位於台北信義區的大吉團，是眾多美食愛好者的心頭好

這裡不僅擁有多元化的菜系，更以CP值超高的創意臺菜和蒜香脆皮雞聞名

成為了朋友聚餐、家庭聚餐、上班族午餐、晚餐、聚會及部門聚餐的首選地點

大吉團Lucky Bowl，原為內湖知名貨櫃屋咖啡廳「達永食堂 x 阿達阿永咖啡廳」

大吉團以其獨特的臺菜創意廣受喜愛，每道菜都充滿了廚師的巧思和創意，讓您回味無窮

從傳統臺菜到融合現代元素的創新菜品，每一口都能讓您的味蕾享受到極致滿足

不管是大團體的聚餐還是二人的浪漫約會，大吉團都能提供多樣化的套餐選擇，滿足不同人數和需求

菜單設計貼心，份量豐盛，讓您在享受美食的同時，感受到溫馨和滿足

坐落於信義區新開的吉祥道百貨，交通便捷至極

從市政府捷運站步行約7分鐘，或者搭乘公車至東興路站後步行約4分鐘即可抵達

吉祥道百貨提供充足的停車位，開車來訪的客人也能輕鬆停車

地址：臺北市信義區基隆路一段89號（吉祥道1F）

營業時間：平日午餐 11:30-14:30（最後點餐時間 13:30），晚餐 17:30-21:00（最後點餐時間 19:30）

假日：11:30-21:00（最後點餐時間 19:30）

FB: https://www.facebook.com/luckybowl777

IG: https://www.instagram.com/_luckybowl/

Google Map: https://g.co/kgs/xaebGiJ

訂位網址：https://jxd.pse.is/65fba8

輸入折扣碼：luckybowl245，享有9折優惠，預約時填寫，使用至8/31止，付費方式有現金、刷卡

來大吉團，一定不能錯過他們家的極汁牛小排，不可錯過的港式美味！

這道菜可是我弟弟的心頭好，因為弟弟一吃就愛上它的好滋味

他一吃就愛上那軟嫩多汁的牛肉，還一直說真是“白飯殺手”

