為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣宜蘭市向日葵冰店》特色冰品超吸睛，超大碗造型冰好吃又好拍，夏日清涼又消暑

宜蘭縣宜蘭市向日葵冰店》特色冰品超吸睛，超大碗造型冰好吃又好拍，夏日清涼又消暑

2024-07-12 10:35:07 紫色微笑 人氣：137
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1463篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：

向日葵冰店
place宜蘭縣宜蘭市復興路二段72號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚
 
 

宜蘭市美食向日葵冰店，雖然是間傳統冰店，但提供的冰品種類不少，以黑糖刨冰、頂級冰、特色造型冰為主，另外也有冰棒和冰淇淋，真的是冰品界的聯合國了，不過這裏最出名的是靠著創意與造型吸引的特色造型冰，像是34G冰、生日快樂冰~~等也成功的吸引了無數媒體造訪，這裏的冰大碗又實在，炎炎夏日消暑的好選擇。

向日葵冰店 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段72號
  • 營業時間：0900-22:00
  • 電話：03 932 8958
  • FB

向日葵冰店 交通停車

向日葵冰店 空間環境

向日葵冰店位於路口轉角三角窗的位置，一旁就是復興國中、宜蘭高中，宜蘭縣立文化中心，地點非常好
外觀上雖然不起眼，就是一間傳統冰店，但生意就是強強滾啊，

冰櫃裏滿滿的配料

向日葵冰店 菜單價位

口味超多樣，主要是以黑糖挫冰，頂級冰、造型冰三大主題!!

另外也有冰淇淋、冰棒，冰品的選擇非常多

向日葵冰店 必吃推薦

也有冰品排行榜，幫助有選擇困難症的朋友啊XD

造型冰的部份，也有彩圖做為說明

向日葵冰店 心得評價

頂級花生冰

這碗花生冰的外表就非常花生啊，上頭一顆花生冰淇淋，還淋上滿滿的花生醬

外面是花生，裏面也是花生，每一口都是滿滿的花生香。好吃

聚寶盆冰

這碗是造型冰「聚寶盆冰」，外型堆得高高的，有大量黑糖以及煉乳，一旁有百香果

等到一挖開，裏面的配料才真的驚人啊，有仙草、紅豆、波霸、QQ，粉粿、煉乳、巧克力~~~

因為料非常多，每一口都有不同的驚喜

如果有經過這裏的朋友，可以來一碗消暑一下

宜蘭冰TOP10推薦

向日葵冰店 附近景點美食

宜蘭下午茶 甜點 咖啡館

宜蘭市美食推薦

宜蘭市景點一日遊

延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

苗栗縣獅潭鄉獅潭仙草》用炸的仙草口感真特別假
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up