全家到台中旅遊，這次選定台中鬧區，步行到台中火車站不用10分鐘，

鄰近宮原眼科、第二市場以及綠川廊道等熱門景點的「台中東旅」住宿一晚，

地址為台中市中區臺灣大道一段201號，前身是台中城中城飯店/大墩街旅店，

週邊有好多必比登推薦小吃，並且是寵物友善飯店（有攜犬房與寵物舍），

唯一的缺點，就是沒停車場，需停附近的停車場或停車格，但是房價非常平價哦！

台中東旅走的是美式現代懷舊住宿風格，漆黑的外觀，復古的紅磚文化石牆面，

帶有一抹紐約異國時尚風情，搭配大片落地窗，讓自然光線輕柔地透進室內，

植有綠色植栽，讓氛圍更加清新自然，一踏進飯店，就有服務人員笑臉迎接。

一樓地板為黑白格磁磚，增添復古氛圍，公共區域簡單地，

擺放幾張工業風皮製沙發椅，木製書櫃上有書籍，

可供房客自由翻閱，與櫃檯服務人員確認訂房資訊後，

隨即獲得兩張藍色房卡，旁有兩座電梯，可搭乘至所屬房間。

台中東旅全館有80間房間，我們當天入住的是12樓，

電梯有管制，需要有房卡刷卡感應，安全控管做得很嚴謹。

高級四人房型

房間以淡雅柔和的白和橄欖綠為主色，搭配紅磚文化石墻，

打上溫暖黃光，增添溫馨感，房內的採光良好，主要分為睡眠區、

書桌區、洗手台和馬桶淋浴空間，整體設計得很巧妙，不會有壓迫感。

床墊厚實，使用的是進口五段式獨立筒床組，舒適好睡，

搭配潔白的羽絨枕和羽絨被，牆上壁掛了液晶電視，

有MOD還可以看YouTube和Netflix新片哦！

房內備品有：衛生脫鞋、礦泉水、茶包、咖啡包、小冰箱，

以及快煮壺，另外還附上耳塞，供客人自由使用。

窗戶旁設計了洗手台，牙刷組、梳子、刮鬍刀、漱口杯、

毛巾、吹風機等，通通放置在這區哦！還貼心擺上椅子，

這點我覺得好貼心，吹頭髮時，免罰站！我還小Q姊姊都比讚～

馬桶和淋浴空間有玻璃牆隔開，算是乾濕分離，

提供知名品牌的洗髮精、沐浴露和大浴巾，

帶著換洗衣服，就能來場輕鬆的輕旅行啦！

台中東旅旁邊就是千歲月足體養生工坊，兩家有合作，凡是住宿，

體驗按摩都有優惠喔！我們住宿當天，預約了半身經絡按摩（30分鐘）體驗，

若從飯店前往，有小通道，可以快速抵達千歲月，體驗按摩啦！

千歲月足體養生工坊室內空間裝潢以清水模，搭配大量木質牆面，

體驗半身經絡按摩時，是二位男性師傅為我和Ｑ爸服務，按壓前，

會先了解身體狀況，按壓時會詢問：哪裡需要加強、力道大小等，

針對上半身做按摩，腰部放鬆按摩，接著是背部、肩頸及頭部，

師傅手勁先輕柔後深重，勁道十足，緩慢而完善地按到每個穴位氣結處，

按摩韻律掌握得極為巧妙，按摩完後，還有熱呼呼的養生牛蒡茶可飲用呢！

到台中東旅住宿，還免費提供一泊三食：下午茶、宵夜和早餐，

讓你絕對不會餓到啊！餐廳設置在一樓櫃台後方，用餐空間燈光暈黃稍暗，

氣氛頗佳，利用紅磚塊、清水模、黑色外露燈架，再搭配木紋地板，

打造出兼具紐約美式Loft工業風的粗礦風格，兼具優雅和情調的文藝氣息，

書架上擺滿書籍，座位頗多，可在此用餐、小憩休閒或閒聊等。

下午茶時間為下午3點～5點，餐廳採自助式無限量供應，

自助餐檯上擺放了吐司、三明治、鬆餅、銅鑼燒、

蛋糕、餅乾、饅頭、甜湯、滷肉飯和幾樣簡單的小菜，

還有季節水果跟咖啡、茶類、飲料等飲品可享用呢！

宵夜時段為晚上8點～10點，這時候的自助餐檯上，

擺滿各種麵類：冬粉、雞絲麵、王子麵及肉燥泡麵等，任君選擇，

麵類需自己DIY烹煮，餐檯上擺了煮麵機，可加點青菜，孩子們覺得很新奇，

還可以吃碗台灣特色小吃－滷肉飯，搭配小菜，像是毛豆、雞爪和木耳，

和家人或三五好友乘坐於此，聊天放鬆、吃吃宵夜，感覺挺舒服的～

早餐用餐時間為上午7點～10點，有清爽的沙拉，搭配果乾，

和各種清甜的炒蔬菜，亦有水煮蛋、炒五花肉片、薯餅、薯條、煎餃、

吐司、雞塊、清粥小菜、滷肉飯、熱湯及包子饅頭等，搭配水果和飲品，

營養均衡又可口，愛吃什麼就拿什麼，絕對可以吃得非常的飽唷～

後記：

平價住宿台中東旅呈紐約美式Loft工業風，也是寵物友善飯店，

免費 送一泊三食：下午茶、宵夜和早餐，搭配經絡指壓體驗也很讚！

鄰近台中車站、宮原眼科、綠川廊道、第二市場，附近還有百貨公司、

歷史古蹟以及文創據點，是來台中輕旅行的最佳宿泊點哦～

台中東旅 Hotel East Taichung

電話：04 2221 6885

地址：台中市中區臺灣大道一段201號

官網：

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