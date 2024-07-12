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【台中食記】N.N. ThaiThai - 東海夜市內的平價泰式料理，門口濃濃的南洋風

2024-07-12 19:20:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：107
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雞蛋糕生活美學專題報告

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

N.N. Thai Thai
phone04-2633-5599
place台中市龍井區台灣大道五段三巷62弄22號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【台中食記】N.N. ThaiThai

 

N.N. ThaiThai 位在東海夜市內，主打學生也消費得起的平價泰式料理，店門口種植了許多熱帶植物，還沒進門就能感受到濃濃的熱帶風情，除了泰式料理，店內還有義式料理、多種口味的舒芙蕾，是學生聚餐不錯的選擇！

 

開車前往可停附近的東海停車場。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

▲店門口種植了許多熱帶植物，較可惜的是門口也停了許多機車，破壞了餐廳的氛圍。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

▲店內用餐空間寬闊舒適，走的是輕裝潢沒有太多的華麗配件，紅色的椅子有熱情如火的意象。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

▲店內提供免費檸檬水可自行取用。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

▲N.N. ThaiThai 菜單：有開胃前菜、義大利麵、焗烤、披薩、燉飯、主餐和飲料的選擇，另外舒芙蕾也有五種口味可選。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

泰式鮮奶茶 200元：泰式鮮奶茶不是手標的茶葉，味道和顏色都不一樣，但還是能喝到濃濃奶香與茶香，甜度剛好。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

【台中食記】N.N. ThaiThai

泰式魚露椒麻雞飯 218元：配菜有玉米筍、太陽蛋、番茄、龍鬚菜，白飯雖然不是使用泰國米但還保有QQ的口感，椒麻雞外皮炸得脆脆的，配上酸酸甜甜的泰式沾醬，真的非常下飯。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

經典瑪格麗特披薩 268元：披薩是薄皮的，餅皮烤得酥酥的口感不錯，番茄保有水份，與香濃的起司一起吃超搭。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

【台中食記】N.N. ThaiThai

香料烤雞腿野菇奶油燉飯 278元：雞腿肉外皮煎得微焦，灑上孜然等多種香料味道很豐富，肉質鮮嫩多汁，燉飯保有顆粒口感伴隨著濃郁奶油香氣。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

美國安格斯牛排青醬燉飯 328元：牛排是七分熟的熟度，切面呈現漂亮的粉色，表面艱得有脆度，肉質軟嫩有嚼勁，青醬醬汁鹹度剛好味道也很不錯！

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

墨西哥香料雞翅 139元：雞翅一份有四隻，表面灑滿了墨西哥香料並搭配金桔可增添果香風味，肉質保有水分不會烤得乾乾的。

 

【台中食記】N.N. ThaiThai

黑糖珍珠舒芙蕾 178元：表面灑上可可粉，有滿滿的黑糖珍珠，並搭配一球鮮奶冰淇淋，舒芙蕾口感偏濕軟，整體覺得普通。

 

 

雞蛋糕短評：用餐氛圍營造得不錯，店員親切，雖然是泰式料理但也有義大利麵和披薩的選擇，餐點有中上水準，價格平實適合學生。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★☆


【N.N. ThaiThai美食資訊】

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄22號
電話：0426335599
官網：facebook
營業時間：11:00–14:30、17:00–21:00(周一公休)
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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