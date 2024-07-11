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新北永和-[圈外咖啡專門店Kengai coffea] 永安市場站5分鐘四號公園旁，清水模日式侘寂風格，平日不限時享受自家烘焙咖啡與甜點，踏出舒適常規生活圈的咖啡探險

2024-07-11 23:20:00 Elisa 人氣：114
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窩客好文

Elisa

發表篇數：377篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：

圈外咖啡 Kengai Coffea
place新北市中和區安平路222號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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因為一張IG的店景照片讓人起心動念來到四號公園探訪圈外咖啡

從永安市場站橫越四號公園即可抵達圈外咖啡

門口還有很露營野餐風的戶外座位

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位在三角窗黃金位置的圈外咖啡另一側也有出入口

隱藏更多戶外座位空間被綠意包圍宛如遺世獨立的秘境

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一樓靠窗戶的石板非常舒適很好坐

在這裡喝咖啡格外有種自由不受拘束的情調

甚至還貼心設了插座可以使用

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櫃台磁磚的顏色讓人想起阿嬤家老宅的洗石子地板

兩側皆有大片窗戶讓室內非常明亮

相較於整體裝潢的日系復古文青風

牆上的霓虹燈歡迎光臨反倒有種熟悉的台味

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一二樓都有提供開水可以喝

櫃台裝飾的潮流設計小物跟金屬色調的咖啡機器具很街頭風

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從樓梯還是可以看出一些老宅的感覺

清水模色調的空間搭配特色燈具閃耀黃光帶點神祕幽靜感

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二樓很體貼設立了一個開放的洗手台空間

讓大家可以隨時清洗跟消毒雙手

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側邊的面窗座位自成一區天地

桌上有許多插座可以使用

特別是平日不限時非常適合來此辦公讀書

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當初就是這片景致讓我一見傾心

幾乎每個座位旁都有插座可以利用非常方便

如果不習慣沒有桌子的水泥空間依舊可以選擇木桌椅座位區

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有點像階梯教室感覺的空間可以讓人隨心情依照喜歡的姿勢休息

讓人回想起團康活動的青春感覺

不過移動食物的時候需要留意光滑水泥面避免打翻

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飲品選單提供中英文對照

每一個品項都有額外介紹文字

咖啡調酒與經典酒款都很有特色

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店裡的單品咖啡可以自由選擇喜歡的沖煮法

除了跟圈外購買掛耳包或咖啡豆之外

圈外還有提供非常少見的自備豆代烘服務

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第一次來訪的時候想吃的點心都沒賣令人扼腕

再訪的時候即使已經入夜依舊把握機會點了好幾份當午晚餐

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正宗奶油厚片 150元

現烤的吐司酥脆金黃保留水分很有彈性

吃完嘴巴不會有酵母的酸感只有留下奶油的香濃

頂部的黃油靠著吐司熱度融入吐司體的孔洞縫隙之間

鹹甜口味不會膩

只是即使好吃我還是覺得這價格太驚人的昂貴

下次我應該還是乖乖吃早餐店厚片就好

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生乳捲 150元

冰涼的生乳捲中間夾了超飽滿的生乳帶點冰淇淋口感

奶味濃郁渾厚但稍微偏甜吃久微膩

蛋糕體濕潤彈性不高比較緊實我沒有那麼喜歡

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純釀冰滴 150元

冰滴使用的是圈外自家的深焙配方豆叢林

靠近嗅聞有著很飽滿的果香

特有的發酵酒香酒感不會太深沉口感厚實

沒什麼刺激的酸感很順口回甘

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柳橙啡啡 160元

想從慣例會點的西西里中跳脫選了親近的朋友柳橙咖啡

名字讓人有種想入非非的諧音有趣

利用綿密細緻的泡泡形成漂亮的分層

頂部裝飾的柳橙切片恰到好處斜躺讓飲品賣相精緻到宛如藝術品

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100%的柳橙原汁搭配圈外自家咖啡豆非常合拍

咖啡喝起來隱約有著可可的特殊香氣

只是整體喝起來果汁的甜感會有點壓過咖啡的存在感

比起咖啡更像是果汁為主的調飲

 

整體來說我蠻喜歡圈外咖啡的咖啡

輕食不是不好吃而是定價會讓我期待更高

圈外咖啡擁有無敵景色不論白天或黑夜都有不同風情

值得大家在不同的時間前來脫離日常體驗舒適圈外的小冒險

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/08

花費: NTD450(冰滴+生乳捲+奶油厚片各1)

圈外咖啡專門店Kengai coffea

FB粉絲團/IG

10:00-22:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日100分鐘)

低消限制: Yes (每人一個品項)

可否刷卡: 可(LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 235 新北市中和區安平路222號

電話: 02-8668-8253


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