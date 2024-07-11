茶文化，看似很老派，卻又離我們異常的接近，

平時離我們最近的莫過於手搖飲所運用的各種基底茶，

儘管變化非常地多，但其中少了一些能夠傳遞茶道的文化思想。

品茗不僅僅是喝茶，在過程中更是與自己的對話；

跟著胖達一起走進雙連捷運站赤峰街的「蒔現」一探茶文化吧~!

蒔現 shi xian tea

赤峰街，擁有非常多著名的各式美食、小吃。

近期出現了獨樹一格，以宣揚茶文化為主的「蒔現shi xian tea」，

外觀帶有一點日式文青的裝潢風格，玻璃窗戶上印著「找不到答案的時侯，就找自己」，

平常未曾注意的訊息，再仔細探究內心時，往往會浮現最好的答案，

而在手沖泡茶的境地中，也需要這沉靜的內心。

推門而入，透著淡雅的茶香味，這邊的環境讓人感受清閒自在，

在座位區的安排上甚至還有躺椅與長椅，

完全一掃喝茶總是給人那麼一件正經、嚴肅的事情，

這裡沒有過多的繁文縟節，是讓你放鬆、話家常，舉杯一飲而盡的地方~!

蒔現 shi xian tea菜單

目前蒔現的菜單上以「茶類」為主，另外還有「甜點」

與非常特別的「茶酒特調」、「氣泡風味茶」。茶類中還有細分以「濃香」、「清香」兩種。

濃香

濃香系列的有東方美人、炭焙鐵觀音與野放紅茶。

清香茶香、奶香

清香系列的有台茶22號沁玉、梨山綠茶、大禹嶺高冷茶與金萱

可以依自己偏好的茶香選擇來一品喔!

甜點

目前有提供司康、瑪德蓮、生乳捲；

而生乳捲是跟非常知名的「katachi」做期間限定的聯名喔!

(闆娘有稍稍透漏未來還會有其他各式聯名合作喔!)

邊看菜單時闆娘會一併介紹這些茶的種類與特色，

聆聽完之後胖達最後選擇具有濃香風味的「野放紅茶」~來細細品茗。

*由於胖達去的那天適逢店家準備更新菜單~以下提供目前最新的菜單內容喔!*

*價格有呈現滿大的變動，是因為手沖精品茶的部分後續會以杯裝提供喔!

蒔現shi xian tea 體驗茶文化

當天胖達還有機會在茶桌體驗「精品手沖茶」，闆娘會介紹每一個手沖的環節，

一窺胖達過去所不曾知曉的茶文化。如~在取出茶葉時，

會運用「茶匙」鏟起茶葉放入「茶則」之中，

讓品茗的對象可以欣賞茶葉與方便投入將要沖泡的蓋碗之中。

在茶葉入杯之前，會先用熱水溫過茶杯，將熱水倒出後再放入茶葉，這過程稱為「醒茶」，

茶杯打開之時，被熱氣所蒸的茶葉香氣會著於杯蓋之上，

闆娘拿著杯蓋讓我聞聞，那濃郁的茶香流於杯蓋，

香氣更有如香水的前中後調，依序變化，堪稱是整杯茶香的精華。

*熱水以杯緣注入，讓水流以旋的方式帶動茶葉~!

*過程中闆娘還會用漏斗計時，準確抓取出杯時間~

*以適當溫度的熱水與時間浸潤後，闆娘後續會濾茶，出湯至另一支茶杯中喔！

在茶香瀰漫之中，闆娘呈上完整的野放紅茶，

除野放紅茶外，闆娘還有準備蝴蝶餅乾，

可以讓不小心空腹來的朋友可以先吃一下，

避免喝因發酵度較低的茶種會有傷胃的問題喔!

蒔現 shi xian tea野放紅茶

茶湯呈現非常漂亮的琥珀色澤，茶體通透，本身散發濃厚的果香，

入口濃厚，甘甜如入了蜜的茶味，或許不入茶室很難聞到如此被綻放出來的茶香。

喝完的小茶杯，留有一泯茶香

*當天胖達回沖了三次，茶香依舊卻不見苦澀。

蒔現 shi xian tea春芽紅茶

春芽紅茶，是胖達後來另外品嘗的紅茶，以茶包的方式先以熱水浸潤5分鐘，

茶香雖然不像野放紅茶如此的濃厚，入口卻溫順，尾韻有許多回甘的果香微微的散發。

*現場也有冷泡茶可以購買喔!

蒔現 shi xian tea金萱瑪德蓮

另外胖達還有點金萱瑪德蓮，在出餐前有在重新經過烘烤喔!

讓入口有吃起來外皮酥酥的口感，而內餡柔軟還附帶點奶香。

蒔現 shi xian tea結語

蒔現，不僅僅是作為實現茶文化，也在這裡逐漸地傳遞、散播，

在這被咖啡文化掩埋的時代裡，一步一步地重振那鮮少被人提起的茶文化生活；

醒來遇見的第一杯或許將回到一盞好茶，一股茶香也能開啟一天~!

跟著胖達~讓我們一起來喝好茶吧~!蒔現相關資訊分享如下喔~!!

店名: 蒔現 shi xian tea

地址:台北市大同區赤峰街71巷26號

電話:0953-653-103

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