彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店─彰化聚餐餐廳，熔岩肉肉山超吸睛！個人獨享鑄鐵鴛鴦鍋，跟著海鮮控大啖海陸總匯鍋，極鮮海產、現切原肉端上桌，348元近70樣自助吧吃到飽：當季蔬菜、無雷火鍋食材、冰淇淋、霜淇淋、多樣化飲料、咖啡，通通吃到飽，彰化火車站附近寶藏火鍋店│附菜單，彰化宵夜推薦、彰化宵夜火鍋、彰化晚餐推薦、Dcard推薦彰化晚餐

目錄索引

1. 關於燒瓶子大肆の鍋彰化店

2. 交通指引│燒瓶子大肆の鍋彰化店

2.1 燒瓶子大肆の鍋彰化店免費停車場

3. 燒瓶子大肆の鍋彰化店環境開箱

3.1 燒瓶子大肆の鍋彰化店接待區

3.2 燒瓶子大肆の鍋彰化店食材自助吧

3.3 燒瓶子大肆の鍋彰化店飲品/冰品自助吧

3.4 燒瓶子大肆の鍋彰化店醬料自助吧

3.5 燒瓶子大肆の鍋彰化店用餐空間

4. 燒瓶子大肆の鍋彰化店餐點分享

4.1 人氣TOP1 豪華雙人套餐-海陸總匯拼盤

4.2 人氣TOP2 熔岩三重奏

4.3 人氣湯底 鮮蛤蜊

4.4 人氣湯底 酸菜魚風味

4.5 人氣湯底 胡椒豚骨

4.6 人氣副食 燒瓶子雞肉飯

4.7 人氣副食 台中財神爺滷肉飯

4.8 人氣副食 讚岐烏龍麵

5. 消費資訊

5.1 燒瓶子大肆の鍋彰化店餐點評價

5.2 燒瓶子大肆の鍋彰化店餐點菜單

5.3 優惠資訊

6. 彰化火鍋吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

關於燒瓶子大肆の鍋彰化店

「彰化火鍋吃到飽」

「彰化聚餐餐廳 x 彰化宵夜推薦」

「彰化宵夜火鍋 x 彰化晚餐推薦 x Dcard推薦彰化晚餐」

燒瓶子大肆の鍋彰化店在哪裡？

燒瓶子大肆の鍋彰化店位於彰化市四維路69巷26號，近秀傳醫院、彰化南瑤宮、南瑤公園，附設免費汽車停車場，附近有機車停車格、公車站。

燒瓶子大肆の鍋彰化店環境 / 餐點特色

「挑高設計 x 日式風格用餐空間 x 聚餐新選擇 x 多元自助區」

「個人鑄鐵鴛鴦鍋 x 湯底選擇多樣化 x 火侯時間淬鍊醇厚好湯」

「嚴選食材：CAB協會認證安格斯牛 x 美國Prime極佳級牛肉、美國Choice特選級牛肉、日本生食等級干貝、綠標伊比利豬」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：13路、19路公車-秀傳醫院站 (走路5分鐘)

機車：附近機車停車格 (四維路69巷)

汽車：免費汽車停車場 (入口在四維路69巷)

