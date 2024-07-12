吃心絕對 2 天 ago 在〈高雄新開幕 – 烘培。豬排三明治。布雷結 x 日系風格的溫馨小店〉中留言功能已關閉

關於烘培。豬排三明治。布雷結

高雄新開幕🎉🎊

老闆不想動腦店名

只放心思在專業上

是鄰近不遠 #鋒勝 豚王豬排亭 的姐妹店

以豬排三明治為主打🥪

不想吃三明治的話

也可以吃豬排搭配沙拉

烘培。豬排三明治。布雷結 短影片

烘培。豬排三明治。布雷結店內外環境



▲▼店家就在輕軌光榮碼頭站走路四分鐘處，吃完後可以到海邊走走，運動一下。



▲▼店內只有六個座位，四個吧台區，兩個靠牆的高腳椅區，小小很溫馨的店。



▲靠牆高腳椅區。



▲麵包區。

烘培。豬排三明治。布雷結 菜單



▲試營運菜單。

烘培。豬排三明治。布雷結 餐點介紹

幸運洋食炸豬排 350元

豬排三明治是日式洋食

結合了酥脆的炸豬排和柔軟的吐司

搭配特製的豬排醬

與各種的蔬菜

很有魅力的組合

每一口都充滿層次感



▲豬排三明治。



▲▼豬排沙拉。



▲朋友今天外帶。

唐揚雞 350元

唐揚雞比較像台式的炸雞

不是想像中的日式唐揚雞

但看起來很多汁的

應該也不錯吃



▲唐揚雞三明治。

蜜香錫蘭紅茶 60元

鮮奶紅茶 90元

蜂蜜柚子蘇打 110元

蔓越莓檸檬蘇打 110元

原味布雷結 50元

布雷結十幾年前在愛河有間專賣店

個人還滿愛吃的

但後來結束營業後

就很在很少能吃到

連emoji都為布雷結做可愛的圖 🥨🥨🥨

–

紐結麵包Laugenbrezel

英文為Pretzel

德文是Brezel

布雷結也稱為扭結麵包或蝴蝶餅

因為製作的時候會泡鹹水

隨後再進行烘烤

所以表面呈現光澤的褐色

–

他們家的布雷結我覺得比較軟

比較好入口

再灑上顆粒狀的鹽巴

帶著鹹味與「鹹」味

口感很細緻且Q彈

而且會愈嚼愈香

有機會可以來吃看看

堅果布雷結 60元

烘培。豬排三明治。布雷結 營業資訊