豆腐」滑嫩雞蛋豆腐搭配日本鮭魚卵 淋上香濃胡麻醬增添豐富風味

豆腐口感滑嫩 搭配鮭魚卵的爽口和胡麻醬的香濃 層次豐富 特別適合在炎炎夏日享用 開胃的絕佳選擇

大明星頂流涮涮鍋｜迎賓松露干貝

每個套餐都還會有一顆現煎的北海道大干貝

經過恰到好處的煎熟 外層恰恰有嚼勁 內部鮮嫩 先品嚐干貝的原味

感受鮮甜海味和鮭魚卵的滋味 再搭配濃郁的松露醬 增添香氣和口感的層次 很可以

大明星頂流涮涮鍋｜蟲草滋潤湯

有三款湯頭提供選擇：「蟲草滋潤湯」、「明星壽喜燒」、「何首烏不老藥膳湯」

蟲草滋潤湯湯底裡加了冬蟲夏草 吃鍋還能順便滋補養身

湯頭清甜順口 尾韻有冬蟲夏草獨特的香氣 沒有負擔 用來涮海鮮特別合適

大明星頂流涮涮鍋｜何首烏不老藥膳湯

清潤的藥膳湯底 融合了何首烏等多種中藥材 經過慢火熬煮 釋放出食材的精華

不僅味道清爽 還能補充身體所需的營養 特別適合那些注重健康和養生的食客

大明星頂流涮涮鍋｜明星壽喜燒

大明星的壽喜燒湯頭並不是用現成的濃縮醬汁 而是由主廚特調而成 湯底鹹香中帶有甘甜滋味

不僅完全不死鹹 吃完也不會讓人感到口乾 用來燙牛肉特別好吃

鮮美甘甜的湯頭 能將各種食材烹煮到入味 鹹甜滋味讓人欲罷不能

大明星頂流涮涮鍋｜日光花園盛合

菜盤選用了台灣小農種植的優質蔬菜和瓜果 包括高麗菜、大白菜、玉米、絲瓜、南瓜、木耳、豆腐和各種菇類...等

完全沒有添加任何加工火鍋料 超健康 由花藝大師設計 精緻漂亮 令人愛不釋手

大明星頂流涮涮鍋｜大師手工滑

主廚手工自製的蝦漿和花枝漿 做成一球一球放在湯匙上 特別的是花枝滑上還放有一隻小章魚

造型超可愛 獨特的湯匙造型設計 烹煮時只需將整隻湯匙掛在鍋邊

煮到手工滑和湯匙脫離即可享用 吃起來Q中帶脆 滿滿的海鮮鮮甜

大明星頂流涮涮鍋｜亮晶晶膠原蛋白醋飲

大明星的一大特色是會附上一杯「亮晶晶膠原蛋白醋飲」 喝起來冰涼酸甜 不僅開胃還能解膩

大口吃肉後喝上一點 口腔會變得更加清爽 還能幫助消化 而且可以一直續杯喔

大明星頂流涮涮鍋｜日本空運大生蠔

頂流海鮮大賞的活體鮑魚 剛好缺貨 服務員幫忙換了

「日本空運大生蠔」 尺寸真的有夠大 吃起來有夠鮮

大明星頂流涮涮鍋｜頂流海鮮大賞

喜愛海鮮的小夥伴們 一定不能錯過頂流海鮮大賞

滿滿一大盆海鮮 海鮮既新鮮 尺寸又巨大 巨大的草蝦和明蝦 澎湖直送的船凍小卷

東石的巨無霸鮮蚵仔 鮮甜大扇貝、鮭魚菲力、石斑魚片、花枝和蛤蜊...等等 讓人垂涎欲滴 真的是一場海鮮的盛宴

有點需要剝殼的海鮮 店員還會在桌邊替你將殼都剝好 簡直是懶人的一大福音！

大明星頂流涮涮鍋｜PRIME無骨牛小排

牛小排肉質細緻軟嫩 油脂豐富卻不油膩 只需簡單涮個幾下

讓肉呈現粉紅色即可享用 肉質鮮嫩多汁 入口即化

無需額外的調味料 本身的鮮甜和細膩的口感 一口吃進去超有幸福感

大明星頂流涮涮鍋｜荷柏霜降豬

霜降豬肉質鮮嫩 油花分佈均勻 帶有豬肉自然的甜味

還兼具了豐富的油脂香氣 卻不會讓人感到油膩

大明星頂流涮涮鍋｜ 巨星鮭魚卵越光飯

主食選擇也相當豐富 除了日本越光米白飯 還有鮭魚卵飯和烏龍麵

日本越光米粒粒分明 搭配上新鮮的北海道鮭魚卵和海苔 增添了豐富的口感

大明星頂流涮涮鍋｜星曜讚岐烏龍麵

星曜讚岐烏龍麵口感香Q帶勁 拌上大明星頂流涮涮鍋的招牌沙茶醬

香味撲鼻 再搭配上海味十足的鮮美鮭魚卵 讓人立刻吃光光

大明星頂流涮涮鍋｜棉花糖紫米紅豆、杏桃杏仁露豆腐

紫米紅豆粥搭配上棉花糖 形成意外的美味組合

吃起來棉花糖半溶的口感相當療癒 毫無違和感 香甜的滋味帶來滿滿的幸福感

蜜桃杏仁露豆腐使用南杏和北杏黃金比例調配的杏仁豆腐 香氣濃郁 口感Q彈

加上酸甜的蜜桃調味 整體味道相當驚艷好吃又不膩口 讓人一試成主顧

大明星頂流涮涮鍋｜當季水果拼盤

時令水果有鳳梨、芭樂、番茄 在清爽甜美的果香中完美結束

新開幕的大明星頂流涮涮鍋 每一道餐點都非常有水準 套餐最低只需980元起 各種頂級的海陸饗宴應有盡有

雅緻氛圍非常適合情侶約會和家庭聚餐 高規格的設計媲美私人招待所 火鍋控們絕對不能錯過 趕緊揪上家人朋友一起來體驗吧！