揪愛夯是板橋新開的烤鮮蚵吃到飽的熱炒店，只要199元就可以鮮蚵吃到飽啦！

之前有分享過夯霸鮮蚵白蝦吃到飽，但揪愛夯離我家更近！

揪愛夯烤生蠔吃到飽就位在板凳麵的對面，

之前來吃麵就注意到紅布條，就等著他開幕要衝一波！

得知在7月2日正式開幕，隔2天我就跑來嘗鮮了！

199元就可以鮮蚵吃到飽，另有提供白飯免費續，不加收服務費，

怕單吃鮮蚵太無趣，店內也有各式快炒菜色可單點。

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揪愛夯｜交通位置

揪愛夯就位在板凳麵的對面，很想在板凳麵點碗滷肉飯，

然後組合成鮮蚵滷肉飯，哈哈！

位在板橋僑中一街的巷弄裡，隔壁是一間名叫馬德里休閒驛棧的馬場

google 搜歡仔園順天宮廟比較好找

附近有收費停車場

如果搭乘交通公車在歡仔園下車，走過來約5分鐘

搭火車至浮洲火車站走過來約10分鐘腳程

揪愛夯

地址：新北市板橋區僑中一街125巷1號

電話：0984 128 259

業時間: 17:00 ~ 00:00 (每周一公休）

揪愛夯｜用餐環境

揪愛夯是以鐵皮搭建，內用座位約10來桌，有4人座，也有圓桌～

因為炭烤的關係，是採開放式的用餐空間，所以也不會有冷氣，但有多台電風扇在吹，

火烤的溫度，會有點熱，能接受的就會覺得無妨～

這裡有提供白飯，是不用錢，可以自己裝，

一旁有醬油、芥末等醬料

餐具自助區

有碗筷、湯匙、烤夾、挖鮮蚵的工具

飲料自取，用餐再一併結帳

一旁工作人員正燒著客人要用的木炭

會詢問客人要純單點或是鮮蚵吃到飽，

選擇鮮蚵吃到飽就會送上烤物工具～

抹布是要握抓烤好的鮮蚵，以防燙手，

再用工具扳開鮮蚵的外殻～

一入座就放上烤爐，就可以開烤囉！

揪愛夯｜菜單價格

揪愛夯主打鮮蚵199元吃到飽，

也有一般單點，單點的菜單，就和一般的熱炒店一樣，算蠻平價的，

有涼拌、炸物、烤物、熱炒、火鍋、青菜、鐵板料理，也有炒飯、炒麵等主食～

如果覺得單吃鮮蚵太無聊，就可以再加點些青菜、或其他料理，

揪愛夯沒有額外加收服務費，禁帶酒水、外食，開瓶費500元，

烤鮮蚵用餐時間是2小時，但如果還有加點熱炒，我就不知道有沒有用餐時間限制了～

110公分以下不用錢～

揪愛夯｜餐點品嚐

揪愛夯的鮮蚵是選用嘉義東石鄉產地直送，整箱的生蠔放在餐廳中間的位置，

供客人自行夾取，沒了店家會再補，

拿著隨桌附上的紅色深盤，想吃多少自己夾！

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