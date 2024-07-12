為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 全聯起司片推薦！起司愛好者必買的紐牧然松露起司片～濃郁香醇就在這

全聯起司片推薦！起司愛好者必買的紐牧然松露起司片～濃郁香醇就在這

2024-07-12 14:41:00 吾愛尋寶日記 人氣：111
share
窩客好文

吾愛尋寶日記

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：

全聯福利中心台中學士店
place台中市北區學士路261號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業


前陣子因食安問題不斷，所以和媽媽都改在家煮飯
有次去全聯要買煮晚餐食材的時候
突然想到身邊朋友都在推薦的松露起司片
想說真的有那麼厲害，不然買一包來試看看好了
於是買回家嘗試之後感覺真的很讚💗
之後就是使用完一直回購XD
所以我一定要來跟大家分享
我去全聯買到的松露起司片推薦給你們!!

這款就是紐牧然的松露起司片~
一包裡面有十片裝用量很剛好
可以看到每一片起司片上都會有一點一點黑黑的
那個就是松露本身啦!!!
我通常都是拿來當早餐配吐司做使用
簡單的吐司配上松露起司片整個就高級了起來
能吃上美味的早餐我都活力滿滿去上班~

我去紐牧然的官網上看才知道
全聯就買的到的松露起司片
是由紐西蘭切達乳酪和義大利頂級松露醬製成
難怪口味比一般的起司片來的濃郁，而且每口都吃的到松露香
起司片香濃滑順的口感讓人欲罷不能❤️
也讓加上松露起司片的料理整個都變高級了
如果喜歡製作料理的也很推薦你們使用它
松露起司片可以讓料理多增添一份濃郁氣味之外
還能散發出淡淡的高級松露香
配上任何料理都蠻適合真的是好吃到不行

之後我也嘗試了許多不同的料理像是義大利麵、玉子燒等等
也都有加上紐牧然的松露起司片
加熱融化過後吃起來味道又更不一樣
我個人是更喜歡加熱過後的口感🤩
濃郁的味道充斥在嘴裡而且還會牽絲
你們如果有喜歡也可以加在不同的料理當中
看哪些是很適合搭配的
也歡迎留言告訴我跟我分享喔~~

全聯就能買的到的松露起司片方便又好用
在家料理能配上一片就能體驗到奢華的享受
不說了我要再來去全聯買個幾包放在家裡用~

香醇濃郁起司片推薦👉👉👉紐牧然松露起司片

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#起司片推薦
morechevron_right
文章關鍵字
全聯起司推薦 起司片推薦 全聯起司片 美食推薦 more
檢舉
share
chevron_left

夏日冰品推薦！瓜瓜園冷凍食品推薦，炎炎夏日不
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up