來到北海岸，怎麼可以錯過三芝有名的越南小棧呢？

這裡可是CP值超高的平價越南料理天堂

無論是家庭聚餐、朋友聚會，還是單純想要享受一頓美味的越南餐，三芝越南小棧都是絕佳選擇

三芝越南小棧位於新北市三芝區，交通便利，靠近北海岸風景區

這裡的菜單真是琳琅滿目，有經典的越南春捲、河粉、牛肉湯河，以及各式各樣的特色越南料理

每一道菜都使用新鮮食材，健康又美味，初次嘗試越南菜的朋友們，也能在這裡找到適合自己口味的美食

越南小棧

電話：02 2636 4123

營業時間：11:00–19:30（週六～週日），11:00–14:30, 17:00–19:30（週一至週五），週二公休

地址：新北市三芝區淡金公路15-10號

特別推薦大家試試這裡的越式木瓜涼拌

這道菜以新鮮的青木瓜為主，搭配香菜、花生和蝦米，口感清爽脆口

酸甜的醬汁恰到好處地融合了各種食材的風味，讓人一口接一口，停不下來

炒牛肉麵包也是不容錯過的佳餚之一

這道料理將嫩滑的牛肉與香酥的麵包結合在一起，每一口都能品味到濃郁的香氣

牛肉經過精心烹調，入口即化，搭配烤得酥脆的麵包，絕對是你從未體驗過的美味組合

越南炸春捲呢？這裡的炸春捲皮薄餡多，外皮酥脆，每一口都充滿了豐富的口感

內餡用料講究，包含了豬肉、蝦仁、木耳等，搭配特製的沾醬，更是讓人食指大動

這道炸春捲絕對是越南小棧的必點美食之一，每一口都是對味蕾的極致享受

這裡的月亮蝦餅！真的沒有看過這麼厚的月亮蝦餅啦，真的是滿滿的餡料

外皮酥脆，內餡豐富，每一口都能感受到鮮嫩的蝦肉與香料的完美結合

這道月亮蝦餅絕對會讓你一試成主顧

如果你喜歡清爽的越南湯粉，那麼牛肉河粉絕對是你的最佳選擇

湯頭鮮美，麵條彈牙，配上嫩滑的牛肉片和新鮮的香菜，每一口都讓人回味無窮

這道牛肉河粉不僅適合早餐，也是午餐或晚餐的絕佳選擇

泰式奶茶確實是夏天必點的聖品！它的濃郁茶香和適度的甜味，不僅解渴，還能帶來一種愜意的放鬆感

菜單

餐廳內部裝潢簡約大方，又寬敞，原汁原味的越南環境，讓你一秒彷彿來到了越南用餐

店家還有販售越南特色商品，讓你可以隨心挑選、帶回家，悠閒享受

在三芝越南小棧用餐，不僅是享受美食，更是一種獨特的體驗

透過美食，你能感受到越南文化的魅力，體驗到不一樣的用餐樂趣

總之如果你還沒有來過新北三芝越南小棧，那麼下次來北海岸一定要來試試

這裡的平價越南料理絕對會讓你驚艷不已，成為你心目中的必吃美食之一

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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