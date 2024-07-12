彰化美食丹雲早午餐｜彰化市早午餐推薦定食.單點.套餐.溫室水耕沙拉～現場候位無預約座位，彰化隱藏版美食

彰化市美食推薦丹雲早午餐，彰化市巷弄美食，在彰化市美食也屬於隱藏版的美食，單點、套餐任選，加上喜愛生菜的朋友可以來這吃吃大盤的水耕沙拉菜葉品項都很漂亮、唐揚雞套餐、豬排咖哩飯、牛腹燒肉丹麥土司都可以推薦給你們囉！

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丹雲早午餐在哪？

彰化美食丹雲早午餐在哪？位置在彰化縣彰化市福鎮街7號，丹雲外觀有些日式風，小小宅子裡的美食，日式的風味很別緻。

丹雲早午餐並沒有預約坐位的選項，只能早可以來用餐，沒坐位就需要耐心等待欸！

進入店內時，先選好餐點，再到櫃檯結帳，旁邊有餐具與水都可以自行取用。

彰化丹雲早午餐菜單2024更新

彰化丹雲早午餐的菜單在這～可以選單點或者是想要加購成為套餐皆可呦！

咖哩豬排飯

咖哩前面滿滿的水耕蔬菜很棒呢！以單點來說，這樣的配套個人覺得很棒，一份餐點還有一杯紅茶。

豬排裹上薄衣下炸，豬排整個帶汁，每一口紮實度很滿，我很喜歡。

唐揚雞定食+套餐

四宮格是套餐的方式出現，加上一碗濃湯，一杯飲料，唐揚雞套餐。

唐揚雞套餐，精緻擺盤很加分，唐揚雞再搭配特製醬，很爽口也不膩！

國寶茶跟紅茶各一杯

竹莢魚炸物也很經典，沒什麼油耗味表現也很不錯。

牛腹燒肉丹麥土司

牛腹燒肉丹麥土司

牛腹燒肉丹麥土司有四宮格的鮮蔬，擺盤上還不錯，面對著窗外用餐，小巷弄裡往來機車不多，也算是個不錯的環境。

牛腹燒肉丹麥土司餐點會附上一杯紅茶，可以選擇熱或是冷的。

沒有額外點蔬菜，溫室水耕蔬菜是在四宮格中跟丹麥土司裡都看得到蹤影。

牛腹燒肉丹麥土司整份吃完很有飽足

裡面夾火焰菜與其他生菜，番茄，味道上還不錯。

彰化美食推薦彰化早午餐丹雲早午餐，彰化市巷弄美食，在彰化市美食也屬於隱藏版的美食，單點、套餐任選，加上喜愛生菜的朋友可以來這吃吃大盤的水耕沙拉菜葉品項都很漂亮、唐揚雞套餐、豬排咖哩飯、牛腹燒肉丹麥土司都可以推薦給你們囉！

彰化市美食，丹雲早午餐

住址：彰化縣彰化市福鎮街7號

電話： 04 729 3725

營業時間：09:30–15:30