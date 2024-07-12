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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 苗栗縣獅潭鄉獅潭仙草》用炸的仙草口感真特別 假日限定的仙草霜淇淋!

苗栗縣獅潭鄉獅潭仙草》用炸的仙草口感真特別 假日限定的仙草霜淇淋!

2024-07-12 10:30:08 紫色微笑 人氣：121
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紫色微笑

發表篇數：1464篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 獅潭鄉

造訪商家：

獅潭仙草
phone-037-931318
place苗栗縣獅潭鄉新店村7鄰62號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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苗栗獅潭這一帶比較少來，上網查了美食找到了獅潭仙草，沒想到一向被當為甜品居多的仙草，竟然也有炸的，好特別。另外也可推出假日限定的仙草霜淇淋！如果有機會來這一帶玩，可以來嘗鮮看看堅持手工古法煉製、16小時熬煮，色.香.味十足的客家仙草

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獅潭仙草 店家資訊

  • 地址：354苗栗縣獅潭鄉1-1號
  • 營業時間：11:30–17:00（休假日公告至Facebook)
  • 電話：0978 829 131
  • FBGoogle Map
  •  

獅潭仙草 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入獅潭仙草即可到達
  • 停車場：門口有停車場，可路邊白線內停車，開車來很方便

獅潭仙草 空間環境

這間獅潭仙草靠近獅潭的全家便利商店。聽說這裏比較有名的是「仙山仙草」

這一帶附近都很好停車!

店家的內部空間滿像一般的台式店家，可能是物品太多了，就隨意放在桌上。木製的桌椅簡單帶點古早味

挑好餐點後要先到櫃台結帳

展示架上還有處理的好的乾燥的仙草及客家桔醬等相關農產品

仙草製作過程，總共有八個步驟!! 這一帶都是出產仙草的聖地。獅潭更有仙草節呢

自取的餐具區，還有販售老仙草乾、仙草禮盒、桂花釀、客家桔醬等。

獅潭仙草 菜單價位

店家販售的品項還滿多的，甜鹹都有

獅潭仙草 必吃推薦

如果不知道要怎麼點餐，可以參考店家的人氣餐點。

獅潭仙草 心得評價

綜合仙草冰，口味還算不錯!!

仙草奶凍，這道比較嚐的出仙草的Q嫩

炸仙草

這可是第一次看到這麼有趣的餐點!! 切的有點像炸豆腐，還搭配兩樣醬料

外皮微酥，裏面卻是你我都很很熟悉的仙草!! 只是它是熱的，QQ軟軟的，搭配醬料，說不上特別好吃，應該說是新奇的口味大於品嚐出的味道吧。滿有趣的餐點

仙草水餃，應該是外皮加了仙草!! 不過嚐起來也沒有多特別

「獅潭仙草」還是感覺做成甜品比較到味，當然啦，仙草雞湯也是很不錯的。還有假日限定的仙草霜淇淋沒吃到比較可惜。下次可以參考看看囉

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