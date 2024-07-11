又來推薦辦公室零食推薦，好吃唰嘴又能吃到鮪魚用量很多的魚饌食 多多魚脆條 魚薯條

這款連我自己也很愛，因為有 香辣、海苔兩種口味

海苔多多魚脆條都是孩子再吃，我半夜追劇都在吃 香辣 多多魚脆條

別於一般的洋芋片、薯條餅乾，使用 25%極品鮪魚鬆製作

帶有爆酥脆口感，鹹香海洋滋味提味

好吃唰嘴不死鹹唷~~~帶有海洋風味!!

魚饌食品是東港起家，超過30年的經驗

自家漁船捕撈、使用頂級鮪魚食材製作

結合傳統純手工搭配創意，不斷地推出時下最夯的食品、零嘴

魚饌食受邀參加的五項產品，獲得 iTQi (International Taste & Quality Institute 國際風味暨品質評鑑所)

「義式油封鮪魚」、「蒲燒鮪魚腹排」、「多多魚爆鬆球」各自以清新風味、創新融合獲得一星榮耀

「極品鮪魚鬆」、「花雕油封鮪魚」則以口感和香氣勇奪二星榮耀

上網都可以找到相關資料，最近很夯的 多多魚脆條也爆紅(月銷萬包的團購零食餅乾)

專屬折扣碼，全館任選商品，結帳時輸入可享9折 nelly90

魚饌食官網：https://hamacen.shop/尼力推薦

MOMO賣場：https://hamacen.shop/MOMO賣場

蝦皮賣場：https://hamacen.shop/蝦皮賣場

粉絲團:魚饌食Hamacen

官網:https://www.hamacen.tw/

已經推出一陣子的多多魚脆條

不斷的追求口感、香氣，進化2.0上市囉~~~

9倍的魚肉含量、更酥脆的口感

還有獨門青花椒條配的香辣口味，讓我超愛!!!!激推~~~一吃停不下來!

這是我吃過不會油膩、不會有腥味的多多魚脆條

包裝很新潮，用來當伴手禮給親朋好友、同事都覺得很讚

網路熱銷零食排行必追，當然要吃啊!

多多魚脆條包裝都是使用夾鏈袋，吃完都可以再封起來，保持新鮮度與酥脆度

宅在家的美味零食，而且裡面有添加 9倍的魚肉含量，居然還可以吃到魚鬆

無香精無防腐劑，孩子吃我也覺得很放心

我個人最害怕零食餅乾沒有吃完，一下子就潮化

所以每次吃多多魚脆條都不用擔心

孩子沒吃完都可以輕鬆把夾鍊帶封好

每次打開來吃都是新鮮滋味

月銷破萬包的多多魚脆條，快來感受酥脆度~

魚饌食 多多魚脆條 魚薯條 / 海苔

包裝真的很新潮，不是那種台台的

攜手總鋪師協力研發口感，使用深海鮮魚製作

零食餅乾是魚肉含量業界最高唷!

還領先業界六段製程

使用的黃鰭鮪魚都是自家漁船新鮮捕撈，嚴格把控超低溫鮮魚品質

爸媽買零食都可以多注意，這種吃起來更加營養、美味

倒出來的多多魚脆條 真的有魚鬆ㄟ!

小孩還說可以配飯吃嗎XDD

整個魚鬆香氣都湧上來，光是到出來就可以感受到酥脆度

小孩連魚鬆都不浪費，通通倒出來吃光光

是帶有厚實度的中空，咬下格外酥脆

帶一股海苔清香，不擔心掩蓋掉海洋鮮味

吃起來完全無違和，很唰嘴

吃到連手手都要吞進去了

居家、上班族團購的零嘴美食，推爆啊!

魚饌食 多多魚脆條 魚薯條 / 香辣

這款是大人味，小孩吃當然也OK~不擔心嗆辣很順口!

搭配青花椒、獨門精選辣粉條配，引出香麻滋味

高蛋白、0反式脂肪，最狂零食推薦，吃的不是垃圾零食阿~哈哈!

而且包裝沒有圖文不符ㄟ~~

倒出來跟包裝外面的比例一模一樣，都是很粗大的!一點都不空虛~

我本身不吃太辣，這款辣度剛剛好

帶有青花椒香氣唷!

也是帶有魚鬆，吃起來更香、口感無敵脆

真的很有誠意ㄟ，第一次吃到有魚鬆含量的 魚薯條餅乾

花椒香氣提味，保有鮮味

吃起來一點都不沒有腥味!真的會上癮~

魚饌食 多多魚爆鬆球(25%鮪魚鬆、焦糖爆米花、鮪魚爆米花)

這款之前也分享過，這次也加碼再推一下

帶有焦糖香氣、鮪魚鬆高含量的 多多魚爆鬆球

使用自家捕撈的鮪魚製作的魚鬆，溶入時下唰嘴零嘴兒爆米花

激發出的鮮味與鹹香、焦糖味，意外的唰嘴好吃

黃金比例的調配，蠻融合順口的

好吃不會有魚腥味，是一股海洋鮮味，鹹甜鹹甜挑逗味蕾

鹹香甜味交疊，默默的會一顆接一顆吃

波波酥脆口感，帶有焦糖香氣

焦糖滋味與鮪魚鬆引出的鹹香甜味越吃越唰嘴

魚饌食 多多魚爆鬆球 也是很狂，6秒賣出一包~~~

人家是含金量最高，這款是含魚肉量最高爆米花

可以幫家人孩子把關的零食推薦，含魚肉量最高

居家必備美食，也是很多公司行號團購的療癒零食

專屬折扣碼，全館任選商品，結帳時輸入可享9折 nelly90

魚饌食官網：https://hamacen.shop/尼力推薦

MOMO賣場：https://hamacen.shop/MOMO賣場

蝦皮賣場：https://hamacen.shop/蝦皮賣場

粉絲團:魚饌食Hamacen

官網:https://www.hamacen.tw/