【燒石鼎 SHARE STONE】在汐止火車站前的平價小火鍋餐廳，有多達40種口味個人平價小火鍋可選擇，主打台式火鍋，嚴選台灣特色食材，烹燃心動出多種口味的台式火鍋！而且我超喜歡他們家的用餐環境，走進去不像要去吃百元的平價小火鍋，倒像是大型連鎖火鍋店的規格，加上標榜用心優選的食材和精心研發的湯底，可以說是平價小火鍋的天花板了，讓瑪姬覺得在物價高漲的此時，花200元左右就可以在高質感的餐廳吃到平價小火鍋，而且還有白飯、飲品和冰品吃到飽的附加價值唷！

【燒石鼎 SHARE STONE】

地 址：新北市大同路二段565號

電 話：02 2648 7777

營業時間：週一～週六 11:00-00:00 ／ 週日11:00-22:00

官方臉書：燒石鼎 SHARE STONE (內有菜單)

官方Line： @472ldhkc



【燒石鼎 SHARE STONE】就位在汐止火車站對面的大同路上，發現這裡有這麼一家優質火鍋店，下次我來汐止工作想找間餐廳用餐就可以選擇這裡。

餐廳適逢有周年慶活動，只要打卡好評就送肉盤的超值好康，必須吃起來！

活動主題:來店好評、打卡送肉片(豬肉片)

活動時間: 06/24 ~ 07/14

兌換方式: ◆FB打卡贈 豬肉片一份 或 Google五星評論贈 豬肉片一份 《以上活動二擇一》

個人的平價小火鍋口味選擇超級多，這會讓人有選擇障礙呢！價位從170～270皆有，端看食材的內容定價；凡是單點一個鍋物就可舒服的在店內享用白飯、飲品和冰品吃到飽，非常超值。

一走進店裡迎來的是涼爽的冷氣，加上室內紅白黑三種乾淨明亮的色調，一種舒適感油然而生，在外頭炙熱的天氣下，走進室內立馬降溫！

以這樣的用餐環境，已經不是一般平價小火鍋的等級了，和大型連鎖火鍋店一樣的舒適環境，會讓我想來用餐的原因之一。

餐廳的最內側是有間隔的四人座位區，店內的座位區不少，空間寬敞而且乾淨舒適。

一個人一口鍋，自己吃自己的，想吃什麼就點什麼，一個人想吃鍋時就來開鍋吧，萬一揪不到伴一樣可吃鍋。

自助吧超大！提供各種冷熱飲和冰沙、冰淇淋，還有醬料和白飯皆自取無限享用；而且你會發現自助吧也都很乾淨整齊，清潔維護的很好。

夏日炎炎大家一坐下來都想先清涼一下，這裡有很多汽水、可樂、茶飲、果汁，還有更清涼的冰沙，熱飲則是有莫凡彼的咖啡和奶茶、可可飲等，瑪姬餐後喝了熱拿鐵，咖啡的味道很濃郁好喝。

客惟您冰品有香草、瑞巧、巧克力、芝麻和榴槤五種口味隨你吃。

醬料區的基本標配都有，想要什麼風味的調料就自己來。

白飯也自助無限，還多了香噴噴的豬油讓你拌飯吃，回味古早味的平民美食，這裡有。

雖有小小的選擇障礙，但還是讓我們這一餐挑了這些喜歡吃的，除了鍋物外，還有店家自製的滷菜可搭配，這點超加分！

青香麻辣鍋190

搭配豬肉不用加價，我們換牛肉加20元；這鍋看起來超有料，牛肉底下有著各種季節時蔬，像是南瓜、玉米荀、青江菜、高麗菜、金針菇、木耳、鑫鑫腸、甜不辣、鳥蛋等好多種類食材。

一個人的小火鍋也可以吃到超多料，份量飽足感十足，有肉有菜均衡飲食超健康。

開鍋後加熱迅速，食材也均勻熟化，不需等太久就可以開動了！

牛肉的肉質鮮嫩，和一般小火鍋給人肉質不佳的印象不同，煮熟的牛肉吸滿了青花椒麻辣鍋底的香氣和適中的辣度，麻香的味道一入口就挺有滋味的，而鍋裡的蔬食也都一樣有著滿滿的青花椒風味；在這炎熱的夏天，必須要有這種刺激味蕾的美食來開胃。