交通指引│燒瓶子大肆の鍋彰化店

彰化南瑤宮附近 / 附設免費停車場 / 好停車

月底安排一趟宜蘭旅遊，晚餐時間規劃到距離彰化火車站不遠的高評價彰化火鍋吃到飽─燒瓶子大肆の鍋彰化店，跟朋友聚餐。

燒瓶子大肆の鍋彰化店免費停車場

附設免費停車場

附設免費停車場就在燒瓶子大肆の鍋彰化店斜對面，用餐完畢在接待櫃台拿取代幣 → 投幣離場。

燒瓶子大肆の鍋彰化店環境開箱

火鍋吃到飽餐廳門口

在燒瓶子大肆の鍋彰化店附設的免費停車場停妥汽車後，走進餐廳內準備用餐。

營業時間

燒瓶子大肆の鍋彰化店營業時間為：

每天的11：00~半夜02：00 (深夜00：30為最後點餐時間)。

燒瓶子大肆の鍋彰化店接待區

付款方式

在燒瓶子大肆の鍋彰化店用餐或外帶火鍋，可使用：

現金、LinePay、街口支付、信用卡等方式付款。

燒瓶子大肆の鍋彰化店食材自助吧

豐富自助吧

滿足低消，在100分鐘內均可無限享用近70樣自助吧吃到飽！

火鍋食材自助吧、多種口味冰淇淋、霜淇淋、選擇多樣化飲料吧、咖啡機，讓第一次走進燒瓶子大肆の鍋彰化店的小朋友、大朋友們，可以吃得美味、吃得滿足。

即時補充自助吧食材

以時令蔬果為主軸的蔬菜自助吧，有設置水冷霧設備保鮮，隨時有外場人員注意是否需補充，免擔心某個食材太熱門夾不到。

火鍋食材自助吧

火鍋吃到飽的重點就是這區！

以當季時蔬：高麗菜、山東白、山苦瓜、黃冬瓜、萵苣、杏鮑菇、金針菇等蔬菜為主角，搭配數款經常在火鍋店單點販售的人氣火鍋食材：雙色地瓜、凍豆腐、米血、魚餃、燕餃、起司丸等。

高麗菜、萵苣、腐竹、豆腐(特級滑嫩，吃得到黃豆香氣，吃完一塊會想再吃一塊)、洗選蛋、蛋餃、雙色花枝丸(可以吃到Q彈花枝塊，這丸子有料！)、新竹貢丸 (會爆汁，要小心燙口~)。

