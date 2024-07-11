說到臺中霧峰熱門的景點，最常聽到也最多人推薦的就是 #921地震教育園區 和 #光復新村 ，但看了知名Youtuber布萊克薛薛分享過的旅遊影片才知道，原來霧峰在近年創立一個很棒的原民藝文園區，就是在光復新村旁的 #原流新創聚落 。

珊米媽媽有著泰雅血統，雖然從小都市生活、偶爾回部落，但一直對自我身份認同跟部落文化有很多興趣，沒想到在都市中也有個這麼特別的原式聚落，於是就在上週末親自安排旅遊體驗。

可能有人會疑惑：「這裡跟光復新村都算文創聚落吧？實際差在哪裡？」，現在由滿懷快樂的體驗心得的我來跟大家說：「原流真的不一樣 你值得走一趟！」

「原流新創聚落」是以臺灣原住民文化為主題所建立的藝文園區，光在門口各個招牌門板上都可以看到不少傳統「原」素，尤其像左圖中的「SILIQ」即泰雅族語中對繡眼畫眉鳥的稱呼，在泰雅文化中SILIQ是可以帶領族人趨吉避凶的「靈鳥」象徵，而鳥上的菱型紋路則象徵「祖靈之眼」，在傳統服裝上都常常看到這個圖紋，身為同族的我來說是倍感熟悉。

(部分資訊參考網路加強正確傳達)

園區早期是眷村建築群，規模不算大但卻用心裝點，在彩紅緞帶、原民音樂、木造原式工藝等種種點綴下更能感受部落氛圍；小溪流有魚群暢遊、蜻蜓在草叢中自由飛揚、樹叢上都可以看到偌大的芒果逐漸轉紅，種種生命力讓原流彷彿活了過來。

介紹活動體驗前想先分享一下什麼是原流-Llyung~

【關於原流-Llyung】

Llyung 即泰雅族語「河流」之意。

泰雅族人將河流(Llyung)視為重要樞紐，流域成為各部落領域&獵場的天然界線、河中魚群生物成為族人們食物來源、沿途地域種植的農作物也備受滋養！

「大魚捕小魚養」、「與大自然共享資源」、「河流生態不破壞」，老祖先傳授的惜福觀念，致使部落生態文化與河流(Llyung)一樣生生不息。

原流新創聚落承襲「永續共享」以及「文化傳承」等祖先智慧，以大安溪、濁水溪...等中部四大流域族群攜手合作，結合經濟觀光產業創立出一個文化與娛樂雙雙兼顧的原式聚落。

原先以泰雅族為主創作跟傳統文化推廣，陸續也有布農、卑南、排灣還有賽德克等族群團隊加入，讓原流新創聚落成為原民文化重要集散地，都市朋友在這裡可以趣味體驗原民文化、原民同胞也能在這感受到回家的氛圍！

(部分資訊參考官網加強正確傳達)

馬上來跟大家分享週末到聚落體驗的充實行程～

本次預約了園區的 南島饗宴－一日套票體驗 ，套票的好處就是主辦方幫你把一整天的活動行程安排妥當，包含手作體驗、午餐、甜點、紀念品等等。部分順序為了統整而些微調動，實際體驗流程請以主辦方告知為準！

【行前-領取原流體驗護照】

開始體驗前會先加入原流的官方LINE並領取原流體驗護照，護照內容包含了園區地圖與店家簡介。

每到一個店家體驗完成，就會在相對應的頁面蓋章證明已到此體驗過，最後也能帶回家做紀念。

【行程1-特色飲食手作】

1.搗小米體驗

麻糬在很多部落、族群都可看見，我回部落最常看到的是以糯米為主體，搗成麻糬後搭配炸魚、醃肉等鹹食，姨婆舅婆們也會拿蜂蜜出來讓我們配著吃，鹹甜兩種都很美味，通常在特別節日活動上會出現，之前在阿姨回娘家的日子前天夜晚跟部落的媽媽婦女們一起準備這些食物。

這應該是我第一次體驗搗小米麻糬，麻糬多了小米的搭配，口感多了顆粒Q彈感，當天是裹上常見的花生糖粉，一口一個真的越嚼越香~~

位置：A5原民見學勞動合作社

店家類型：泰雅文創選物、深度旅遊體驗、泰雅服裝租借

2.發酵體驗

當天看到發酵體驗是醃肉我跟阿姨眼睛立馬一亮，與我們同天體驗的家庭都很疑惑這到底是什麼，看起來就是生肉怎麼吃，但在我們泰雅族的眼中是必不可少的美食阿~~

醃肉是泰雅族特色美食，早期沒有冰箱，族人就以鹽巴醃製的方式來將豬肉發酵保存食用，當天老師教我們做的是小米醃豬肉，但我跟部落親戚學做的是使用蓬萊米，而且醃肉的方式或天數都稍有不同，可見就算同一族但各部落之間都還是有獨特的做法。

