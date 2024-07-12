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五結美食這家「好味來餐廳」路過一定會以為是一般私人別墅。可說是五結鄉間裏的平實的美味餐廳，這裏雖不在市區但卻是有著田園風光的小餐廳，店家旁邊還有一排落羽松，夏天林蔭茂盛多了幾分清涼，店裏大大的原木餐桌也很特別，用餐氣氛還不錯
好味來 店家資訊
- 地址：宜蘭縣五結鄉大興路107巷2號
- 營業時間：週一～週日上午11：00～17：00
- 電話：0935913009
- FB、官網
- 簡餐需前一天預訂，沒有事先預訂者，可選義大利麵或燉飯
- 餐點供應時間：早餐09：00～11：00、午餐11：30～14：00、下午茶14：00～17：00
好味來 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入好味來即可到達
- 停車場：門口有停車場(只有3格)，可路邊白線內停車，開車來很方便
好味來 空間環境
「好味來」位於五結鄉間，是整棟獨棟餐廳，餐廳大門口可以停二~三台車，樓上應該是店家的自宅吧
開車來的朋友，可以把車停到左右兩側的田邊小路路邊。
店裏的空間寬敞舒適，第一眼瞄到是桌板!!! 整個木頭做成的，價值不斐啊
感覺這也可以是種投資，萬一將來想賣掉，再整理一下就可以了
從室內望向窗外，四目所及全是一片綠油油的稻田
環境舒適，一進來就有種讓人放鬆的感覺。
坐在這排用餐很舒服，窗外是整排的落羽松，
這裏算是家庭式的餐廳，因為店裏人手的關係，建議事先訂位才好
好味來 菜單價位
「好味來」餐點有簡餐、義大利麵、燉飯。附餐附有湯品、甜點、飲品等，飲料還可以挑選咖啡、紅茶、奶茶、水果汁，非常有誠意。
店裏手寫的菜單，簡餐菜單:
義大利麵、燉飯菜單價位:
附餐飲料選擇:
好味來 推薦餐點
先上的手工麵包及湯品，麵包烤的鬆軟好吃
隨餐附贈的味增湯，有豆腐還有一顆干貝，很讚啊!
醬香青蒜鴨胸義大利麵
盤緣都有附上4樣水果
麵條Q彈有勁，還滿不錯吃的
鴨胸本身也是非常入味，而且還滿好咬的
焦鹽脆皮雞腿簡餐
蒜味松阪豬簡餐
冰美式咖啡
雖然有點偏家常式的餐廳，這裏的用餐氣氛滿好的，口味也還不錯，如果想約三五好友聊天吃飯，這裏還算不錯的選擇
甜品有四種，推薦吃芋頭派，芋頭香氣十足，搭配餅皮很不錯。
好味來 心得評價
隱身在宜蘭鄉間田野間「好味來餐廳」，環境寬敞舒適，戶內裝潢簡約大方，玻璃採光視野良好，綠意圍繞下用餐真好，很喜歡這種田園風格。
一份餐點400元真的很划算，不但餐色豐富、餐點份量也很足夠，還有餐後冷熱飲，一定要記得先預約喔!
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