花蓮海景餐廳、海鮮餐廳推薦這家屋銤海鮮，如果有機會到花蓮旅遊，一定不要錯過壽豐海線的海鮮，特別是屋銤海鮮。這家餐廳不僅提供新鮮、價格合理的海鮮，更棒的是它位於海景第一排，讓你邊享用美食邊欣賞無敵海景，是一種非常享受的體驗！

屋銤海鮮｜交通方式、停車資訊

屋銤海鮮就位在壽豐鄉大橋28-1號（台11線旁），看到招牌還要往下走，下方有自家停車場，但如果假日人多，建議可以停在台11線上白線內再往下走

屋銤海鮮｜用餐環境

老實說屋銤海鮮的用餐環境真的很簡陋，就是一個鐵皮屋蓋成的用餐區域，而且沒有冷氣，夏天也只有幾台電風扇在吹，但位在海邊有不至於太過悶熱，冬天應該會蠻冷的就是了，我們是下午一點左右到，店裡還蠻多客人的，而且在地人的比例也高，景觀還是他的主打坐在餐廳裡就可以看到海景

很多人喜歡來海邊拍照，屋銤海鮮還設置了兩個拍照鐵框來讓大家拍網美照，旁邊還有一個觀景平台，走出平台就可以看到無限遼闊的海景

屋銤海鮮｜菜單

屋銤海鮮的份量比一般的多一些，所以有的菜色價格會高一點，主要還是一些海鮮料理為主，不知道點什麼的可以參考店家提供的人氣排行榜，點餐方式是看菜單然後自己把要點的菜名手寫在小黃單上交給老闆（貓？）就可以了

屋銤海鮮｜推薦菜色

我們隨意點了幾樣招牌菜色，原本想點龍蝦，但好像沒有小隻的（價位也蠻高的），上菜速度也算快（除了燒烤類要等久一點之外），邊吃海鮮邊看海景真的很棒，這畫面讓我想起之前去泰國吃的海鮮餐廳，一秒到海島國家度假的概念！

午仔魚（烤350元），一般比較常看到的是一夜干，但這裡因為夠新鮮所以直接拿去烤，所以肉質比起一般一夜干的魚肉更加細緻且鮮甜，吃起來還有水分濕潤感，幾點檸檬汁提鮮就非常棒！

蒜味蟹腳，必點這個真的非常好吃份量又多！蟹腳都有事先處理過，蟹殼很容易撥開，加了大量蒜末跟醬汁拌炒非常口味，蟹腳的肉質也很幼嫩有彈性，吸收了蒜香配白飯或啤酒都非常棒

塔香海瓜子，沒有下太重的調味，一點點醬料炒香再加九層塔之類的香辛料，醬香氣光聞就食指大動！海瓜子的肉身不似蛤蠣那樣肥厚，但是香氣口感特棒！尤其加上辛香佐料連同海瓜子一起＂吸入口＂醬香混著海瓜子鮮香好吃！

烤鳳螺，CP值超高，這裡是用大鳳螺，一份這麼多只要250元，鳳螺吃起來非常Ｑ彈還帶有些許的海潮鮮味，肉厚又飽滿，沾點胡椒鹽就非常好吃了！

生蠔（中），生豪有大中小的分別，這個尺寸是中的，基本上已經跟別人大的差不多了，擠點檸檬汁就可以吃了，生蠔超肥美無腥味，超級好吃！

炒山茼蒿，一般都是煮火鍋的山茼蒿，沒想到用炒得那麼好吃，蒜香、薑絲提味，大火爆炒，嫩中帶脆還有些許回甘微苦的尾韻！

屋銤海鮮雖然沒有華麗舒適的裝潢，也沒有冷氣，但菜色表現缺出乎我們意料的厲害，重點是他們所營造的海島度假餐廳的氛圍真的很棒，真的就很像在泰國海景餐廳吃飯一樣，吃海鮮配海景，至高的享受啊！

屋銤海鮮

地址：花蓮縣壽豐鄉大橋28-1號

電話：03 867 1170

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週二公休）

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