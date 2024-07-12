這家位在樹德家商旁新開幕的沐牧複合式餐廚，是小姑發現推薦我們來吃的，因為價格不貴，所以在試營運時就把義大利麵、燉飯、鍋燒麵、日式丼飯、墨西哥風味烤餅、炒麵、火鍋、飲品，每樣都先挑一樣來吃看看。
這裡每盤主餐食都超大份，豪華海鮮義大利麵有整隻的中卷、鮮蝦、蛤蠣和生食級干貝，連開幕滿額加價贈的料理也都是單點的份量沒縮水，實在誠意滿滿，學生族群應該會很喜歡；而溫馨寬敞的用餐環境，並提供兒童餐具，不論是小家庭、或媽媽自己帶小孩來吃飯都很合適喔！
沐牧複合式餐廚的招牌很大，色彩繽紛，唯店面被烤地瓜攤位擋住，所以我拍不到店面的樣子，不過，只要繞過攤位走到後面去就可以進入用餐啦！
▼豪華海鮮義大利麵（清炒、扁麵）
整尾中卷在義大利麵山上盤踞，鮮蝦、蛤蠣還有一顆柔軟干貝圍繞在側，紅色小番茄鑲嵌其中，櫛瓜在山腳做最後點綴，色彩繽紛的豪華海鮮義大利麵，一上桌就令人心情愉悅！
義大利麵條有扁麵、直麵、燉飯可供選擇；口味亦有番茄紅醬、羅勒青醬、奶油白醬、蒜香清炒、麻辣奶香可選。
沐牧複合式餐廚的招牌很大，色彩繽紛，唯店面被烤地瓜攤位擋住，所以我拍不到店面的樣子，不過，只要繞過攤位走到後面去就可以進入用餐啦！
▼豪華海鮮義大利麵（清炒、扁麵）
整尾中卷在義大利麵山上盤踞，鮮蝦、蛤蠣還有一顆柔軟干貝圍繞在側，紅色小番茄鑲嵌其中，櫛瓜在山腳做最後點綴，色彩繽紛的豪華海鮮義大利麵，一上桌就令人心情愉悅！
義大利麵條有扁麵、直麵、燉飯可供選擇；口味亦有番茄紅醬、羅勒青醬、奶油白醬、蒜香清炒、麻辣奶香可選。
寬扁的麵條帶有彈性不軟爛，清炒雖沒有太多醬汁，但蒜香在口中迴盪、味道清爽俐落不黏膩。
一整尾的中卷滑脆清甜，表面有著鑊氣，愈嚼愈香。
干貝煎得恰到好處，兩面微焦中間嫩滑多汁，十分甘甜；帶殼的橘紅鮮蝦肉質緊實新鮮飽滿。
總之如果想吃海鮮，點這道可以吃得很滿足喔！
▼加９９元升級套餐（含脆薯、沙拉、麵包、濃湯）
▼加９９元升級套餐（含脆薯、沙拉、麵包、濃湯）
加９９元可以升級成精緻豐富的套餐，酥脆蒜香烤風車土司、南瓜濃湯、香脆薯條和一盤灑了起司粉並附醬汁的生菜沙拉。
黃澄澄的南瓜濃湯根本整碗南瓜泥了吧！喝起來濃稠甜香，撈起來的每一匙都能吃到培根丁和飽滿甜脆玉米粒，非常建議把風車土司沾著濃湯同吃，不僅多了蒜香味，還挺有飽腹感。
總之這麼豐富的套餐內容，只要９９元很超值啊！
烤餅外皮薄脆，帶有淡淡的麵香，搭配豐富內餡：蔬菜們的甜脆清爽、蝦仁鮮脆、起司濃郁，是很有元氣感與飽足感的料理。
一旁附了外層裹糖粉的地瓜，溫熱時吃起來綿細香甜軟糯可口，放涼後外層會有種薄薄糖殼的薄脆口感，所以我特別喜歡等它冷掉之後再吃最好吃啦！
▼日式炸豬排丼
日式丼飯我覺得比較中規中矩，炸豬排外酥脆，肉紮實；底下的半熟蛋和淋了醬汁的米飯拌在一起，鹹甜潤口帶蛋香。
表面有加辣粉，所以會有一點辣，如果有小朋友要吃的話，要事先跟店家說一下不要加喔！
▼蝦仁起司烤餅
墨西哥烤餅系列也很推薦，我超級喜歡！別看它好像少少的，其實烤餅裡的配料超豐富，滿滿的鮮蝦、櫛瓜、彩椒、起司、敏豆。
墨西哥烤餅系列也很推薦，我超級喜歡！別看它好像少少的，其實烤餅裡的配料超豐富，滿滿的鮮蝦、櫛瓜、彩椒、起司、敏豆。
