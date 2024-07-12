鰻魚近年來因為外銷日本，所以成為高貴的食材，一講到鰻魚就覺得是貴森森的精緻料理，大江戶町鰻屋「無敵一家鰻や」打造親民的鰻魚創意料理，一推出就頗受好評，20種以上的創意鰻魚料理，好拍又好吃一本鰻/松露風安格斯牛鰻重/夢幻鰻魚桶飯3+1吃等都是必點的餐點唷!!

~大江戶町鰻屋「無敵一家鰻や」~

餐廳地址：台中市南屯區公益路二段725號

預約電話：04-23822266

營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00

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大江戶町鰻屋 「無敵一家鰻や」 ｜地理位置

大江戶町鰻屋「無敵一家 鰻や」位於公益路與文心南五路交叉口，餐廳就在大馬路旁的角間，位置相當明顯，路邊都有停車位，也有專屬的停車場，相當好停車的餐廳!!

大江戶町鰻屋「無敵一家 鰻や專屬停車場位於餐廳後方巷子，開車來不用擔心還要找停車位~~離開前記得跟櫃台索取代幣就可以出入了!!

大江戶町鰻屋 「無敵一家鰻や」｜餐廳環境

餐廳以日式庭園造景搭配暖木色調，充份展現出濃濃的日本風情，挑高的空間以及簡約時尚的風格，讓人坐在裡面用餐感覺相當的舒適與自在!!

廚房是半開式的空間，從外面玻璃也可以看到師傅炭火烤鰻魚的樣子，光只有看到師傅熟練的手法，就已經開始讓人迫不及待想品嚐啦!!

先將鰻魚放入蒸籠蒸過後，再放到炭火上燒烤、再淋上獨家醬汁、再重複炭火直烤，重複三次才能入味，讓鰻魚完全上色並吸附醬汁，完美呈現沾附蒲燒醬汁的醬色，讓人看的口水直流啊!!

大江戶町鰻屋 「無敵一家鰻や」 ｜菜單MENU

許多鰻魚飯都是使用中央廚房配送，要看到現場炭烤的鰻魚真的很少，且只要300元起就吃的到多元化的鰻魚飯，這價格真的很親民啊!!

即日起到7/30每週三限量100隻一本鰻半價~喜歡吃鰻魚的朋友千萬不要錯過了~

夢幻鰻魚桶飯3+1吃 (單人)

滿滿的一桶鰻魚飯看了就讓人食指大動，另外還有溫泉蛋、蔥花、紅薑、哇沙米、柴魚高湯~~就讓企鵝麻示範怎麼鰻魚3+1吃吧!!

第一吃當然是要吃原味啦!!鹹甜的鰻魚醬汁搭配烤到逼出鰻魚油脂香氣的肥美鰻魚，吃在嘴裡幸福在心裡~

第二吃，就是加入蔥花、紅薑等提味，還可加點哇沙咪唷~~

第三吃就是把溫泉蛋放到鰻魚飯中，讓濃醇的溫泉蛋汁與鰻魚飯融合再一起，增加了蛋汁的香氣及濃郁感，又有不同的一番滋味

最後一種吃法就是加入高湯變茶泡飯啦!!不論哪種吃法都相當好吃且新奇，一次能吃到四種口味且份量又十足，真的是物超所值啊!!

另外富有清爽的小菜可以搭配著吃，清脆的口感不僅增添了不同的口感，同時也能解膩唷!!

一本鰻

最能吃出鰻魚原始味道的一本鰻，份量十足，一隻鰻魚有200~250g，嚴選的外銷日本的鰻魚，這價位在外面真的吃不到啊!!一整條不切開的鰻魚，就是要讓饕客吃到最完整的鰻魚~

份量超大的一本鰻以及嚴選的越光米，讓喜歡吃鰻魚的老饕們愛不釋口，吃的到鰻魚的原汁原味，細緻的肉質搭配獨家醃製的醬汁，好吃到一整份吃光光也不是問題!!

優惠活動：7/30前每週三限定一本鰻半價僅要380元

(每日限量100組、每人限購兩組，內用外帶限定優惠）

松露風安格斯牛鰻重

若不愛吃鰻魚或是不想吃這麼大份量的鰻魚，也可以選擇主食雙重奏，半尾的鰻魚搭配另一種主食，吃起來更加的豐富且滿足!!

雙饗宴的松露風安格斯牛看起來也太誘人，除了有牛肉串之外，上面還舖了滿滿松露醬，濃郁的松露香氣在嘴裡散開，挑逗著敏銳的味蕾~

肉質鮮嫩的牛肉將胃裡的饞蟲都勾引出來了，一口牛肉一口松露，搭配粒粒分明的越光米，吃鰻魚的同時也能吃到肉肉，真的好幸福啊!!

半條的鰻魚份量也是不遑多讓，沾上獨家醬汁的酸甜滋味讓人吃得好滿足，可說是一道視覺與味覺的饗宴料理!!

檸檬汁一壺

用餐的同時也可以搭配清涼的檸檬汁消暑解熱，新鮮檸檬搭配蜂蜜以黃金比例調配出來的檸檬汁，喝起來不會酸澀也不會過甜，還能解膩，與鰻魚飯非常搭配唷!!

別再說鰻魚飯貴森森吃不起了，一份經典蒲燒鰻重只要398元起，還有許多創意的鰻魚料理，想要吃巧還是要吃”鰻魚網美系料理”，只要到大江戶町鰻屋通通吃的到唷!使用嚴選新鮮鰻魚為食材的料理，不論是品質或是口感都是一級棒!!超推薦的台中鰻魚飯就在大江戶町鰻屋!

~大江戶町鰻屋「無敵一家鰻や」~

餐廳地址：台中市南屯區公益路二段725號

預約電話：04-23822266

營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00