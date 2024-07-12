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宜蘭市美食》「向日葵冰店」，雖然是間傳統冰店，但提供的冰品種類不少，以黑糖刨冰、頂級冰、特色造型冰為主，另外也有冰棒和冰淇淋，真的是冰品界的聯合國了，不過這裏最出名的是靠著創意與造型吸引的特色造型冰，像是34G冰、生日快樂冰~~等也成功的吸引了無數媒體造訪，這裏的冰大碗又實在，炎炎夏日消暑的好選擇。
向日葵冰店 店家資訊
- 地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段72號
- 營業時間：0900-22:00
- 電話：03 932 8958
- FB
向日葵冰店 交通停車
向日葵冰店 空間環境
「向日葵冰店」位於路口轉角三角窗的位置，一旁就是復興國中、宜蘭高中，宜蘭縣立文化中心，地點非常好
外觀上雖然不起眼，就是一間傳統冰店，但生意就是強強滾啊，
冰櫃裏滿滿的配料
向日葵冰店 菜單價位
口味超多樣，主要是以黑糖挫冰，頂級冰、造型冰三大主題!!
另外也有冰淇淋、冰棒，冰品的選擇非常多
向日葵冰店 必吃推薦
也有冰品排行榜，幫助有選擇困難症的朋友啊XD
造型冰的部份，也有彩圖做為說明
向日葵冰店 心得評價
頂級花生冰
這碗花生冰的外表就非常花生啊，上頭一顆花生冰淇淋，還淋上滿滿的花生醬
外面是花生，裏面也是花生，每一口都是滿滿的花生香。好吃
聚寶盆冰
這碗是造型冰「聚寶盆冰」，外型堆得高高的，有大量黑糖以及煉乳，一旁有百香果
等到一挖開，裏面的配料才真的驚人啊，有仙草、紅豆、波霸、QQ，粉粿、煉乳、巧克力~~~
因為料非常多，每一口都有不同的驚喜
如果有經過這裏的朋友，可以來一碗消暑一下
向日葵冰店 附近景點美食
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