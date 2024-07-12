蘿蔔糕還吃的到蘿蔔絲喔！

炊ㄚ炊手作油飯，這家位於桃園中壢的小吃店，以平價和傳統手法製作的油飯聞名。店內的油飯，每一粒米飯都油亮飽滿，散發著麻油的香氣，加上薑絲和香菇，讓人一口接一口。半熟的麻油鴨蛋，更是這道佳餚的點睛之筆。除了油飯，還有用心熬煮的雞湯和美味的蚵仔煎，都是讓人回味無窮的美味選擇。這裡不僅是味蕾的盛宴，更是平價美食的代表。

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炊ㄚ炊手作油飯在哪裡？

炊ㄚ炊手作油飯離內壢市區不遠，如果您開車前往，可以停到興仁公園親子收費停車場，從那裡走過來大約三分鐘就到了。

炊ㄚ炊手作油飯聯絡方式

炊ㄚ炊手作油飯

評分： / 4.3

地址：320台灣桃園市中壢區榮安一街159號( 地圖 )

電話：03 435 0377

營業時間

星期一: 16:00 – 19:30,

星期二: 16:00 – 19:30,

星期三: 16:00 – 19:30,

星期四: 16:00 – 19:30,

星期五: 16:00 – 19:30,

星期六: 12:00 – 18:00,

星期日: 12:00 – 18:00

星期一: 16:00 – 19:30, 星期二: 16:00 – 19:30, 星期三: 16:00 – 19:30, 星期四: 16:00 – 19:30, 星期五: 16:00 – 19:30, 星期六: 12:00 – 18:00, 星期日: 12:00 – 18:00 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

炊ㄚ炊手作油飯菜單

炊ㄚ炊煮要賣油飯系列，有三種油飯可以選，如果想要吃好一點就選麻油松阪豬油飯吧！

另外還有湯和蘿蔔糕、蚵仔煎之類的可以選，選擇性算是蠻多的喔！

櫃台有外帶尺寸可以看，就看你自己的需求選擇尺寸。

炊ㄚ炊手作油飯環境

炊ㄚ炊店內走的是輕復古風，店家收集了一些古早味的道具放在店內，很多可能現在的小孩只能在復古柑仔店才看的到了。

醬料和餐具則是另外自取的，收納的櫃子也很有復古風，看起來蠻有FU的。

桌上的筷子收納容器也是古早味的那種，這大概只有我小時候才看過，還蠻有趣的。

炊ㄚ炊手作油飯餐點

炊阿炊自從吃過一次之後，我們後續又去過幾次，這中間他們改版過菜單，就先跟大家逐一介紹一下他們的餐點囉！

麻油鴨蛋

首先一定要點的就是麻油鴨蛋，可以選擇全熟或半熟，麻油煎過的鴨蛋超級香，無論搭配油飯、粽子或蘿蔔糕都很搭配。

松阪豬油飯

這次點了大碗和小碗各一份，給大家看看差別在哪裡，大碗油飯是真的有夠大，我覺得外帶回家分著吃比較剛好，內用建議點中小碗。他們的油飯我覺得很好吃，有淡淡的麻油香吃起來很清爽，不會感覺吃到後面很膩，這看起來小小一碗，但是吃起來其實蠻飽的喔！飯裡面還有加入枸杞等中藥，吃起來很香。

