當你下班後想要享受一個人的時光，或者是跟一兩個好友想要坐下來聊聊天，那麼這家天婦羅蓋飯不僅充滿逮丸味，更是食材新鮮又美味

哪兒呢？

店名：逮丸味蓋飯。天麩羅（原4分之一Percent_Restaurant）

地址：高雄市新興區開封路130號

電話：07-2363686

營業時間：週二~週日 17:30- 20:30

粉絲專頁：https://www.facebook.com/4percentrestaurant?locale=zh_TW

你以為隱藏在小路內的店大家都不知道嗎？其實這家店早期是以台灣無菜單料理起家，是許多人的愛店以及口袋名單

原本在去年六月午餐開始經營蓋飯，今年四月起午餐依然是以充滿逮丸味的便當為主，而晚餐則以無菜單料理的職人精神與專業技術，端出一碗碗美味的天麩羅蓋飯

店內的座位沒有到非常多，除了吧台區之外，還有一區是多數人座位區

我個人喜歡坐在吧台區，看著店家為每一位客人端出一份份美味的餐點，相對幸福

儘管是屬於開放式廚房，不過店家在酥炸每一份天麩羅的時候，卻不會聞到陣陣的油煙味，用餐起來舒適

自店家擷取了這一份菜單比較清楚！

價格我覺得很實在，如果你不信，當你吃到份量、食材的新鮮美味度的時候，你肯定會相信

湯品、跟米飯是可以續加，要不是吃不下，我真的是滿意到都想再來一碗

一個人來的壞處是什麼？想吃很多不同種類的不能彼此分享

不過這也造就了下次再來的機會

海鮮天麩羅定食。320元

這算是各種東西都有的一碗，相當豐盛

干貝、牡蠣、鮮蝦、星鰻、炸蛋、野菜，還有炸地瓜等等，真的很豐富

其實干貝是被藏身在最底下，對於干貝控來說我一開始還在苦苦找尋

外皮有裹上炸粉，不過卻是非常的薄皮帶酥脆；裡面的干貝鮮甜帶有細緻的口感，絕對不是用組合的干貝，非常的貨真價實

一吃到這顆牡蠣我嚇到！在吧檯區的我立刻跟店家說＂你們家的牡蠣也太鮮了吧＂

原來是採用日本的牡蠣，好鮮美啊～

酥炸過後依然保存著那多汁鮮甜，咬下去爆漿的驚艷度完全爆表

即使是天麩羅蓋飯，也真的絕不馬虎

跟外面的炸蝦不童的炸粉與炸法，吃起來非常的薄皮且不帶油膩，一下子就吃到已經去背的蝦肉，脆度與肉質的細緻度非常好吃

星鰻魚肉在裡面佔的比例我覺得蠻高的，薄片的呈現也能吃到魚肉的細緻

更厚實的魚肉更是帶有細細咀嚼的香氣

擔心有腥味？其實以我平常不太吃魚的人來說，這邊的魚肉因為新鮮、妥善的處理、技術純熟，所以呈現出來的魚肉並不會有讓平常不吃魚的人有排斥感

這口感與風味我就非常的喜歡！

雖然有附上天麩羅的醬油可以沾，不過我喜歡原味的自然甜

渾圓的炸蛋一上桌店家就建議可以淋上飯去一同品嘗

可惜我拍照拍得過久，沒有這麼噴汁了

不過酥炸過後的蛋白帶有著韌性與Ｑ度，裡面的蛋黃儘管帶點半熟，吃起來也是相當的醇香

野菜以金針菇＋羽衣甘藍為呈現；金針菇酥脆而不會＂甘油＂，但最令我驚豔的是羽衣甘藍

一開始還以為是芝麻葉，所以特別詢問店家，沒想到是平常用來當沙拉的羽衣甘藍也可以下去酥炸

重點是炸起來保有著水脆的口感，與炸粉完美結合

炸過的地瓜～好吃！

不知道為什麼吃過這麼多天麩羅，過往總是會有一些食物過於油膩、或是不夠酥脆

但是在這邊卻讓我覺得樣樣都是驚喜！重點事也沒賣的比別人貴，真的平價

米飯採用關山米，粒粒分明帶有香氣（我們家自己也都是吃關山米，所以格外有在家吃飯的感覺）

小菜的部分是以醃蘿蔔為呈現，開胃又清爽

逮丸味蓋飯的湯品超好喝！利用蔬菜本身的鮮甜滋味，帶出湯頭的好滋味

附餐飲料我點了檸檬冰美式，炎炎夏日就想來點沁涼又消暑的飲品

豆子採用單品豆、自己磨豆，如此用心都是因為這咖啡也是店家自己會喝的咖啡，只有自己愛喝才會願意端出來給客人一起享用

附餐飲料＞檸檬冰美式+20元

使用中淺烘焙的豆子來呈現風味，不帶苦澀、咖啡香很醇香；使用檸檬原汁依比例去做調配，配上咖啡之後酸甘的滋味會在喉韻中發酵

真的很消暑

飯後的甜點是泰奶口味的冰淇淋，細緻又冰涼，不過說真的我的口味還是存留在剛剛前面的檸檬冰美式

唇齒留香的好喝

逮丸味蓋飯（4分之一way）我必須說他賣的東西品項不多，但是樣樣精準到位；看似簡單的天麩羅蓋飯呈現出來的風味卻是帶有職人等級般的享受

把酥炸的食材都能存留它原始的風味、並且去除大家害怕的油膩感，即使不出國也能感受到異地美味，大概就是這種感覺

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