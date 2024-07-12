吃心絕對 2 天 ago 在〈高雄新開幕 – 烘培。豬排三明治。布雷結 x 日系風格的溫馨小店〉中留言功能已關閉
關於烘培。豬排三明治。布雷結
高雄新開幕🎉🎊
老闆不想動腦店名
只放心思在專業上
是鄰近不遠 #鋒勝 豚王豬排亭 的姐妹店
以豬排三明治為主打🥪
不想吃三明治的話
也可以吃豬排搭配沙拉
烘培。豬排三明治。布雷結 短影片
烘培。豬排三明治。布雷結店內外環境
▲▼店家就在輕軌光榮碼頭站走路四分鐘處，吃完後可以到海邊走走，運動一下。
▲▼店內只有六個座位，四個吧台區，兩個靠牆的高腳椅區，小小很溫馨的店。
▲靠牆高腳椅區。
▲麵包區。
烘培。豬排三明治。布雷結 菜單
▲試營運菜單。
烘培。豬排三明治。布雷結 餐點介紹
幸運洋食炸豬排 350元
豬排三明治是日式洋食
結合了酥脆的炸豬排和柔軟的吐司
搭配特製的豬排醬
與各種的蔬菜
很有魅力的組合
每一口都充滿層次感
▲豬排三明治。
▲▼豬排沙拉。
▲朋友今天外帶。
唐揚雞 350元
唐揚雞比較像台式的炸雞
不是想像中的日式唐揚雞
但看起來很多汁的
應該也不錯吃
▲唐揚雞三明治。
蜜香錫蘭紅茶 60元
鮮奶紅茶 90元
蜂蜜柚子蘇打 110元
蔓越莓檸檬蘇打 110元
原味布雷結 50元
布雷結十幾年前在愛河有間專賣店
個人還滿愛吃的
但後來結束營業後
就很在很少能吃到
連emoji都為布雷結做可愛的圖 🥨🥨🥨
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紐結麵包Laugenbrezel
英文為Pretzel
德文是Brezel
布雷結也稱為扭結麵包或蝴蝶餅
因為製作的時候會泡鹹水
隨後再進行烘烤
所以表面呈現光澤的褐色
–
他們家的布雷結我覺得比較軟
比較好入口
再灑上顆粒狀的鹽巴
帶著鹹味與「鹹」味
口感很細緻且Q彈
而且會愈嚼愈香
有機會可以來吃看看
堅果布雷結 60元
烘培。豬排三明治。布雷結 營業資訊
- 苓雅區永平路51之14號
- 17:00~賣完為止
- 店休：試營運中還沒確定
- 電話：07-269-1886
- Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070912911339