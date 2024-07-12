

前陣子因食安問題不斷，所以和媽媽都改在家煮飯

有次去全聯要買煮晚餐食材的時候

突然想到身邊朋友都在推薦的松露起司片

想說真的有那麼厲害，不然買一包來試看看好了

於是買回家嘗試之後感覺真的很讚💗

之後就是使用完一直回購XD

所以我一定要來跟大家分享

我去全聯買到的松露起司片推薦給你們!!



這款就是紐牧然的松露起司片~

一包裡面有十片裝用量很剛好

可以看到每一片起司片上都會有一點一點黑黑的

那個就是松露本身啦!!!

我通常都是拿來當早餐配吐司做使用

簡單的吐司配上松露起司片整個就高級了起來

能吃上美味的早餐我都活力滿滿去上班~



我去紐牧然的官網上看才知道

全聯就買的到的松露起司片

是由紐西蘭切達乳酪和義大利頂級松露醬製成

難怪口味比一般的起司片來的濃郁，而且每口都吃的到松露香

起司片香濃滑順的口感讓人欲罷不能❤️

也讓加上松露起司片的料理整個都變高級了

如果喜歡製作料理的也很推薦你們使用它

松露起司片可以讓料理多增添一份濃郁氣味之外

還能散發出淡淡的高級松露香

配上任何料理都蠻適合真的是好吃到不行



之後我也嘗試了許多不同的料理像是義大利麵、玉子燒等等

也都有加上紐牧然的松露起司片

加熱融化過後吃起來味道又更不一樣

我個人是更喜歡加熱過後的口感🤩

濃郁的味道充斥在嘴裡而且還會牽絲

你們如果有喜歡也可以加在不同的料理當中

看哪些是很適合搭配的

也歡迎留言告訴我跟我分享喔~~



全聯就能買的到的松露起司片方便又好用

在家料理能配上一片就能體驗到奢華的享受

不說了我要再來去全聯買個幾包放在家裡用~



香醇濃郁起司片推薦👉👉👉紐牧然松露起司片