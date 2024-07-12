台北美食、熱炒、台北信義區美食推薦這家大吉團 Lucky Bowl，最近信義區出現一家新港式的熱炒店，開幕兩個月而已，已經深受附近上班族的喜愛，用餐時間總是人潮滿滿，雖然位處信義區，但其創意臺菜、熱炒口味精緻外，連價位都非常親民，大概一個人300左右就可以吃得很飽，而且菜色種類非常多元，可以說是家庭、朋友聚餐的好地方（訂位輸入折扣碼：luckybowl247 可以打折唷！）

大吉團 Lucky Bowl｜交通方式、停車資訊

位於信義區「吉祥道」裡的大吉團Lucky Bowl，在永吉路30巷附近，距離市府捷運站非常近，步行大概七分鐘而已，然後他們有自家停車場（訂位時請先告知要停車），正對面就是正氣橋停車場，停車方便又便宜

大吉團 Lucky Bowl｜用餐環境

大吉團Lucky Bowl原本是內湖著名的貨櫃屋咖啡廳「達永食堂 x 阿達阿永咖啡廳」，過去主要提供個人套餐，現在則轉型為提供精緻台菜的排檔式合菜，以創意手路菜為核心，經過一年多的時間研發菜單，以「實在、厚工、有料」為特色，將客家、港式、川湘和粵菜等多元菜系融入台灣的味道，透過玻璃窗可以看到廚房師傅們的料理英姿

大吉團 Lucky Bowl也很寬敞舒適，雖然賣的是平價快炒，但整體裝潢非常質感，以輕綠色調為主軸，加上綠色植物、圓桌及藤編椅的搭配，打造出宛如都市森林秘境的悠閒用餐氛圍，用餐時間生意真的非常好，我們是平日中午來，基本上就已經是客滿狀態了

大吉團 Lucky Bowl｜菜單

大吉團 Lucky Bowl菜單如下，這裡提供台、客、湘、川、 滬等多元菜系料理，私房菜、熱炒、海鮮、湯品通通都有，還有2~6人套餐可選擇，另外招牌蒜香脆皮雞每日限量，來晚吃不到，還有金華老火煲雞湯因為製作繁複需事先預訂唷

有幾個地方要提醒一下，大吉團 Lucky Bowl是用QR-Code 線上掃碼點餐，餐具、水杯需自取，所以不收服務費蠻讚的，再來因為響應環保的關係，不提供打包服務，如需打包要另外支付包材費自行打包，當然你也可以自己帶容器來打包

大吉團 Lucky Bowl｜必點料理

大吉團 Lucky Bowl最好人多一起來比較好點菜，有些大菜人少反而不好點，像是蒜香脆皮雞最少點是半隻，金華老火煲雞湯更是全雞一隻又超大一鍋，不然就自己準備袋子來打包吧

蒜香脆皮雞（須預訂），算是大吉團的招牌菜，通常是菜單上最快賣完的料理，老實說比起米其林脆皮雞松X園完全不會輸ㄟ！看介紹蒜香脆皮雞是使用大量新鮮帶皮蒜頭醃製24小時的雞肉，並浸泡醋水與麥芽，垂吊風乾8小時，光看就很搞工，點啦！

脆皮雞上還灑上大量的蒜酥增香，雞皮有夠薄的，光看就讓人食指大動！那個雞皮脆到一個不行，而且還有蒜酥的加持更香，再來是他的雞肉，吃起來是嫩嫩的還很多汁，但不失該有的彈性，強！真的有夠強！

金華老火煲雞湯（需預訂），今天中午來幾乎每桌桌上都有這大鍋雞湯！是用大量的雞骨、豬大骨、雞腳、豬皮和老母雞，經過48小時的大火熬煮，呈現一個濃郁的老火湯底，湯中膠質豐富，再加上金華火腿和干貝的提鮮作用，以及芽白菜的清甜，整體味道非常誘人

而且裡面是放一隻的雞！雞肉纖維吸收滿滿鮮湯，肉質早已燉的細緻軟爛，輕輕一撈就骨肉分離，入口軟嫩雞肉中不斷滲露出香醇甘美的高湯，然後這一鍋才920元！超級划算啦！

極汁牛小排，嚴選牛小排加入了港式菜系常用的極汁（又稱辣醬油／英國黑醋-伍斯特醬汁），牛小排本身就屬於肉質跟油脂比較豐富的部位，大火爆炒帶出鑊氣，起鍋前再加以老闆指定鎮江香醋，鹹香酸香，肉感鮮嫩，超下飯的！

松露野菌牛，牛肉在高溫的快速爆炒下，外表焦香而内部保持嫩滑，搭配松露醬的深厚香氣和野菌的地道風味，味道層次豐富，帶來濃郁而細膩的特殊口感

本幫紅燒肉，概念是來自上海菜的經典，不過主廚改良成台灣人習慣口味，這一小方透著紅豔醬色的五花肉塊，肥瘦相間的完美比例，入口您完全感受不到油膩感，甜而不膩，肥肉部份入口即化，瘦肉部份軟爛的似乎感受不到肉的纖維感，也是白飯殺手！

京都排骨，使用肉質嫩口且脂肪豐富的排骨，酸香醬汁與酥炸排骨燴煮，外表油亮噴香，酸香調味拿捏得恰到好處，口感還帶有酥感，醋酸風味溫潤柔和

金絲蝦球，鳳梨蝦球的創新升級版！加入切成金絲的馬蹄條和新鮮鳳梨汁，混合後裹覆在蝦球上，這種做法不僅保留了蝦球的濕潤口感，還增添了蝦仁的鮮嫩，非常好吃

金銀絲蒸角瓜，炸過的蒜蓉和生蒜塞入澎湖角瓜內進行清蒸，使角瓜充分吸收蒜香，讓角瓜的口感更加水潤、脆甜，並帶有豐富的蒜香，令人回味無窮

百合白果蘆筍，百合帶有輕微的甜味和脆香的質感，白果（又稱銀杏）則提供了微妙的苦香和獨特的脆感，而蘆筍的清脆與略帶苦甜味的風味則完美平衡了整道菜的口感，夏天吃真的很合適！

一開始光看外觀我真的有以為大吉團 Lucky Bowl像是一般的網美餐廳，但實際吃過他也太強了吧，老實說一些頗具盛名的老餐館口味搞不好還沒這好，再來價位真的有親民，然後上菜速度飛快，難怪可以吸引那麼多中午吃飯休息的上班族來這用餐，不過建議先訂位唷

大吉團 Lucky Bowl

地址：台北市信義區基隆路一段89號 (吉祥道1F)

電話： 02-27918885

營業時間：週一~五11:30-14:30、17:30~21:00，週六~日11:30-21:00

捷運／市政府站1號出口 步行7分鐘

公車／東興路站 步行4分鐘

◎ 有停車位

折扣碼：luckybowl247（線上預約時於備註處輸入可享全桌九折優惠，時間至8/31止）

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