青香麻辣鍋的靈魂就是這湯頭，選用20種香料搭配大紅袍油與藤椒油，再加上台灣新鮮雞骨與多種蔬菜辛香料熬煮多時；味覺帶來香、辣、麻的感觸，是標榜可以喝的麻辣湯，溫和的麻辣風味可以一口接一口，是頗受歡迎的麻辣鍋代表。

胡椒排骨酥鍋220

這排骨酥也給得太多，大約有十塊，看起來就超有料！是店內的招牌鍋物；我另外加了豬肉再加價15元，每種鍋物亦可選擇喜歡的肉片，有豬、牛、羊、魚任選，價格也都不同。

這招牌排骨酥是店內親自選擇食材，加上獨特的調料和工法去製作；排骨本身無腥味，裹上薄薄的麵衣炸得香酥，湯底加入胡椒增添香氣，和排骨酥是絕配，再對上一些香菜，使得在鍋物滾開之後的香味在空中飄散。

而排骨酥在加熱的同時也釋放出鮮美肉汁，讓這鍋湯更有滋味！

喝上一口鮮香的胡椒湯，這鍋就是要滿滿的胡椒香才對味！

我另外加點了豬肉片，這一盤只要加15元也太彿心！

豬肉的口感很彈牙無腥味，在胡椒排骨酥鍋裡煮也有味道，其實我今天一滴醬汁都沒沾，食材也都吃光光。

鴨血豆腐拼盤70

沒想到這裡還有滷菜可以單點，送上桌就可以開吃，不用另外放入鍋內等加熱，在等鍋煮滾的同時就可以先開胃吃點熟食。

鴨血和臭豆腐的香辣入味，軟嫩又不失彈性的口感，讓我們忍不住又再叫一盤才過癮！

酸菜鴨腸70

另一道要推的就是這道酸菜鴨腸，大量的酸菜拌著鮮脆可口的腸鴨，整個很入味又很容易咀嚼，這會是很棒的一道下酒菜，沒想到來吃小火鍋居然可以吃到超好吃的滷菜，而且份量不少，建議大家一定要點。

香滷下水80

主要以雞心和雞胗這兩大我愛吃的內臟，透過多達數十種特製中藥滷汁熬煮多時，每一口都入味，而且神奇的是連雞胗這種比較不易咀嚼的食材都能滷得好吃易入口。

玉米30／芋頭30

瑪姬愛吃這兩樣食材特別點來品嚐，相信很多火鍋愛好者不會錯過。

芋頭控的我在這裡嚐到了口感像冰淇淋鬆軟又綿密的芋頭，本來以為要煮很久才能熟透，但沒想到蠻快就煮熟，喜歡芋頭的朋友可以加點。

鮮甜的黃玉米甜度夠又鮮脆多汁，在鍋裡吸收湯汁的精華又更美味！

台式脆麵20／手工拉麵30

瑪姬是麵食愛好者，來吃火鍋我一定都點麵，這兩種麵食都是搭配火鍋的美味食材，喜歡麻辣鍋的就配王子麵，愛吃QQ口感的就點古溜的手工拉麵。

手工拉麵我們放入麻辣鍋裡煮，沒一下子就很入味，口感真的很彈牙帶勁，推薦給喜歡麵食的朋友。

飯後的甜點就用冰淇淋甜筒來結尾吧！五種口味任你吃，在炎炎夏日吃完熱呼呼的火鍋再享受冰涼暢快的冰淇淋，實在滿足！

很難得有這麼舒適又美味的小火鍋可以品嚐，讓我的口袋名單裡又多收藏了一間可以再訪的火鍋店。

最後還要分享週年慶第二波活動

• 活動主題:你揪吃鍋我請客

• 活動時間: 07/15 ~ 08/15

• 活動方式: 來店消費滿額350元享好禮抽抽樂，有機會享整單免費或火鍋好料。 (不限內用或店外帶、外送平台與店外送不列入活動內)

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