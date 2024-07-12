吃心絕對 2 週 ago 在〈高雄美食 – 獺咖啡 x 有可愛貓店長的溫馨咖啡廳〉中留言功能已關閉

關於OTTER café 獺咖啡 武廟店

2021年曾去過位於苓雅一路的總店，該店沒有冷氣，但有座位區，可以簡單吃個抹醬吐司與咖啡，2024年在武廟開了新店，擴大規模，一舉成了有冷氣且溫馨的咖啡廳！







店內有隻親人的貓咪 Otter，Otter指的是水獺，單字來自古英語的otr 或 otor，進一步追溯到日耳曼語的 otraz ，都是指水獺這種動物，在原始印歐語中，這個詞是 udros ，意思是水生生物，在現代英語中 otter 不僅指水獺，也被用來形容靈巧、適應水中生活的能力。

OTTER café 獺咖啡店內外環境

獺咖啡鄰近武廟，也就是捷運五塊厝站，走路5分鐘即可到達，店家在巷子內，聽說是自宅改建，門口舖滿了石子，有日系的感覺，入口處用的是木門、木框窗，還有大面玻璃窗，門口有一些座位，可以在陽光明媚的時段來拍幾張美美的照片。



▲在門口招呼客人的老闆貓！

店內座位不擁擠，中間一個大大的「獺」字，以水泥地面展現質樸的風格，正中間是吧台區，四周環繞著座位，有種演唱會舞台的感覺呢。



▲懶獺

親人的店貓會跑來跟你玩耍，一旁有著咖啡的掛耳包、咖啡豆，以及沖泡咖啡的周邊商品，也有店家自有品牌的保溫杯等等，目前店內舉辦刮刮樂活動，今天抽到10元的折價券。

OTTER café 獺咖啡菜單

以文青風咖啡來說🎨☕ ，店家很早就開始營業，我以為會有鹹食早餐，但基本上都是甜食，例如還有

#日式硬布丁

#乳酪蛋糕

#提拉米蘇

他們家的店貓很親人

很可愛唷😻



▲打盹中



▲老闆在監督手下工作的畫面。

以自家烘焙的咖啡豆和親切的服務聞名

這裡的咖啡濃度可以根據個人喜好調整

除了精品咖啡☕💖

店內還有茶飲和氣泡飲等多種選擇

OTTER café 獺咖啡餐點介紹

清涼辣妹氣泡西西里600cc 130元

西西里咖啡是咖啡搭配檸檬汁的喝法

店家在杯緣處還加了玫瑰鹽

增加了風味的變化

炎炎夏日來上一杯

非躺的清新酸香

開胃又解膩🍋☕

法蘭西法式吐司 130元

法式吐司就是吐司沾滿蛋液去煎🍞🥚

小時候常常吃

這裡是做成甜點的方式

搭配的是吳寶春的吐司

上面舖上日本中雙糖再炙烤

所以會有脆脆的一層糖漿

中雙糖是顆粒比較大的二砂糖

所以沒有完全溶解的中雙糖

又增加了一點顆糖的口感

附上一碟蜂蜜

要吃的時候再淋上去



▲上面舖的是日本中雙糖。

吐司不是軟趴趴的那種吐司

他的外層是酥脆的

口感是有點像法棍

雖然很難咀嚼

但咬著咬著會有麥香出來

還不錯

OTTER café 獺咖啡短影片

搭配的音樂是米津玄師的Lemon

輕鬆和舒適的旋律

獨特的嗓帶來感性又舒緩的氛圍



OTTER café 獺咖啡營業資訊

苓雅區正文里武廟路126巷8號

營業時間：平日07:30~17:30 / 假日08:00~18:00

星期一休

電話：0981-663-100

🚈 輕軌聖功醫院站 走路7分鐘

🚇 捷運五塊厝站 走路5分鐘

🚇 捷運苓雅運動中心站 走路13分鐘



檢視較大的地圖

❤ 高雄美食影片 https://www.youtube.com/c/高雄旅遊王

❤ 最新文章 http://khguide.com

❤ TikTok https://www.tiktok.com/@khguide.com

❤ 最新速報 https://www.instagram.com/__kheat__/









