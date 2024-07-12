期待已久的京TRAIN雅洛號，我終於來囉～為了我心愛的復古觀光列車安排京都行，想搭的朋友要特別注意，只有假日才行駛，票價便宜又快速，建議可以早一點來排隊，搭乘第一班9:32由梅田發車，因為假日人超多的，選擇喜歡的座位區坐定後前往京都，在車內不用急著拍照，因為整個車廂都是人，好好欣賞窗外風景，等到站時所有人都下車後再上車，離回程大約20分鐘就可以好好拍照，拜訪京都必去花見小路、二年坂、三年坂、清水寺，伏見稻荷大社，品嚐當地美食音羽茶寮、抺茶館、宇治抹茶雙淇淋等，完成美好的京都一日遊。

京都必搭觀光列車：京TRAIN雅洛號，不需預約，搭乘地點及時刻表可參考官網

京都必去景點：伏見稻荷大社千本鳥居。

京都必去景點：清水寺

京都清水寺必吃美食：音羽茶寮景觀餐廳。

京都清水寺必吃美食：抹茶館

京都必去：二年坂、三年坂

京都必去景點：址園花見小路。

梅田車站阪急京都線：由大阪梅田出發-往京都河原町。

銅板價就能搭乘復古觀光列車-京TRAIN雅洛號。影片分享

沿途可以欣賞車廂外風景～

各式各樣的座位都有，有春夏秋冬四季主題車廂任君挑選，不過要早一點先來排隊就是了，起站：大阪梅田。

光外型就超好拍的，以黑與金色為基調扇型的圖繪，再印上大大的京TRAIN雅洛號LOGO，很有質感～

京TRAIN雅洛的由來：為開往「優雅都城=京都」之列車，每節車廂均賦予季節性主題，打造出不同外觀與車內設計。以上資訊來自官網

京TRAIN雅洛號最佳美拍景點，影片分享

京都一日遊行程：

京TRAIN雅洛號大阪梅田9：32 出發-大葉高島屋生觧超巿美食街-花見小路址園-抺茶雙淇淋-二年坂、三年坂-清水寺-抹茶館-音羽茶寮午餐-伏見稻荷大社

第一站：出站即到達大葉高島屋生觧超巿美食街。影片分享

這裡的草莓超大顆又鮮紅，一盤只要日幣2000元，只可惜數量有點多，不然還真想買來吃。

京都阪急車站

鴨川納涼床，鴨川是京都最具代表性的一條河川。

哇！跟大阪完成不一樣的風景～影片分享

四周都是美食，步行就到。

出車站步行約10分鐘即可來到花見小路祇囻町。

京都歷史建築保護區：古香古色的民宅建築，想了解京都歷史最不可錯過的一條老街。

充滿濃濃的京都風情。

周邊有許多免費的神社可以進去參觀。

沒想到走著走著就到清水寺的入口。

這裡到處有賣宇治抹茶雙淇淋，味道真的很香醇，超好吃的，一定要記得品嚐。

京都景點；法觀寺八坂之塔，影片分享

哇！往清水寺的路上可以感覺到人群愈來愈多～小小的一條街上滿滿都是人～

京都到處都有租和服的店家，可以看到路上好多人穿和服拍照，超好看的，不過也可以感覺真的很熱。

途經二年坂、三年坂

我們選擇一家抹茶館做為中繼休憩站，順便品嚐當地人氣美食宇治抹茶提拉米蘇和抺茶。

這裡的座位非常寬敞舒適，戶外一片綠意盎然，讓人感覺很放鬆，愜意～

一不小心還包場了，跟外面的人龍比起來舒服多了～

休息完再繼續前往清水寺

沿途處處有驚喜，意外發現這裡有一處相當清幽賞景之處，欣賞不一樣的風景。影片分享

這也使我們意外發現音羽茶寮景觀餐廳，趕忙先預約，等下山回程再來享用。

沿途好玩好拍好食又好逛，到處都是美食可以免費試吃品嚐還有奉茶。

哇！清水寺山上視野果然很不同，超美的視角～

不過人多到也讓人不敢恭維，只想找間餐廳好好休息用餐。

京都必吃美食：音羽茶寮景觀餐廳，現場排隊可抽號碼牌等侯。

跟外面比起來，形成強列的對比，外面滿滿都是人，轉個彎進來，你會發現兩種完全不同的氛圍，這才有度假的感覺。

最新DM，實際DM以店家為主，不管你要吃午餐、下午茶都有。

點了一份天丼炸蝦日幣1600、炸蝦烏龍麵日幣1250

不管是炸蝦、魚肉、地瓜都非常新鮮好吃。

擺盤精緻美味，原以為只是景觀餐廳，沒想到食物相當好吃。

我們被安排靠窗景觀區，座位超舒適的，感覺食物都變美味了～影片分享

我們在清水寺享用悠閒午餐時光，充份的得到休息與充電。

戶外座位區。

充好電才有力氣再前往下一站：伏見稻荷大社

還好這裡沒有清水寺那麼多人，體驗另一種京都色彩，影片分享

稲荷大神可以保佑五穀豐收、生意興隆、平安生產、考試合格等，重點是這裡有超過一萬座鳥居，就可以知道它有多靈驗，為日本最具代表的千本鳥居。

眼見為憑，真的超壯觀的，看過很多模彷的鳥居，終於來本尊一窺究竟。影片分享

穿過一座座紅色的鳥居，感受一股神秘、莊嚴、神聖的力量～

周邊美食：稻荷茶寮，這是一間日式甜點店，可以休憩用餐，戶外也有免費座位區可以休憩賞景。

戶外風景超美的～

京都一日遊行程：

京TRAIN雅洛號大阪梅田9：32 出發-大葉高島屋生觧超巿美食街-花見小路址園-抺茶雙淇淋-二年坂、三年坂-清水寺-抹茶館-音羽茶寮午餐-伏見稻荷大社

音羽茶寮：京都府京都市东山区清水1丁目287-1；營業時間：10:00-16：30

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