醃肉用的豬肉、玻璃罐、米粒都需要經過處理，才會完整發酵讓豬肉成為可食用，不過很多非泰雅族的朋友多少都會抱持「可否食用」的疑惑，老師也很貼心的教大家一些醃肉料理，用另一種方式品嚐醃肉、愛上醃肉。

老師做了一道超美味"酸肉白菜鍋"，醃肉本身的酸鹹與高麗菜的清甜相互搭配、薑片去腥提鮮，其他家庭原本說做好的醃肉要留給敢吃的我們，後來被這一鍋的美味征服，都說要帶回家料理吃掉~

位置：A1答母森林發酵工坊

店家類型：販售發酵飲、貝果甜點、泰雅醃肉、小米微酵果酥

【行程2-傳統文化體驗】

1.射箭體驗

獵人文化必不可少的就是射箭，早期都是靠族人智慧去與大自然資源來製作出天然獵捕工具，像是弓箭、陷阱夾、獵刀等。

雖說「工欲善其事，必先利其器」，但再好的工具也要懂使用的人才能發揮它的效用，撒立鐵夫木工坊的老闆手把手教大家弓箭的拿法、瞄準角度、站姿等等技巧；我們這些業餘的光固定標靶都很難射中，更何況以前的族人可是邊追捕邊瞄準正在移動的獵物，果然隔行如隔山、術業有專攻，聽從經驗老道的老闆教學準沒錯~

位置：撒力鐵夫木工坊

店家類型：木工職人、獵人射箭&直立鞦韆體驗

2.編織體驗

珊米的小阿姨在部落藝文工坊工作，之前就看過阿姨家有織布機還有布料，以前就覺得傳統服裝的布料圖紋很漂亮，對於原民編織藝術非常欣賞；聚落中有一位賽德克族國寶級編織工藝的老師-余美玲，帶大家體驗編織相關的手作，這也是我行前很期待的一項體驗課程。

比較可惜的是並非實際織布體驗，而是使用編織的布料來做賽德克族靈鳥小手作，看似簡單但其實在綁線、定位還有眼嘴腳點綴都是一項技巧，很多都是依靠老師的幫忙才能完成；線料、眼珠、腳的材料都可以選擇自己喜歡的顏色，每個人的靈鳥都獨一無二！

位置：A3余美玲

店家類型：賽德克文創服裝、包包飾品、編織手作選物

【行程3-南島風味饗宴】

1.原民風味餐

大家一進到餐廳看到桌上的風味餐都驚呼連連，被餐點豐盛度跟擺盤都驚艷到，餐點出自聚落的部落風味餐廳－南島媽媽的「排灣阿拜套餐」。

Avai(阿拜)類似臺灣端午節經典美食－肉粽，主要以糯米、小米和豬肉為食材，外層包上可食用的假酸漿葉後再用月桃葉完美包裹蒸煮；另外常被比較的是Cinavu(吉拿富)，料理方式大同小異只在口感上有些區別；之前看知名Youtuber布萊克薛薛分享過關於阿拜的料裡影片(點擊觀看)，影片中也有說Avai(阿拜)在各部落可能唸法跟製作步驟都會些許差異。

除了主食Avai(阿拜)，套餐禮還有客家特色的炸婆菜(口感類似蔬菜天婦羅)、清甜的蘿蔔玉米排骨湯、還有各式蔬果、自釀小甜點、小菜等...非常豐富且營養均衡；店家也有分享料裡創作契機-老闆娘為照顧曾經罹癌的丈夫而製作少油少鹽的健康餐點，不僅吃到美味、也能品出闆娘的用心、關愛與溫度。

位置：C1南島媽媽

店家類型：部落風味餐廳

2.義式冰淇淋

炎炎夏日怎麼能少了消暑聖品~~

原流懂你的熱，在午後安排了一場飛鼠不飛義式冰淇淋盛宴！

店家主打天然色素與風味的義式冰淇淋，約10種口味各各色彩繽紛，像是芒果鮮黃、桑葚紫紅、西瓜牛奶淡粉紅，最特別的就屬這三款：淡綠色的刺蔥鳥不踏(檸檬香草口味)、奶白色的馬告香草(山胡椒香草口味)以及寶寶藍的臺東藍(蝶豆花海鹽口味)

