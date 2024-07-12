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苗栗獅潭這一帶比較少來，上網查了美食找到了「獅潭仙草」，沒想到一向被當為甜品居多的仙草，竟然也有炸的，好特別。另外也可推出假日限定的仙草霜淇淋！如果有機會來這一帶玩，可以來嘗鮮看看堅持手工古法煉製、16小時熬煮，色.香.味十足的客家仙草

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獅潭仙草 店家資訊

地址：354苗栗縣獅潭鄉1-1號

營業時間：11:30–17:00（休假日公告至Facebook)

電話：0978 829 131

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獅潭仙草 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「獅潭仙草」

Google導航輸入 停車場：門口有停車場，可路邊白線內停車，開車來很方便

獅潭仙草 空間環境

這間「獅潭仙草」靠近獅潭的全家便利商店。聽說這裏比較有名的是「仙山仙草」

這一帶附近都很好停車!

店家的內部空間滿像一般的台式店家，可能是物品太多了，就隨意放在桌上。木製的桌椅簡單帶點古早味

挑好餐點後要先到櫃台結帳

展示架上還有處理的好的乾燥的仙草及客家桔醬等相關農產品

仙草製作過程，總共有八個步驟!! 這一帶都是出產仙草的聖地。獅潭更有仙草節呢

自取的餐具區，還有販售老仙草乾、仙草禮盒、桂花釀、客家桔醬等。

獅潭仙草 菜單價位

店家販售的品項還滿多的，甜鹹都有

獅潭仙草 必吃推薦

如果不知道要怎麼點餐，可以參考店家的人氣餐點。

獅潭仙草 心得評價

綜合仙草冰，口味還算不錯!!

仙草奶凍，這道比較嚐的出仙草的Q嫩

炸仙草

這可是第一次看到這麼有趣的餐點!! 切的有點像炸豆腐，還搭配兩樣醬料

外皮微酥，裏面卻是你我都很很熟悉的仙草!! 只是它是熱的，QQ軟軟的，搭配醬料，說不上特別好吃，應該說是新奇的口味大於品嚐出的味道吧。滿有趣的餐點

仙草水餃，應該是外皮加了仙草!! 不過嚐起來也沒有多特別

「獅潭仙草」還是感覺做成甜品比較到味，當然啦，仙草雞湯也是很不錯的。還有假日限定的仙草霜淇淋沒吃到比較可惜。下次可以參考看看囉

獅潭仙草 附近景點美食

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