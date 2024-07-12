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苗栗獅潭這一帶比較少來，上網查了美食找到了「獅潭仙草」，沒想到一向被當為甜品居多的仙草，竟然也有炸的，好特別。另外也可推出假日限定的仙草霜淇淋！如果有機會來這一帶玩，可以來嘗鮮看看堅持手工古法煉製、16小時熬煮，色.香.味十足的客家仙草
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獅潭仙草 店家資訊
- 地址：354苗栗縣獅潭鄉1-1號
- 營業時間：11:30–17:00（休假日公告至Facebook)
- 電話：0978 829 131
- FB ｜Google Map
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獅潭仙草 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「獅潭仙草」即可到達
- 停車場：門口有停車場，可路邊白線內停車，開車來很方便
獅潭仙草 空間環境
這間「獅潭仙草」靠近獅潭的全家便利商店。聽說這裏比較有名的是「仙山仙草」
這一帶附近都很好停車!
店家的內部空間滿像一般的台式店家，可能是物品太多了，就隨意放在桌上。木製的桌椅簡單帶點古早味
挑好餐點後要先到櫃台結帳
展示架上還有處理的好的乾燥的仙草及客家桔醬等相關農產品
仙草製作過程，總共有八個步驟!! 這一帶都是出產仙草的聖地。獅潭更有仙草節呢
自取的餐具區，還有販售老仙草乾、仙草禮盒、桂花釀、客家桔醬等。
獅潭仙草 菜單價位
店家販售的品項還滿多的，甜鹹都有
獅潭仙草 必吃推薦
如果不知道要怎麼點餐，可以參考店家的人氣餐點。
獅潭仙草 心得評價
綜合仙草冰，口味還算不錯!!
仙草奶凍，這道比較嚐的出仙草的Q嫩
炸仙草
這可是第一次看到這麼有趣的餐點!! 切的有點像炸豆腐，還搭配兩樣醬料
外皮微酥，裏面卻是你我都很很熟悉的仙草!! 只是它是熱的，QQ軟軟的，搭配醬料，說不上特別好吃，應該說是新奇的口味大於品嚐出的味道吧。滿有趣的餐點
仙草水餃，應該是外皮加了仙草!! 不過嚐起來也沒有多特別
「獅潭仙草」還是感覺做成甜品比較到味，當然啦，仙草雞湯也是很不錯的。還有假日限定的仙草霜淇淋沒吃到比較可惜。下次可以參考看看囉
獅潭仙草 附近景點美食
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