一開始我還以為這黑嚕嚕的牛肉看起來像豬肝，但一嘗之下才發現，這牛肉嫩到入口即化

搭配的極汁（辣醬油／英國黑醋-伍斯特醬汁）味道濃郁卻不死鹹，不會讓你狂喝水

這道極汁牛小排採用港式極汁料理手法，先用蔬菜水醃製牛肉，使其更加入味又保持甜嫩

起鍋前再加上老闆指定的鎮江香醋，讓整道菜的風味更上一層樓，層次豐富得讓人一試成主顧

大吉團的左宗棠雞球也是一道不容錯過的經典菜品

吃起來酸甜適中的味道加上外脆內嫩的口感，讓人每一口都吃得津津有味

特別是那甜美的醬汁，讓人忍不住一口接一口，絕對是桌上最搶手的菜

這道雞球的成功秘訣在於大吉團廚師們對裹醬和油炸時間的精確掌握

才能讓酸甜醬汁緊緊黏在雞球上，同時保持脆度的口感，帶給食客最完美的享受

本幫紅燒肉將上海經典的紅燒風味與台灣人喜愛的口味完美調和

精選上等黑豬五花肉，每一塊肉都由老闆指定切成這麼大塊，保證每一口都帶來滿滿的滿足感

這道紅燒肉不會過甜、過膩或過鹹，完美符合台灣人的口味偏好

肉質鮮嫩多汁，口感豐富，搭配上誘人的紅燒汁，每一口都是純粹的享受

這不僅是一道讓你停不下來的美食，更是白飯的最佳搭配，我家弟弟白飯都續加一碗呢

雞翅控的冰U們，你是不是沒嘗試過南乳炸鳳翅呢？

咬一口，酥脆的外皮，搭配鮮嫩多汁的雞肉，南乳的獨特香味瞬間在口中爆發

鹹香滲透在每一絲雞肉中，讓人一吃就上癮

而且據說這道醬汁還是老闆親自特調的，口味比例完美，為這道菜增添了更多層次的風味

這道南乳炸鳳翅可是大吉團店裡的隱藏美食！非點不可唷

選用南乳醃漬過的雞翅，炸出來的色澤深厚，香氣撲鼻，絕對讓你食指大動

這道金絲蝦球可是鳳梨蝦球的進化版，就像是菜單中的明星！

店家精心將金絲（馬蹄條）和鳳梨汁巧妙調配，完美地裹上了鮮嫩的蝦球

每當一口金絲蝦球進入口中，那種濕潤的口感與蝦仁的鮮嫩恰到好處

還有那酸甜的滋味，真的是讓我愛不釋手，太～好～吃～了

如果你也想品味這道金絲蝦球的獨特魅力，趕緊來大吉團嚐嚐看，讓它成為你下次用餐時的必選之一

這道蒜香脆皮雞可是招牌菜中的招牌 ，老饕必吃首選菜之一

蒜香脆皮雞一口咬下去，外皮酥脆，香氣四溢，蒜香在口中綻放，與多汁的雞肉完美結合

外皮的酥脆和內裡的軟嫩形成強烈對比，雞肉的鮮嫩多汁在口中爆發，帶來層次豐富的口感

再搭配上那濃郁的蒜香味，讓人一口接一口，根本停不下嘴來XD

店家選用大量新鮮的帶皮蒜頭，醃製足足24小時，接著再垂吊風乾8小時

最後呈現出金黃酥脆的外皮，這絕對是老饕們的心頭好，一定要來嚐嚐

可以先吃原味，感受那純粹的蒜香和酥脆口感

之後再沾上店家特製的主廚特調椒鹽，絕對是另一種驚喜

主廚特調椒鹽的獨特風味，與蒜香脆皮雞相得益彰，為味蕾帶來不同層次的享受

這碗皮蛋香菜魚片湯真的是讓人一試難忘！湯頭鮮美，充滿了皮蛋的獨特風味和香菜的清新香氣

每一口都能感受到濃郁的鮮味，讓人喝上一口就再也停不下來

魚片嫩滑，入口即化，沒有一絲腥味，和湯頭完美融合

皮蛋的滑嫩和香菜的清香在湯中交織，為湯品增添了層次感

滿滿的餡料讓每一口都充滿驚喜，無論是魚片還是皮蛋，都是鮮嫩可口，讓人喝得大呼過癮

點餐只要掃桌上的QR Code即可，方便又快速

大吉團的門口給人一種森林系的感覺，藍白相間的外牆讓人望眼看過去很舒服

這裡不僅能享受美味的臺菜創意料理，還能感受到悠閒自在的氛圍

大吉團門口外的座位是採光最好的位子，不用擔心會感到太熱

因為大吉團位於吉祥道內，冷氣設施超強，炎熱天氣裡也能保持舒適涼爽的用餐環境

大吉團的用餐環境寬敞舒適，充滿濃郁的復古氛圍，給人一種愜意與懷舊的感覺

開放式廚房，讓你一目了然每道菜的製作過程，而且完全不用擔心油煙會飄出來

吃完美食，可別急著走人啊！吉祥道裡還有其他的造景可以供你拍美美的網美照唷

在吉祥道的入口處，由Le Moment（瞬設計）打造的空間充滿生活化的設計感

這裡擺放了大量橘子擺飾，並提供地毯和橘子小沙發，讓大家可以在這裡放鬆休息

特別的是，這裡將橘子匯聚成橘子林的形象，象徵著「聚吉」，營造出滿滿的好運氛圍

這個設計不僅美觀，還能讓來訪者感受到溫馨與幸福，成為吉祥道的一大亮點

在大吉團吃得太飽了，肚子撐得滿滿的XD，下次一定要來試試看花花小姐的甜品

這裡可是結合了可食用花的創意甜品店，有美味的花花燒(日式可麗餅)和清爽的花花冰

每一口都能品嚐到花香的浪漫，絕對不能錯過唷

再往前走就能看到「轉吉」拱門，想轉運的快來這裡

這裡還藏有趣味的設計，包括挑戰連線吉字遊戲，讓你來這裡為自己翻轉運勢吧～快來探索吉祥道的驚喜

在一系列的吉祥設計中，還有「吉祥放送」舞台

不僅是必拍打卡點，也是一處開放的表演空間

你在這裡不僅能享受美食，還能感受到文化和藝術的魅力

吉祥道的採光超好的，在這裡拍美照，都不用打光了XD

這階梯真是美到不行，我超愛的

有陽光、綠植，拍起照來特別的美，讓人忍不住愛上它

整體感：大吉團無論是菜品的質量還是價格的實惠，都無愧於台北信義區必吃餐廳的美名

這裡的CP值高、多樣化的創意臺菜，讓每一位顧客都能在此享受到絕佳的用餐體驗

無論是朋友聚餐、家庭聚餐、上班族午餐、晚餐，聚會還是部門聚餐，大吉團都會是你不二的選擇

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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