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來到日本九州福岡近郊的柳川一日游，「搭船遊柳川」是一處非常值得一遊的觀光景點，這次我們購買了「太宰府・柳川觀光車票」搭乘「柳川水都觀光列車」抵達水鄉柳川，這裏素有日本威尼斯之稱，來這裏最好的方式就是搭船欣賞柳河的河川之美，遊船河的時間約一個小時，沿途風光明媚，景色秀麗!! 也像極了之前在英國劍橋搭船的經驗，比起中國蘇洲水鄉或是周庄、烏鎮著名的水鄉遊船，更是有過之而無不及!! 船夫也會跟我們聊天，甚至吟唱柳川詩人北原白秋的童謠，這也曾是國內的廣告歌曲呢， 非常好玩的遊船經驗

福岡柳川市交通方式

因為我們就住在索拉利亞西鐵飯店 solaria nishitetsu hotel ，所以只要走下來就到了乘車的地方

途中看到這張非常好玩的海報，原來是鐵路公司為了鼓勵旅客來搭車，所以設計出很多迷題，讓旅客可以解謎，增加不少生活樂趣!!

特急│柳川，西鐵站

我們要搭特急到柳川，西鐵站二樓買票→（天神站的西鐵在室內）

台灣人非常喜愛日本，但日本消費比較高，如果想省錢想玩的盡興，一定要買各種觀光套票、PASS周遊券之類的，非常划算，這也是日本政府鼓勵外國人到日本旅遊而設的優惠設施，連日本人都覺得很棒呢!!

購買票券的地方就位於西鐵福岡天神站裡的櫃檯!! 右上角寫道 ” 我們有會中文的工作人員” 所以有交通上的問題，都可以問的到!

太宰府・柳川 觀光套票

太宰府・柳川 觀光套票きっぷ 日幣2,930，內含西鐵電車往返車票、柳川乘船票、柳川&太宰府cupon以及使用說明

拿著票券走這一小門再秀給站以人員看就可以進出了

在等車的時間，剛好看到有普通、急行，特急三種車入站

好美的車廂!! 這圖案是太宰府的

從西鐵福岡天神站到西鐵柳川站搭乘柳川水都觀光列車(特急電車)約50分鐘左右。這台觀光列車又稱為柳川四季觀光列車，因為車身是以柳川的傳統與四季風采為主題，真的很有意思哦

沒想到車廂裏還有小驚喜，這應該是戰國時期的武將，我們看到日本年輕人就沿車廂一直找呢!!

車廂裏還有與神社結合的許願繪馬，就是可以將願望寫在一張紙條上，再放入筒中，沒想到車廂裏竟然有這麼好玩的東西

西鐵柳川站到了

西鐵柳川站旁柳川市觀光案內所，裡面提供許多旅遊相關資訊， 這是著名的柳川少女，YOUTUBE上有他們青春活潑的影片可以看，

福岡柳川市 空間環境

柳川市是位於日本福岡縣南部的一個城市；由於市區內有許多運河穿越，又被稱為水都。

特產為有名海的海苔為主。此外也是日本童謠作家與詩人北原白秋的家鄉。 轄區全部位於筑紫平原之中，三分之二地區屬於沖積平原，位於西南部的三分之一地區則是利用乾拓取得的土地

一旁有定點定時的接駁車，但後來才發現跟我們同車的一個大叔團，他們用走的，大概7、8分就可以到了

柳川搖櫓船 乘船位置票價

水鄉柳川渡船的松月搭乘處

柳川是世界著名水鄉之一，為城中環繞的人工河，總距離達到930km，這條人工河原來有守城砦功能，同時也有各種各樣的功能，把過度的雨水暫時蓄存防止河水氾濫的放災功能，可以利用農業用水和消防用水等蓄水功能,對市民非常有利。

據官方資料表示一年約有30萬人到柳川觀光，遊河是柳川最特殊且具歷史的活動，搭乘的船隻稱為搖櫓船，搖櫓船會帶著旅客漫遊舊時護城河，沿途可欣賞櫻花、蒼蒲花以及紅葉等四季風情，搖櫓船共有60位船夫，一艘搖櫓船可乘坐22位旅客，搖櫓船遊河時間約一個小時。

可惜來的當天天氣不好啊，不然景色一定更美!! 要是夏天來這裏記得一定要戴帽子或可以遮陽的工具，如果下雨的話，他們備有雨衣

船夫的背後是可愛的河童圖案

柳川遊船體驗

哈哈，這景像還滿好玩的，因為下著毛毛細雨，大家乘船前必須穿上雨衣

船夫會一面撐篙，一面和我們聊天，不過是日文，所以大部份都聽不懂

因為當天有點下雨，所以遊船的人也比較少，但這條河道有說不出的靜謐與恬靜!! 沿途幾乎沒什麼吵雜的聲響，所以感覺非常舒服

河面時而寬時而窄，兩旁綠意盎然，而且水質相當乾淨!!

河道有很多橋都快跟水面齊平了，所以船夫也會一再叮嚀我們要彎下腰來以免撞到，哈哈，這時就是考驗腰力的時候。

有時，甚至靜到只有聽到整船的聲音而已，隨著船隻緩緩前行，讓人不知不覺忘卻生活中的煩憂。

河童雕像

啊，殘念~~~明明有錄下船夫大哥深沉又有磁性的歌聲，尤其是在河上來唱更有味道~~所以抓上這首來聽，相信很多人都有印象吧

柳川是著名的海苔產地! 而且這裏也是鰻魚產地!! 車站旁的便利商店有賣限定版的鰻魚泡麵哦

真的美的像幅畫



一期一會!!! 哈哈，太貼切了



這間小店是柳川的水上商家，我們點了抹茶冰淇淋!

停船的時候還得靠人來拉著繩子才能靠岸，不然就會飄走，哈哈，真的是一個很特別的經驗。

這個也很特別，裏面養著會抓魚的魚鷹!!

這雕像是柳川著名的”等待少女”，不過，如果半夜來這裏應該會被嚇到吧

橋上的大媽還很開心的跟我們打招呼

到了!! 我們的行程終點是昔日立花藩主的宅邸

這是我們在「民藝茶屋六騎鰻魚飯」旁的發現的美景。因為河道有垂柳又有人家

哦哦，又是為了閃過橋樑而彎腰低頭的遊客，連下面的遊客都快笑翻了

我們一行人結束柳川的行程，下午繼續前往太宰府，要先搭車到二日市，然後再搭乘太宰府觀光列車(旅人列車)至太宰府。

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