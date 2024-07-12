【台中食記】N.N. ThaiThai

N.N. ThaiThai 位在東海夜市內，主打學生也消費得起的平價泰式料理，店門口種植了許多熱帶植物，還沒進門就能感受到濃濃的熱帶風情，除了泰式料理，店內還有義式料理、多種口味的舒芙蕾，是學生聚餐不錯的選擇！

開車前往可停附近的東海停車場。

▲店門口種植了許多熱帶植物，較可惜的是門口也停了許多機車，破壞了餐廳的氛圍。

▲店內用餐空間寬闊舒適，走的是輕裝潢沒有太多的華麗配件，紅色的椅子有熱情如火的意象。

▲店內提供免費檸檬水可自行取用。

▲N.N. ThaiThai 菜單：有開胃前菜、義大利麵、焗烤、披薩、燉飯、主餐和飲料的選擇，另外舒芙蕾也有五種口味可選。

▲泰式鮮奶茶 200元：泰式鮮奶茶不是手標的茶葉，味道和顏色都不一樣，但還是能喝到濃濃奶香與茶香，甜度剛好。

▲泰式魚露椒麻雞飯 218元：配菜有玉米筍、太陽蛋、番茄、龍鬚菜，白飯雖然不是使用泰國米但還保有QQ的口感，椒麻雞外皮炸得脆脆的，配上酸酸甜甜的泰式沾醬，真的非常下飯。

▲經典瑪格麗特披薩 268元：披薩是薄皮的，餅皮烤得酥酥的口感不錯，番茄保有水份，與香濃的起司一起吃超搭。

▲香料烤雞腿野菇奶油燉飯 278元：雞腿肉外皮煎得微焦，灑上孜然等多種香料味道很豐富，肉質鮮嫩多汁，燉飯保有顆粒口感伴隨著濃郁奶油香氣。

▲美國安格斯牛排青醬燉飯 328元：牛排是七分熟的熟度，切面呈現漂亮的粉色，表面艱得有脆度，肉質軟嫩有嚼勁，青醬醬汁鹹度剛好味道也很不錯！

▲墨西哥香料雞翅 139元：雞翅一份有四隻，表面灑滿了墨西哥香料並搭配金桔可增添果香風味，肉質保有水分不會烤得乾乾的。

▲黑糖珍珠舒芙蕾 178元：表面灑上可可粉，有滿滿的黑糖珍珠，並搭配一球鮮奶冰淇淋，舒芙蕾口感偏濕軟，整體覺得普通。

雞蛋糕短評：用餐氛圍營造得不錯，店員親切，雖然是泰式料理但也有義大利麵和披薩的選擇，餐點有中上水準，價格平實適合學生。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★☆



【N.N. ThaiThai美食資訊】

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄22號

電話：0426335599

官網：facebook

營業時間：11:00–14:30、17:00–21:00(周一公休)

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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