雞蛋自由！

蛋控天堂！

嚴選高品質洗選蛋100分鐘隨意吃，實現雞蛋自由。

玉米筍、甜玉米 (自然甜度很高！)、高麗菜、麻吉燒、年糕、腐竹、金竹輪、蝦餃、蛋餃。

青江菜、雙色山藥、芋頭粿、芋頭塊、香菇、天喜菇。

火鍋良伴！

有非油炸的腐竹，也有常見的豆皮、老油條。

燒瓶子大肆の鍋彰化店飲品/冰品自助吧

飲料 / 冰品自助吧

Niseko冰淇淋

藍莓優格、巧克力脆片、紅豆、草莓。

薄荷巧克力、酥脆黑餅乾、抹茶、北海道牛奶。

明果冰淇淋

白玉荔枝、草莓娜娜。

泰式奶茶、水果狂想。

霜淇淋

不定期更換口味。

當天吃到的焦糖奶茶Ft.香草口味霜淇淋，入口的香氣層次、完全嘟嘟赫的甜感，超~驚豔！

飲料自助吧

咖啡機、熱水、現萃茶飲機、經典果汁、奶茶。

經典調飲 / 冰沙

大苑子的芒果冰沙，在燒瓶子大肆の鍋彰化店喝得到！

冰沙體的口感蠻細緻的，細嚐入口即化溶在嘴裡的豐富芒果香氣。

氣泡飲品機

無糖茉莉綠茶

燒瓶子大肆の鍋彰化店醬料自助吧

醬料自助區

燒瓶子大肆の鍋彰化店亮點之一：特別齊全的多樣化醬料選擇，按照個人口味喜好調製火鍋醬料。

均有放置獨立醬料勺、食材夾子避免混到味道，與設置醬料、食材名稱卡，方便取用醬料時參考。

燒瓶子大肆の鍋彰化店用餐空間

走道寬敞

燒瓶子大肆の鍋彰化店用餐空間的走道設計蠻寬敞的，讓桌邊服務的加湯車可以來去自如、不卡卡。

桌邊服務

參考桌面上服務方塊使用說明，需要加湯時將「加湯」面朝上，外場人員就會推著加湯車到桌邊加湯拉~

挑高設計、簡約溫馨用餐空間

在寬闊、明亮、簡約裝修，以暖色調燈光點亮，給人溫馨、舒適感的空間裡，設置一人一鍋式的2人桌、4人桌、6人桌、8人桌，蠻適合跟家人們、朋友們相約聚餐的。

8人桌

桌面配置

每個人都會有一副湯匙 + 筷子 + 盤子 + 菜盤。

每人一本菜單，方便參考、點餐。

點餐完後，到自助去夾取想吃的食材。

每人都有附上一個可以到火鍋食材自助區盛裝食材的盤子。

將高麗菜、青江菜放入任一種火鍋湯底中煮熟，均可襯托出蘊藏在新鮮蔬果中的自然甜香，與爽脆、細嫩的口感。

火鍋食材自助吧的乾淨程度也是很重要，會影響饗食體驗的評比之一。

必須說，燒瓶子大肆の鍋彰化店在火鍋食材處理上，是真的有用心的，可以吃到每一樣清洗乾淨的時令蔬菜，無雜味的自然好滋味。

燒瓶子大肆の鍋彰化店餐點分享

人氣TOP1 豪華雙人套餐-海陸總匯拼盤

海陸總匯拼盤 1388元

海鮮控、肉肉控很推這一份套餐！

8種海鮮一次滿足，份量刷滿存在感的大尾極鮮大蝦公、無毒草蝦、汶萊白蝦、小干貝、小花枝、潮鯛、金目鱸攏總伍~

以存在感超高、份量實在的大蝦公、無毒草蝦為主角，搭配汶萊白蝦、小干貝、小花枝、潮鯛、金目鱸等呈現，一份套餐就可以吃到8款極鮮海產，享受入口的海味爆擊，特~滿足。

帶有咬勁又甜的小花枝；輕鬆不費力脫去蝦殼、嚐嚐口感緊實、鮮味十足的鮮甜白蝦、無毒草蝦、大蝦公；飽藏海味、肉質飽滿鮮美可口的大文蛤；鮮嫩、肉質綿細的潮鯛、金目鱸，從入口的自然鮮甜，感受到對於每一種海產品質要求的高標準。

