位在西門路一段低調的門面很容易錯過，就在國泰銀行隔壁很容易找。

這間「Lilliane Bakery 莉莉安可頌烘焙專門店」是看到格友分享才收入口袋名單，網路搜尋發現是來自台北連鎖甜點店，南部就選在台南中西區設立一間分店，小高今天利用平日下午前來品嚐，走入店很驚訝是唯美復古用餐空間，寬敞用餐空間裡面卻沒有幾位客人，可能是剛開幕宣傳度不夠關係吧！「Lilliane Bakery 莉莉安可頌烘焙專門店-台南店」目前有一、二樓供客人用餐區域，一樓裝潢是走偏傳統日式復古的氣氛，且燈光昏暗想拍照是要考慮一下，二樓是走老宅文青復古氣息，重點採光及好，想要拍張美美照片是首選用餐空間，觀看菜單有琳琅滿目菜色供選擇，品嚐覺得口味還可以定價合理，因用餐氛圍值得推薦給您品嚐。

鐵皮屋搭建起來騎樓富有傳統日式氣息，從外觀就是覺得像是一間日式餐廳。

這拉門式大門設計的很獨特，門前、內有放置木製立牌有寫上店家資訊。

小高很驚訝是餐廳前方這間老宅，從這外觀就覺得是超過百年的建物，保留老宅遺跡加以裝潢來呈現，就是有濃濃日式茶屋用餐氛圍。

步入另一間老宅有使用拱形木作來呈現。

這室內用餐空間維持老宅洗石子地板，還有這天丼來增加老宅通風與採光，右邊靠牆處有裸空樓梯真美的老宅啊！

店面後方有設置料理與點餐結帳櫃檯。

櫃檯上有放置菜單供客人參考點餐，菜單主要有咖啡類、茶類、氣泡水類及輕食類套餐類等，菜單品項很多可選擇定價很親民，假如不是小高我午餐吃飽了，我真的會想點套餐來品嚐看看。

桌面上有放置各種可頌和丹麥供客人挑選，甜點前方有擺放定價供參考，觀看甜點定價確實偏便宜。

冷藏櫃裡有放置蛋塔供客人選擇。

沿著樓梯往上走是二樓用餐空間。

二樓前方有包廂式用餐空間可供多人聚餐。

這是二樓後方有開放式用餐空間，裡面採光極好想拍張美美照片很容易。

小木桌上有放置餐具和茶水供自取使用。

今天就點經典冰拿鐵140元與原味可頌75元。

這樣餐點花費215元還算是合理，聰明人應該要點套餐來享用較划算。

這是原味可頌75元。

這原味可頌比一般還要大顆定價75元不貴。

這原味可頌與一般麵包店所賣的口感很相同，老實講就是一般般的好吃。

這杯是經典冰拿鐵140元。

這冰拿鐵偏苦些很濃郁不錯喝。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「Lilliane Bakery 莉莉安可頌烘焙專門店-西門店」用餐空間日式復古氛圍超舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：Lilliane Bakery 莉莉安可頌烘焙專門店-台南店

地址：台南市中西區西門路一段498號

營業時間：10:00-19:00（週二公休）

電話：無

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