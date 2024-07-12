▲▼在台中，想要品嚐美美的六宮格套餐，那就來名副其實的〝二十樓〞高空餐廳，新開幕、免服務費、價格實惠，晚上來還可以「美酒配夜景」，CP值超高！

這家就位於台中西區，五權路和台灣大道二段交叉口的親家台灣大道廣場，不用和櫃檯管理員登記或抵押證件，直接上電梯到20F即可。

二十樓

週一～週五：11:00～14:30、17:30～21:30

週六～週日：11:00～21:30

電話：0916 924 169

地址：台中市西區臺灣大道二段2號20F

粉專：www.facebook.com/20f.meal

餐廳內的室內設計融合了現代與經典元素，整個用餐環境是不是超美、超Chill～

▼《二十樓》主要採取QR碼點餐，線上點餐後至櫃台結帳，餐點採現點現煮，需要稍微耐心等待。

▼今天來就是沖著他們家每日限量的「雞」秘，特選大溪地進口食材滷製，也是六宮格主餐的「大溪地香草咖啡雞」。

我本來還想說，店家附上的叉子怎麼可能吃得了這一支雞腿，結果輕輕一叉.....

大溪地香草咖啡雞

套餐280元

▲被滷到骨肉分離的雞肉，肉質柔嫩到單用叉子輕撥就能切開，吃起來嫩雖嫩，卻不會嫩到沒有口感。

再加上滷汁的咖啡香氣，清爽又別有風味的味道，是只有在《二十樓》才吃得到的私房料理喔！

▲搭配上精緻的六宮格小菜，這裡面我最喜歡這蘋果和蜂蜜搭配在一起，吃起來的香甜層次非常特別。

▼就連米飯也都是特別選用含有小米、喬麥、黑糯米、糙米、燕麥、白米的「六穀米」，來自食材的天然原色看上去是不是超美。

搭配上一杯70元飲品(其他飲品可加價)，這價位也太有CP值了吧！

▼《二十樓》的裝潢雖然也很美，不過我還是建議晚上來，來之前預訂香咖雞定食和觀景位，點一杯晚上才有的繽紛調酒。

無論餐點還是夜景，怎麼拍都是IG必打卡的網美級畫面。

我們這次來沒有做好功課，不知道晚上才有提供調酒、香咖雞定食限量供應，幸好還剩下一份香咖雞可以嚐鮮。

不過，除了香咖雞以外，《二十樓》的簡餐水準還是很高的。

中式黑胡椒滑蛋牛柳飯

套餐200元

▲▼姊妹點的「中式黑胡椒滑蛋牛柳飯」同樣有附一杯70元飲品(其他飲品可加價)。

這裡面有六穀米、水煮蛋、新鮮蔬食，還有口感滑嫩、黑胡椒調味的滑蛋牛柳，美味程度完全不輸香咖雞，也太好吃了吧！

▼飲品方面，我們分別搭配的是「黃金曼拿鐵」和「秋香莓莓芒果氣泡飲」。

《二十樓》的咖啡品種選擇很多，嚴選自黃金曼特寧咖啡豆，再加入鮮奶沖泡而成的「黃金曼拿鐵」喝起來是屬於中深烘焙的口感。

黃金曼拿鐵 120元

風味濃郁、酸度低，加上鮮奶奶香，味道更加地醇厚順口。

▼以莓果果汁和芒果汁為基底的「秋香莓莓芒果氣泡飲」，搭配新鮮的蘋果丁，一入口滿滿都是酸甜莓果香和芒果味，層次口感好喝又清涼。

秋香莓莓芒果氣泡飲 100元

可朗芙是來自韓國的創意甜點，是將可頌麵團熱壓成格子鬆餅的外型，吃起來有鬆餅的彈性，有有可頌的香酥口感。

▼《二十樓》的「香草冰淇淋佐卡士達蜂蜜可朗芙」還搭配了香草冰淇淋、蜂蜜脆片、一小節脆笛酥。

香草冰淇淋佐卡士達蜂蜜可朗芙 130元

▲可朗芙本身的可頌香氣就已經夠好吃了，再搭配這麼多種吃法，豐富口感真的很值得一嚐，私心大推！

姊妹和我的喜好完全相反，不太喜歡CP值低的網美餐廳，上來的時候還在抱怨，沒想到一看《二十樓》的菜單，價位居然可以這麼實惠～

免服務費，餐點好看又平價，味道也不錯吃。

只可惜《二十樓》只有在週末六日，中午時間才不休息，平日沒辦法來這裡悠閒地吃個下午茶就是了。

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