刺蔥跟馬告算是蠻流行的原民辛香料，比較常在鹹食湯飲中看見它們的蹤跡，第一次看過加入冰品，店家非常大方提供試吃，當天品嚐了馬告香草覺得意外地搭，馬告香氣強烈，但在尾韻緩緩帶出香草與奶香濃郁氣息，另外也試吃芒果冰淇淋，能感受到真實水果酸甜而非科技加工的假香味。

旅遊套票提供義式冰淇淋乙球，可以任選一種喜歡的口味，店裡也有提供漂亮的內用區可以愜意享受冰品的沁涼香甜~~

位置：A2飛鼠不飛

店家類型：義式冰淇淋、咖啡飲品

【行程4-人氣打卡景點】

1.壁畫彩繪

位置：布農藝右側牆面

非套票行程者亦可拍攝參觀

2.手工鞦韆

位置：南島媽媽餐廳前方

建議詢問園區人員後再體驗以免發生意外

【行程5-精美闖關禮品】

以下三間店家，只要完成指定的闖關小任務就可以獲得精美小禮品~~

1.原流選物店

原流新創聚落主要的文創選物店，販售各式族群的藝文商品，像是泰雅族圖騰編織包、排灣族琉璃珠項鍊、還有各式手環、衣服、相機背帶等各式商品，也有一些獨立原式品牌會在這裡設寄賣區。

本店安排在行程最末，讓大家可以玩完後來選物挑些喜歡的紀念品，只要在Google給與五星好評，即贈送「月桃葉編織杯墊」乙份，相當有紀念價值

2.萊恩寵物手作零食

毛小孩家庭也很歡迎來原流新創聚落，在園區內可以跑跑跳跳、還可以到萊恩手工寵物零食購買小玩具、天然原型手作零食（鴨脖氣管、牛肉凍乾、雞肉薯片等），店裡還有提供試吃區，毛小孩吃著喜歡再購買！

當天店家提供闖關活動，只要簡單完成就免費贈送「手工零食 」乙包，因為無油無鹽非常天然，不用擔心造成毛小孩身體負擔。

3.陶器阿丹工作室

榮獲2023臺中市十大伴手禮之一的領頭羊，就是出自陶器阿丹工作室，工作室經營者－何丹秀麗是來自卑南族的陶器藝術家。

何丹秀麗將部落傳統元素以及自身對卑南的情感寄託在陶藝創作之中，耗時雕刻與顧火柴燒才能創作出獨一無二的作品，其中最知名的領頭羊即象徵「羊」眉吐氣的好運代表，約一個手掌大小精緻可愛，做為送禮相當適宜。當天只要參觀完工作室、認識陶藝師的創作理念與工法小故事，就會贈送冰涼解渴的「冷泡茶」乙瓶。

整個套票體驗真的相當充實，不僅吃好喝好、還帶了不少紀念禮物回家，很多店都會販售文創小物也可以在旅遊行程結束後自行參觀選購，最重要的就是可以從趣味體驗中了解原住民特色文化。

其中最讓我印象深刻的是在泰雅醃肉過程中，我跟老師相互討論各自部落醃肉的作法，老師不會糾正我們部落的做法，而是表現出「哇！原來你們是這樣的方式」，讓我回想起布萊克薛薛的阿拜的料裡影片也有說道：「雖同是排灣族，但阿拜可能會在各部落有不同料理步驟」~ 在原流新創聚落讓我再次感受到原住民的多元包容與部落間相互尊重交流的情感！

🔍聚落園區相關事宜

【套票體驗資訊】

費用：$1299/人

提供：前述五大行程(護照、吃食、紀念品、手作體驗等)

活動細項或順序視情況調正， 實際體驗內容以主辦方為主。

非買票者可現場付費體驗， 禮品闖關活動不提供參與。

【聚落營業資訊】

假日市集·原民美食·文創商品

臺中市霧峰區新生路100號

週一～週四 10:00-18:00；週五～週六 10:00-20:00 (週二休)

附近景點： 光復新村、921地震教育園區、光復新村前傳統市場

交通推薦：

- 身體力行：Youbike(停靠站-光復新村-新生路)，步行約1分鐘(130m)

- 自駕出遊：汽車&機車(有停車空地、路邊停車)

- 大眾運輸：公車(停靠站-坑口里-光復新村)，步行約2分鐘(350m)

停靠公車：17、50、59(延)、107(延)、151、200(中興幹線)、6286)經霧峰)、6742(A經南投高中)、6871、6899、黃7小黃公車/參考自網路交通資訊。

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