像剛剛點的麻油鴨蛋就可以放在油飯上面啦！油飯配半熟鴨蛋對於喜歡蛋的人來說簡直絕配，尤其鴨蛋的味道比雞蛋還要更濃郁更香。

如果選擇半熟蛋的話，可以先把蛋戳破讓蛋液滲入飯裡面，連帶著油飯也會更香。

粽子（北部粽）

北部粽就是傳說中的3D油飯，不過我覺得和油飯還是有差別的，尤其炊ㄚ炊的油飯和粽子在米的選擇和口味上差異蠻大的，不會覺得兩個吃起來差不多。

吃粽子一定要加甜辣醬（到底誰說的?），不過我覺得他們的粽子醬香氣比較重一些，還有多了一點粽葉的香氣，其實單吃也蠻好吃的。

粽子裡面包的是豬肉和香菇等北部粽常見的料，口感蠻香Q的，吃起來也很有滿足感。

麻油雞腿&麻油松阪豬

除了油飯之外還可以點麻油松阪豬和麻油雞腿來配，松阪豬Q彈滑嫩嚼起來還帶點脆度，搭配下面的高麗菜正好解油膩又香，和油飯很搭。

雞腿的話我覺得稍微偏鹹一點，完完全全就是拿來下飯的，肉質基本上還蠻香嫩的，頗有油雞的感覺。

煎蘿蔔糕

蘿蔔糕可以吃到完整的蘿蔔絲，吃進嘴裡滿滿的蘿蔔香氣，單吃不沾醬也很好吃，是最近在店裡吃到算是非常有誠意的蘿蔔糕了！

蘿蔔糕本身就附蒜蓉醬，如果想要口味更重一點的話，可以自己到自助區拿店家自己製作的辣椒醬，他們的辣椒醬還蠻辣的喔，請小心服用。

蘿蔔糕也可以加上麻油鴨蛋，不用加醬就可以增添蘿蔔糕的風味了。

通通都給你煎

通通都給你煎其實就是綜合煎，有蛋、蝦仁和蚵仔，如果想要吃豐富一點的話，通通給你煎是個不錯的選擇。

而且煎的旁邊薄薄脆脆的很香，加上蚵仔煎的醬料味道蠻剛好的，也調和整體口感不會太乾，如果不想吃油飯的的話，就可以向Yelena一樣選個什麼煎，或是點一盤大家一起吃。

刈包

刈包我個人比較喜歡瘦一點的肉，這一份五花肉肥得稍微偏多一些，如果像我一樣喜歡瘦肉的話記得跟老闆說。

基本上整份刈包是好吃的，外皮軟Q，然後重點~裡面的料真的很豐富，和我們經常買到那種扁扁的刈包不同，這一份料滿到都要跑出來了，而且加了花生粉充滿古早味。雖說不愛肥肉，但他們的五花肉入味且香，也不會覺得太過肥膩，是我會想再買的餐點之一。

限定版炒冬粉

這天來剛好有炒冬粉，也順便叫了一份。一般這種小吃店比較常看到的是炒米粉，炒冬粉倒是少見，裡面還加了煎蛋一起進去伴炒，整個感覺誠意十足。

炒冬粉吃起來很香，我覺得搭配店家自製的辣椒醬會更香層次更多一些，阿寶一下就把一碗吃光了。

剝皮辣椒雞湯

剝皮辣椒雞湯有剝皮辣椒甜甜辣辣的味道，還有辣椒的香氣，裡面還加入蛤蠣提升鮮味，如果點油飯的話蠻適合搭配剝皮辣椒雞湯的，可以讓餐點的感覺更豐富有層次。

季節排骨湯

今天的季節排骨湯是冬瓜湯，其實哪哪麻蠻喜歡喝冬瓜湯的，而且冬瓜除了消暑之外也有蠻多營養的，天氣熱的時候來一碗冬瓜湯清爽解膩又好喝。

香菇雞湯

夏天很適合來一碗的還有香菇雞湯，淡淡的薑味襯托香菇的香味和雞肉的柔嫩，而且裡面還另外放了其他的菇，好適合點一碗油飯配一碗香菇雞湯，再加上一顆麻油鴨蛋，這樣就有夠滿足了。

飲料

飲料的部分就是可口可樂系列，還有店家自己熬煮的酸梅湯，搭配店裡的餐點剛好解渴解膩又消暑。

販賣部

另外還有販賣部可以買一些生鮮和餐包回家，像是肉片、鯖魚還有廣受媽媽們喜愛的雞腿排和餐包，都是很簡單可以料理的食材，很適合來買個油飯順便給冰箱捕貨。

我們也外帶了紅油抄手、蘿蔔糕和辣椒醬，夏天站在廚房真是一件辛苦的事，可以簡單煮一下當然對於煮飯的人來說是一大解脫。雖然我們家廚房沒有熱的困擾，但架不住有一個懶惰的媽媽🤣，把這些簡單料理就可以吃的餐點備好，Yelena就可以自己煮東西來吃囉！（還要順便幫我煮）

不得不說蘿蔔糕和紅油抄手真的必買，在我沒發現的時候Yelena已經動作迅速的吃掉一和餛飩了…

哪哪麻的心得

我覺得炊ㄚ炊手作油飯是讓我會想經常回訪的店家，他們的餐點很實在，口味也不會太過油膩。其實哪哪麻本身並不是很愛吃油飯，但他們的油飯我可以自己吃掉一碗，還有蘿蔔糕也是很不錯的選擇，推薦給大家經過時可以來買買看的小吃囉！

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