烤餅外皮薄脆，帶有淡淡的麵香，搭配豐富內餡：蔬菜們的甜脆清爽、蝦仁鮮脆、起司濃郁，是很有元氣感與飽足感的料理。
一旁附了外層裹糖粉的地瓜，溫熱時吃起來綿細香甜軟糯可口，放涼後外層會有種薄薄糖殼的薄脆口感，所以我特別喜歡等它冷掉之後再吃最好吃啦！
▼日式炸豬排丼
日式丼飯我覺得比較中規中矩，炸豬排外酥脆，肉紮實；底下的半熟蛋和淋了醬汁的米飯拌在一起，鹹甜潤口帶蛋香。
表面有加辣粉，所以會有一點辣，如果有小朋友要吃的話，要事先跟店家說一下不要加喔！
▼牽絲明太子烘蛋
軟嫩滑香的烘蛋，灑滿滿柴魚片加上明太子和甜甜的沙拉醬，切開之後會有起司牽長絲，吃起來是那種帶有溫和蛋香的章魚燒或大阪燒感。
▼雞球
麵衣酥脆，裡頭肉球雞汁香甜，長相小小圓圓相當可愛。
▼奶蓋咖啡（無糖）
這裡除了這款奶蓋咖啡可以調整甜度，其餘飲品甜度都是固定的。
奶蓋很厚略帶點鹹，與底下咖啡氤氳和合，喝起來十分順口。
▼奶蓋綠茶
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
▼用餐空間
餐具、調味品都在櫃檯前自取，還有提供無糖檸檬水給大家飲用。
我學生時代不論是逛街玩累了、幫朋友慶生、考完試想放鬆吃好吃的慰勞自己、或單純找地方待著吃飯聊天……都很喜歡找這樣的異國料理店去用餐，因為價格零用錢負擔得起、用餐氛圍不差、料理平時不常吃也比較有高級感，每次用完餐都很滿足幸福。
軟嫩滑香的烘蛋，灑滿滿柴魚片加上明太子和甜甜的沙拉醬，切開之後會有起司牽長絲，吃起來是那種帶有溫和蛋香的章魚燒或大阪燒感。
▼雞球
麵衣酥脆，裡頭肉球雞汁香甜，長相小小圓圓相當可愛。
▼奶蓋咖啡（無糖）
這裡除了這款奶蓋咖啡可以調整甜度，其餘飲品甜度都是固定的。
奶蓋很厚略帶點鹹，與底下咖啡氤氳和合，喝起來十分順口。
▼奶蓋綠茶
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
▼用餐空間
餐具、調味品都在櫃檯前自取，還有提供無糖檸檬水給大家飲用。
我學生時代不論是逛街玩累了、幫朋友慶生、考完試想放鬆吃好吃的慰勞自己、或單純找地方待著吃飯聊天……都很喜歡找這樣的異國料理店去用餐，因為價格零用錢負擔得起、用餐氛圍不差、料理平時不常吃也比較有高級感，每次用完餐都很滿足幸福。
沐牧複合式餐廚份量大、料理也在水準之上，好吃又平價，只是偶爾看到學生們邊吃邊聊別班同學八卦的景象，總能讓我無法專注於眼前美食，轉而回憶起那段被課業追殺、懟天懟地懟老師、瘋瘋癲癲、無憂無慮，卻再也追不回的青春時光。
🔷🔹🔷🔹🔷
沐牧複合式餐廚
【FB粉絲團】【GOOGLE地圖】
地址：高雄市三民區建興路106號
營業時間：09：00～21：00
電話：07-3853136
拍攝日期：2024.07.07
🔷🔹🔷🔹🔷
沐牧複合式餐廚
【FB粉絲團】【GOOGLE地圖】
地址：高雄市三民區建興路106號
營業時間：09：00～21：00
電話：07-3853136
拍攝日期：2024.07.07
拍攝工具：Canon EOS700D
拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM
§自費§
§自費§
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
喜歡喵娜文章的朋友可以來
【 追蹤我的ＩＧ 】
喜歡喵娜文章的朋友可以來
【 追蹤我的ＩＧ 】
【 粉絲團：黑心喵娜的吃喝玩樂天地 】