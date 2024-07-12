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宜蘭市美食》「向日葵冰店」，雖然是間傳統冰店，但提供的冰品種類不少，以黑糖刨冰、頂級冰、特色造型冰為主，另外也有冰棒和冰淇淋，真的是冰品界的聯合國了，不過這裏最出名的是靠著創意與造型吸引的特色造型冰，像是34G冰、生日快樂冰~~等也成功的吸引了無數媒體造訪，這裏的冰大碗又實在，炎炎夏日消暑的好選擇。



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向日葵冰店 店家資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段72號

營業時間：0900-22:00

電話：03 932 8958

FB

向日葵冰店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 向日葵冰店」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：附近有收費停車格，開車算方便

向日葵冰店 空間環境

「向日葵冰店」位於路口轉角三角窗的位置，一旁就是復興國中、宜蘭高中，宜蘭縣立文化中心，地點非常好

外觀上雖然不起眼，就是一間傳統冰店，但生意就是強強滾啊，

冰櫃裏滿滿的配料

向日葵冰店 菜單價位

口味超多樣，主要是以黑糖挫冰，頂級冰、造型冰三大主題!!

另外也有冰淇淋、冰棒，冰品的選擇非常多

向日葵冰店 必吃推薦

也有冰品排行榜，幫助有選擇困難症的朋友啊XD

造型冰的部份，也有彩圖做為說明

向日葵冰店 心得評價

頂級花生冰

這碗花生冰的外表就非常花生啊，上頭一顆花生冰淇淋，還淋上滿滿的花生醬

外面是花生，裏面也是花生，每一口都是滿滿的花生香。好吃

聚寶盆冰

這碗是造型冰「聚寶盆冰」，外型堆得高高的，有大量黑糖以及煉乳，一旁有百香果

等到一挖開，裏面的配料才真的驚人啊，有仙草、紅豆、波霸、QQ，粉粿、煉乳、巧克力~~~

因為料非常多，每一口都有不同的驚喜

如果有經過這裏的朋友，可以來一碗消暑一下

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