這家位在樹德家商旁新開幕的 沐牧複合式餐廚 ，是小姑發現推薦我們來吃的，因為價格不貴，所以在試營運時就把義大利麵、燉飯、鍋燒麵、日式丼飯、墨西哥風味烤餅、炒麵、火鍋、飲品，每樣都先挑一樣來吃看看。

這裡每盤主餐食都超大份，豪華海鮮義大利麵有整隻的中卷、鮮蝦、蛤蠣和生食級干貝，連開幕滿額加價贈的料理也都是單點的份量沒縮水，實在誠意滿滿，學生族群應該會很喜歡；而溫馨寬敞的用餐環境，並提供兒童餐具，不論是小家庭、或媽媽自己帶小孩來吃飯都很合適喔！





沐牧複合式餐廚 的招牌很大，色彩繽紛，唯店面被烤地瓜攤位擋住，所以我拍不到店面的樣子，不過，只要繞過攤位走到後面去就可以進入用餐啦！

▼豪華海鮮義大利麵（清炒、扁麵）



整尾中卷在義大利麵山上盤踞，鮮蝦、蛤蠣還有一顆柔軟干貝圍繞在側，紅色小番茄鑲嵌其中，櫛瓜在山腳做最後點綴，色彩繽紛的豪華海鮮義大利麵，一上桌就令人心情愉悅！



義大利麵條有扁麵、直麵、燉飯可供選擇；口味亦有番茄紅醬、羅勒青醬、奶油白醬、蒜香清炒、麻辣奶香可選。





寬扁的麵條帶有彈性不軟爛，清炒雖沒有太多醬汁，但蒜香在口中迴盪、味道清爽俐落不黏膩。

一整尾的中卷滑脆清甜，表面有著鑊氣，愈嚼愈香。

干貝煎得恰到好處，兩面微焦中間嫩滑多汁，十分甘甜；帶殼的橘紅鮮蝦肉質緊實新鮮飽滿。