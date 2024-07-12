台中北屯區新開了一間高人氣的平價泰式料理美食餐廳『帢凸帢泰式料理』

一到用餐時間人潮不斷，提供內用、外帶及外送服務

除了有個人份的泰式打拋豬飯、綠咖哩雞肉飯、泰式冬蔭功鮮蝦湯等

還可以單點多樣泰式料理，多人一起可以吃到更多種菜

口味上我都很喜歡! 價格也親民，難怪剛開幕就生意很好!

五六日更是延長營業至晚間11:30

不定時會有宵夜限定套餐及活動喔!

帢凸帢平價泰式料理 就位在台中北屯區的東山路上，離大坑不遠

這條東山路有許多美食餐廳小店

若大家有來到這區，很推薦大家可以來這間平價的帢凸帢泰式料理

帢凸帢泰式料理

除了有內用座位區還提供外帶及外送服務

店內的牆面都是泰國相關主題的壁畫

因為帢凸帢泰式料理的餐點選擇多樣化

若是第一次來不知道怎麼點的話

可以參考這個美食排行榜唷!

帢凸帢平價泰式料理 menu菜單價位資訊

價位都在一兩百，享受著泰式的美味卻有平價的消費

吃泰式還有中式，什麼都想吃

就很適合單點然後叫碗白飯

就能吃到很多樣

打拋海鮮飯 $170 / 雙倍肉 $230

通常都是吃打拋豬但是愛吃海鮮的朋友們~~~這個要點起來

海鮮給很多，蝦子還幫你剝好殼也很大隻

鹹香的主廚特調醬汁搭配泰國香米及半熟蛋

拌在一起吃真的很過癮，同行友人很喜歡這道

經典的泰式打拋豬當然也是必點!

搭配四季豆和洋蔥讓口感更多層次，鹹香滋味超級下飯

綠咖哩牛肉飯 $160

除了有綠咖哩也可以選要紅咖哩或是黃咖哩，食量較大者也能選擇肉加量

很喜歡他們裡面放了我最愛的櫛瓜以及蔬菜

讓整個綠咖哩牛肉飯不會太過於單調乏味

綠咖哩醬帶點辣度非常的香，根本是白飯殺手

椒麻雞腿飯 $190

無肉不歡的朋友們!這道請點起來～～

整個椒麻雞腿炸得金黃酥脆，咬下去整個卡滋卡滋的

而雞腿肉整個很多汁飽滿，肉質相當的Ｑ彈

沾上主廚特製醬汁，酸甜辣一應俱全

配上花生，口感更多層次更香

咖哩軟殼蟹 $290

這一道也很下飯，炸過後的軟殼蟹非常酥脆

裹上滿滿的咖哩蟹醬，味道非常濃郁還有帶有海鮮的鮮甜味

重點是它的醬汁調配的很剛好，完全不膩口

泰式烤魚$320

有別於一般泰式料理都是清蒸檸檬魚

帢凸帢平價泰式料理完全呈現師傅的烤魚功力

魚皮微酥，魚肉是屬於那種比較紮實飽滿型的

沾上一旁的主廚特製醬汁，酸酸甜甜的很清爽

泰式松坂豬 $310

松坂豬整盤裡有薄切也有厚切

完全是不同的口感，但是肉質都很Q彈

沾上特製泰式醬汁，又完全是不同風味

泰式冬蔭功鮮蝦湯 $200 (辣度固定)

個人覺得湯品沒有到很辣，大約小辣

裡面給的配料蔬菜也滿多的，擠上些許檸檬

酸鹹甜辣四種滋味一次享受

泰式奶茶 $60 / 椰子汁$80

這兩杯都算是泰式料理的必點飲品

椰子汁還有微微的果肉

帢凸帢平價泰式料理我覺得很貼心的一個小地方就是每桌都有一個手機支架

知道現代人吃飯都會配手機

限時活動開幕慶~~~

凡內用現金結帳滿$680

就招待一份青木瓜絲脆餅或是月亮蝦餅

臉書+GOOGLE評論 五顆星 也會有招待唷!

數量有限送完為止! (實際以店家公告為主)

【維尼食後心得】

口味上來說每一道都很合我的味蕾，我都滿喜歡的

而且以泰式餐廳來說，這個價格挺平價的

菜色選擇也很多樣

帢凸帢平價泰式料理除了內用

還有提供外帶、外送及UBEREATS和熊貓外送平台的服務

就算不想出門，也能在家享用到平價的泰式美味唷!

【帢凸帢平價泰式料理】商家資訊

電話: 0983-692-711

營業時間: 一至四 10:30~21:30 / 五六日 10:30~23:30

地址: 台中市北屯區東山路一段216-33號

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