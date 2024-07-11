台南有一間在地20多年的青蛙黑蛋奶，從我單身喝到結婚、生小孩，現在帶小孩來喝ＸＤ 不要看它小小、舊舊有年紀的飲料店，飲料品項可是跟著流行走，選擇超級多，當年連超夯的髒髒黑蛋奶都有！我很愛吃黑糖波霸，每次點飲料都會選擇障礙，但今年夏天超級熱，毫不猶豫選了買一送一的愛文芒果冰沙消消暑

加入美食旅遊LINE頻道 ｜ 加入媽咪團購好康LINE頻道

青蛙黑蛋奶｜40秒影片搶先看

青蛙黑蛋奶在哪裡？

台南在地朋友都知道，青蛙黑蛋奶就在新光三越台南中山店旁邊，十字路口偌大招牌非常顯眼！想喝黑蛋奶的時候一定會想到它！距離台南火車站跟客運都不遠，之前來台南玩，回家都會順便帶一杯車上喝

騎樓下常常出現排隊買飲料的人潮！還連續兩年榮獲國際珍奶日全國排行第一名，喜歡黑糖波霸的朋友絕對要收入口袋名單

騎樓下有準備簡單桌椅，買完想直接坐下來喝也可以～

青蛙黑蛋奶菜單

比較有特色或招牌飲品會做成燈箱讓大家參考，店內也時常推出各種優惠，可以直接看海報

光是招牌黑蛋奶口味就超級多！還有黑糖系列、特調跟季節限定

青蛙黑蛋奶｜愛文芒果冰沙買一送一 $130元

今年夏天超熱，在戶外太久真的受不了！我們先點了愛文芒果冰沙清涼一下

芒果冰沙是夏季限定，喜歡的朋友可要好好把握，現在還有買一送一

現點現打，不是預先做好的冰沙，也沒有加其他芒果果漿

愛文芒果打出的水果冰沙，喝起來有水果自然的香氣不死甜，剛接過手一下就被我們喝光了！

青蛙黑蛋奶｜黑蛋奶(大) $70元

黑蛋奶是不加其他配料的經典原味，也是店裡賣最好的品項

我兒子是珍珠控，居然自己喝掉一整杯！因為只有波霸加義美鮮奶，比較放心讓他喝

波霸吃起來是軟Q口感，咀嚼後會品嚐到濃郁的黑糖香氣，我自己還蠻喜歡的

青蛙黑蛋奶｜布丁黑蛋奶 $80元

布丁黑蛋奶也是店裡很熱賣的品項，用了一整顆布丁好療癒

這裡的黑蛋奶還可以調甜度，如果擔心布丁加黑糖會太甜，也可以請店員做少糖喔

Q彈的黑糖波霸加上布丁的滑嫩口感，喝起來層次更豐富，一整杯喝完也很有飽足感

青蛙黑蛋奶｜冰淇淋黑蛋奶 $80元

夏天就是要來一杯冰淇淋黑蛋奶啦！挖了兩顆扎實的小美冰淇淋，冰冰涼涼好消暑

冰淇淋融化後整杯奶香更濃郁

青蛙黑蛋奶｜水蜜桃氣泡飲 特價$60元

水蜜桃氣泡飲是最新口味，可以吃到椰果跟黑糖波霸兩種配料，再加入沁涼的水蜜桃氣泡飲

氣泡水喝起來有淡淡蜜桃香，刺激的氣泡入口就有消暑的感覺！台南的青蛙黑蛋奶是我看過口味最多的黑蛋奶了，超有創意的老店新滋味你們一定要試試



(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

即時文章 : 憑媽媽手冊免費申請18間網路媽媽禮

☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

青蛙黑蛋奶

▋地址 : 台南市中西區中山路158號（新光三越中山店）

▋電話 : 0913-212-130

▋營業時間 : 週一~週日 10：30～22：00

▋粉絲團 : 青蛙黑蛋奶

你也會喜歡的文章

預約免排隊，堯平布朗尼半價就能試吃！

一年做兩次！麵包店裡的隱藏版蛋黃酥，酥香菠蘿皮，一咬就爆漿！

台南特有焦皮布丁，只賣一種口味熱銷數十年～

轉角無招牌，飄香十幾年的臭豆腐，在地人就愛這一味！

台南特色伴手禮懶人包，年節送禮必備清單！！