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五結美食這家「好味來餐廳」路過一定會以為是一般私人別墅。可說是五結鄉間裏的平實的美味餐廳，這裏雖不在市區但卻是有著田園風光的小餐廳，店家旁邊還有一排落羽松，夏天林蔭茂盛多了幾分清涼，店裏大大的原木餐桌也很特別，用餐氣氛還不錯

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好味來 店家資訊

好味來 交通停車

自行開車： Google導航輸入 好味來 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：門口有停車場(只有3格)，可路邊白線內停車，開車來很方便

好味來 空間環境

「好味來」位於五結鄉間，是整棟獨棟餐廳，餐廳大門口可以停二~三台車，樓上應該是店家的自宅吧

開車來的朋友，可以把車停到左右兩側的田邊小路路邊。

店裏的空間寬敞舒適，第一眼瞄到是桌板!!! 整個木頭做成的，價值不斐啊

感覺這也可以是種投資，萬一將來想賣掉，再整理一下就可以了

從室內望向窗外，四目所及全是一片綠油油的稻田

環境舒適，一進來就有種讓人放鬆的感覺。

坐在這排用餐很舒服，窗外是整排的落羽松，

這裏算是家庭式的餐廳，因為店裏人手的關係，建議事先訂位才好

好味來 菜單價位

「好味來」餐點有簡餐、義大利麵、燉飯。附餐附有湯品、甜點、飲品等，飲料還可以挑選咖啡、紅茶、奶茶、水果汁，非常有誠意。

店裏手寫的菜單，簡餐菜單:

義大利麵、燉飯菜單價位:

附餐飲料選擇:

好味來 推薦餐點

先上的手工麵包及湯品，麵包烤的鬆軟好吃

隨餐附贈的味增湯，有豆腐還有一顆干貝，很讚啊!

醬香青蒜鴨胸義大利麵

盤緣都有附上4樣水果

麵條Q彈有勁，還滿不錯吃的

鴨胸本身也是非常入味，而且還滿好咬的

焦鹽脆皮雞腿簡餐

蒜味松阪豬簡餐

冰美式咖啡

雖然有點偏家常式的餐廳，這裏的用餐氣氛滿好的，口味也還不錯，如果想約三五好友聊天吃飯，這裏還算不錯的選擇

甜品有四種，推薦吃芋頭派，芋頭香氣十足，搭配餅皮很不錯。

好味來 心得評價

隱身在宜蘭鄉間田野間「好味來餐廳」，環境寬敞舒適，戶內裝潢簡約大方，玻璃採光視野良好，綠意圍繞下用餐真好，很喜歡這種田園風格。

一份餐點400元真的很划算，不但餐色豐富、餐點份量也很足夠，還有餐後冷熱飲，一定要記得先預約喔!

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