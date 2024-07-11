因為一張IG的店景照片讓人起心動念來到四號公園探訪圈外咖啡

從永安市場站橫越四號公園即可抵達圈外咖啡

門口還有很露營野餐風的戶外座位

位在三角窗黃金位置的圈外咖啡另一側也有出入口

隱藏更多戶外座位空間被綠意包圍宛如遺世獨立的秘境

一樓靠窗戶的石板非常舒適很好坐

在這裡喝咖啡格外有種自由不受拘束的情調

甚至還貼心設了插座可以使用

櫃台磁磚的顏色讓人想起阿嬤家老宅的洗石子地板

兩側皆有大片窗戶讓室內非常明亮

相較於整體裝潢的日系復古文青風

牆上的霓虹燈歡迎光臨反倒有種熟悉的台味

一二樓都有提供開水可以喝

櫃台裝飾的潮流設計小物跟金屬色調的咖啡機器具很街頭風

從樓梯還是可以看出一些老宅的感覺

清水模色調的空間搭配特色燈具閃耀黃光帶點神祕幽靜感

二樓很體貼設立了一個開放的洗手台空間

讓大家可以隨時清洗跟消毒雙手

側邊的面窗座位自成一區天地

桌上有許多插座可以使用

特別是平日不限時非常適合來此辦公讀書

當初就是這片景致讓我一見傾心

幾乎每個座位旁都有插座可以利用非常方便

如果不習慣沒有桌子的水泥空間依舊可以選擇木桌椅座位區

有點像階梯教室感覺的空間可以讓人隨心情依照喜歡的姿勢休息

讓人回想起團康活動的青春感覺

不過移動食物的時候需要留意光滑水泥面避免打翻

飲品選單提供中英文對照

每一個品項都有額外介紹文字

咖啡調酒與經典酒款都很有特色

店裡的單品咖啡可以自由選擇喜歡的沖煮法

除了跟圈外購買掛耳包或咖啡豆之外

圈外還有提供非常少見的自備豆代烘服務

第一次來訪的時候想吃的點心都沒賣令人扼腕

再訪的時候即使已經入夜依舊把握機會點了好幾份當午晚餐

正宗奶油厚片 150元

現烤的吐司酥脆金黃保留水分很有彈性

吃完嘴巴不會有酵母的酸感只有留下奶油的香濃

頂部的黃油靠著吐司熱度融入吐司體的孔洞縫隙之間

鹹甜口味不會膩

只是即使好吃我還是覺得這價格太驚人的昂貴

下次我應該還是乖乖吃早餐店厚片就好

生乳捲 150元

冰涼的生乳捲中間夾了超飽滿的生乳帶點冰淇淋口感

奶味濃郁渾厚但稍微偏甜吃久微膩

蛋糕體濕潤彈性不高比較緊實我沒有那麼喜歡

純釀冰滴 150元

冰滴使用的是圈外自家的深焙配方豆叢林

靠近嗅聞有著很飽滿的果香

特有的發酵酒香酒感不會太深沉口感厚實

沒什麼刺激的酸感很順口回甘

柳橙啡啡 160元

想從慣例會點的西西里中跳脫選了親近的朋友柳橙咖啡

名字讓人有種想入非非的諧音有趣

利用綿密細緻的泡泡形成漂亮的分層

頂部裝飾的柳橙切片恰到好處斜躺讓飲品賣相精緻到宛如藝術品

100%的柳橙原汁搭配圈外自家咖啡豆非常合拍

咖啡喝起來隱約有著可可的特殊香氣

只是整體喝起來果汁的甜感會有點壓過咖啡的存在感

比起咖啡更像是果汁為主的調飲

整體來說我蠻喜歡圈外咖啡的咖啡

輕食不是不好吃而是定價會讓我期待更高

圈外咖啡擁有無敵景色不論白天或黑夜都有不同風情

值得大家在不同的時間前來脫離日常體驗舒適圈外的小冒險

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/08

花費: NTD450(冰滴+生乳捲+奶油厚片各1)

圈外咖啡專門店Kengai coffea

FB粉絲團/IG

10:00-22:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日100分鐘)

低消限制: Yes (每人一個品項)

可否刷卡: 可(LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 235 新北市中和區安平路222號

電話: 02-8668-8253



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