肉肉拼盤

跟著澎派海鮮船一起上桌的肉肉拼盤，可以一次吃到特選五花牛、草飼低脂牛、優良梅花豬。

梅花豬

嚴選上等的台灣優良國產豬肉，油脂的分布相當勻稱，入口可以嚐到其中的細嫩、軟滑，完全不乾澀，一片接一片涮煮吃起來！

草飼低脂牛

油脂較少可以吃到比較醇厚的牛香味。

特選五花牛

油脂分布的較為豐富的特選五花牛，放入酸菜於湯底涮煮之後的油脂感是嘟嘟賀的，不會過於油膩，口感是滑嫩、細緻、不乾柴的。

人氣TOP2 熔岩三重奏

熔岩三重奏 698元

擁有黃金油花比例的優質美國嫩肩牛、TOP.CH牛胸腹、松阪豬堆成的肉肉山！！！

美國嫩肩牛

油花瘦肉相間的美國嫩肩牛，油脂分布均勻，擁有軟嫩中帶有嚼勁的雙重口感。

松阪豬

放入酸菜魚湯中涮煮，巧妙地平衡了松阪豬原有的油脂感，享受入口Q彈脆嫩口感中飽滿的肉鮮味。

人氣湯底 鮮蛤蜊

鮮蛤蜊 68元

海鮮控推爆的就是這款湯頭新品─鮮蛤蜊湯底！

將海鮮食材放進鮮蛤蜊湯底中煮熟，再上一層樓的自然鮮美，有夠讚。

人氣湯底 酸菜魚風味

酸菜魚風味 68元

湯底新品+1~

在燒瓶子大肆の鍋彰化店也吃得到酸菜魚了！

先喝一口加入多種辛香料堆疊香辣過癮的醇厚湯底，剛剛好、不刺激的辣感，讓人一口接一口喝起來，特別暖；湯裡的魚片肉質相當細緻、鮮美。

人氣湯底 胡椒豚骨

胡椒豚骨 49元

將研磨嚴選海南白胡椒加入醇厚日式豚骨湯底中，經過火侯、時間淬鍊成就香氣馥郁，喝得到白胡椒獨特香氣、微微辣感，用來煮蔬菜，有夠搭！

人氣副食 燒瓶子雞肉飯

燒瓶子雞肉飯 換購18元

在飽滿米飯上鋪滿鎖住肉汁的軟嫩雞肉絲，淋上噴香秘製醬汁，嚐嚐雞肉的鮮美、秘製醬汁的豐富香氣、白米飯的米香在嘴裡結合的多層次風味。

人氣副食 台中財神爺滷肉飯

台中財神爺滷肉飯 換購18元

在燒瓶子也吃得到台中知名肉燥飯─台中財神爺滷肉飯，將上層的滷肉造拌入白飯中，有夠ㄆㄤ~

人氣副食 讚岐烏龍麵

讚岐烏龍麵 換購18元

將讚崎烏龍麵放入胡椒豚骨湯中煮6分鐘左右，享用滑溜軟Q，可以吃到隨著咀嚼在嘴裡散開的麵香。

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金、LinePay、街口支付、信用卡

用餐時間100分鐘。

燒瓶子大肆の鍋彰化店餐點評價

彰化聚餐餐廳，走進火鍋控朋友推薦的彰化火鍋吃到飽─燒瓶子大肆の鍋彰化店，聚餐。

這餐點的海陸總匯拼盤，巨大高顏值容器中盛裝著8種極鮮海產超吸睛，刷滿存在感的大尾極鮮大蝦公、無毒草蝦、汶萊白蝦、小干貝、小花枝、潮鯛、金目鱸，各種海鮮的新鮮程度都很優，放入蛤蜊鍋煮，嚐嚐再上層樓的鮮甜；肉肉拼盤、熔岩三重奏中多種優質牛肉，放入胡椒豚骨湯底、酸菜魚湯底中涮煮後入口嚐到的牛鮮味、嘟嘟賀的油脂感，吃完後還有冰淇淋櫃的多種口味冰淇淋、巨好吃霜淇淋，吃得很滿足，直接收入彰化美食口袋名單，之後會想再來吃！

燒瓶子大肆の鍋彰化店餐點菜單

彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店菜單 (來源：燒瓶子大肆の鍋官網，2024/04月)

彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店菜單 (來源：燒瓶子大肆の鍋官網，2024/04月)

彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店菜單 (來源：燒瓶子大肆の鍋官網，2024/04月)

彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店菜單 (來源：燒瓶子大肆の鍋官網，2024/04月)

彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店菜單 (來源：燒瓶子大肆の鍋官網，2024/04月)

彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店菜單 (來源：燒瓶子大肆の鍋官網，2024/04月)

彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店菜單 (來源：燒瓶子大肆の鍋官網，2024/04月)

彰化火鍋吃到飽-燒瓶子大肆の鍋彰化店菜單 (來源：燒瓶子大肆の鍋官網，2024/04月)

優惠資訊

當月壽星，專屬壽星生日禮

彰化火鍋吃到飽相關資訊

燒瓶子大肆の鍋彰化店

類型：彰化火鍋吃到飽 / 彰化聚餐餐廳 / 彰化宵夜推薦 / 彰化宵夜火鍋 / 彰化晚餐推薦 / Dcard推薦彰化晚餐

設施：免費汽車停車場、洗手間、兒童座椅、火鍋食材自助吧、飲料自助吧、醬料自助吧

⏰ 營業時間

一~日 11：00~半夜02：00 (深夜00：30最後點餐)

📍 地址：彰化市四維路69巷26號

📞 電話：04-761-8865

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