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高雄市苓雅區高雄新開幕 – 烘培。豬排三明治。布雷結 x 日系風格的溫馨小店

2024-07-12 10:02:21 高雄旅遊王 人氣：266
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：318篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：

烘培。豬排三明治。布雷結
place高雄市苓雅區永平路51-14號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2 天 ago 在〈高雄新開幕 – 烘培。豬排三明治。布雷結 x 日系風格的溫馨小店〉中留言功能已關閉

關於烘培。豬排三明治。布雷結

高雄新開幕🎉🎊
老闆不想動腦店名
只放心思在專業上
是鄰近不遠 #鋒勝 豚王豬排亭 的姐妹店
以豬排三明治為主打🥪
不想吃三明治的話
也可以吃豬排搭配沙拉

烘培。豬排三明治。布雷結 短影片

烘培。豬排三明治。布雷結店內外環境


▲▼店家就在輕軌光榮碼頭站走路四分鐘處，吃完後可以到海邊走走，運動一下。


▲▼店內只有六個座位，四個吧台區，兩個靠牆的高腳椅區，小小很溫馨的店。


▲靠牆高腳椅區。


▲麵包區。

烘培。豬排三明治。布雷結 菜單


▲試營運菜單。

烘培。豬排三明治。布雷結 餐點介紹

幸運洋食炸豬排 350元

豬排三明治是日式洋食
結合了酥脆的炸豬排和柔軟的吐司
搭配特製的豬排醬
與各種的蔬菜
很有魅力的組合
每一口都充滿層次感


▲豬排三明治。


▲▼豬排沙拉。


▲朋友今天外帶。

唐揚雞 350元

唐揚雞比較像台式的炸雞
不是想像中的日式唐揚雞
但看起來很多汁的
應該也不錯吃


▲唐揚雞三明治。

蜜香錫蘭紅茶 60元

鮮奶紅茶 90元

蜂蜜柚子蘇打 110元

蔓越莓檸檬蘇打 110元

原味布雷結 50元

布雷結十幾年前在愛河有間專賣店
個人還滿愛吃的
但後來結束營業後
就很在很少能吃到
連emoji都為布雷結做可愛的圖 🥨🥨🥨

紐結麵包Laugenbrezel
英文為Pretzel
德文是Brezel
布雷結也稱為扭結麵包或蝴蝶餅
因為製作的時候會泡鹹水
隨後再進行烘烤
所以表面呈現光澤的褐色

他們家的布雷結我覺得比較軟
比較好入口
再灑上顆粒狀的鹽巴
帶著鹹味與「鹹」味
口感很細緻且Q彈
而且會愈嚼愈香
有機會可以來吃看看

堅果布雷結 60元

烘培。豬排三明治。布雷結 營業資訊


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