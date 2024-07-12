台中火鍋推薦/台中酸菜白肉鍋推薦

台中著名必吃的｢黃金張老甕東北酸菜鍋｣

在經過短暫的休息後

終於在漢口路全新的店址落腳

取名為｢777沙茶火鍋｣

讓想吃他們招牌酸菜白肉鍋的人

終於可以再次嚐到

連不吃酸菜白肉鍋的人都覺得好吃的好味道

｢777沙茶火鍋｣點餐採單點方式

菜單上除了有酸菜白肉鍋、沙茶鍋必點之外

還有讓媒體爭相採訪的手炒沙茶醬

他們家的手炒沙茶醬更是特別

有著風味十足的香氣

讓平常吃火鍋不太沾醬的我也很尬意

營業到凌晨三點的｢777沙茶火鍋｣

更是許多上夜班、夜貓子想開鍋的最佳選擇

777沙茶火鍋停車交通資訊

鄰近中華國小的｢777沙茶火鍋｣

坐落在漢口路及華美街的交叉口不遠處

騎車來吃美味的酸菜白肉鍋

店門口就可以直接停放

像我們今天開車來，就停放在華美街的路邊停車格

或是可以停在位在華美西街上的華美西街停車場

步行2~3分鐘大約400公尺就可以看到了

777沙茶火鍋環境

位在三角窗店面的｢777沙茶火鍋｣

店面佔地蠻寬廣的

雖沒有華麗的網美風格裝潢

但整體用餐環境明亮寬敞

就算整間坐滿人也不會覺得擁擠壓迫

店內的用餐空間主要是以大圓桌為主

很適合家庭客、公司團體相約來聚餐的地方

今天就算是是2~3個朋友一起來

也可以直接開一桌，不用跟其他客人併桌

777沙茶火鍋自助區

醬料配料區共有10種

有手炒沙茶醬、花生芝麻醬、豆腐乳等多種配料

尤其手炒沙茶醬更是成功挺過

大多數餐廳都淪陷的蘇丹紅風波

因此也讓媒體爭相來採訪老闆

說到醬料，就絕對不能錯過｢777沙茶火鍋｣的沙茶醬了

其實我自己不是這麼喜歡沙茶醬的味道

但｢777沙茶火鍋｣的沙茶醬真的是顛覆我對沙茶的印象

原來老闆的手炒沙茶醬是使用烤扁魚、蝦米

還有多達13種辛香料配方一起手炒

還能聞到芝麻香氣

獨家的手炒沙茶醬完全不怕給客人享用

直接放在醬料區

就是要讓客人可以大口沾著火鍋一起吃

雖然我們吃火鍋都不太沾醬

｢777沙茶火鍋｣的沾醬絕對值得試試！

另外搭配酸菜白肉鍋的老闆黃金比例獨門沾醬

可以請老闆幫忙調一碗一起沾肉沾蔬菜喔~

喜歡沾醬的人一定不要錯過

飲料櫃裡也有滿滿的茶飲及酒水

就連我最愛的的西班牙金星啤酒都喝得到

它是有獲得米其林三星的殊榮呢~~

777沙茶火鍋菜單

‧刷卡、攜帶酒水、外食，酌收10%服務費

‧如欲打包，請提前15分鐘告知，可幫忙降溫

店家目前共有4種鍋類可選擇有沙茶鍋

張老甕酸菜鍋、蛤蠣鍋、牛肉鍋

份量有大、中、小份可選

價格落在$280~$1380元之間

不管今天是兩個人或是很多朋友一起來

通通都能開心開鍋

另外還有各種海鮮拼盤、火鍋料盤、、肉類

海鮮、火鍋料、主食、蔬菜類可點來搭配享用

熟食部分還有滷盤、各式北方麵點

777沙茶火鍋評價

店家招待小菜

餐點上桌前店家都會招待一盤小菜

每次提供的小菜都會不一樣喔~

張老甕酸菜鍋 $480/中份

內容物有:大白菜酸白菜、蛤蠣、五花肉



今天跟先生點的是中份的張老甕酸菜鍋

其實先生平常是不太吃帶酸的火鍋

但是吃完連先生都愛上了

張老甕酸菜鍋裡面的酸白菜

是使用多種水果發酵製成的

所以吃起來是有著淡淡的水果香氣

有著自然的果酸香氣

不會有像以往吃到很嗆鼻又嗆酸的酸白菜味道

張老甕酸菜鍋的鍋底有滿滿的配料

不管怎麼撈都有燉煮到軟爛的酸白菜及大白菜

及軟嫩香氣十足的豬五花肉片

還有鮮甜的蛤蠣及嫩豆腐

尤其蔬菜更是吸飽了滿滿的湯汁精華

就算不用沾醬就很好吃

還沒有熬煮過任何食材的湯頭

喝起來就有著淡淡的果酸香氣

微酸的湯頭尾韻還喝得到甘甜

黑豚五花肉 $320

吃酸菜白肉鍋怎麼能少了五花肉片呢!

建議可以先放一些五花肉片下鍋煮

清甜的湯頭多了油脂的香氣

喝起來更加甘甜順口

每一片黑豚五花肉是選用台灣本土黑毛豬

粉嫩的色澤看起來就是新鮮

油脂分布更是一層一層的格外均勻

下鍋煮到全熟

肉質吃起來軟嫩，重點是完全吃不到豬腥味

不沾醬吃不僅能吃到酸甜的湯頭

還能吃到豬肉本身的鮮甜

另外老闆的獨家沾醬真的是很好吃

讓肉片的味道吃起來又更加豐富

黑豚梅花肉 $320

如果喜歡吃油脂比較少的也可以選擇黑豚梅花肉

肉質吃起來緊實彈牙也不會乾柴

搭配老闆手炒的手工沙茶醬更是美味

手炒沙茶醬吃起來不會覺得太油膩

真的可以大口沾大口吃

紅燒獅子頭

吃酸菜白肉鍋另一個招牌必點的就是紅燒獅子頭

紅燒獅子頭一份一共有5顆

每一顆圓圓胖胖的，外層有著金黃焦糖色

肉餡有著Q軟富有嚼勁的口感

煮到入味的獅子頭更是吸飽了滿滿的湯汁

整體吃起來鮮甜多汁

夾起來也不會容易散掉，真的是蠻不錯的

完全不會輸給大餐館

張老甕綜合手工丸 $185/小份

綜合手工丸一共有原味、花枝、芹菜

芋頭、香菜、蔥肉及香菇

今天搭配的是花枝、芹菜、芋頭

香菜、香菇，不同風味的手工丸

可以選擇綜合也能選單一口味

每一顆都是店家手工做的

大小都蠻大顆的，每種口味都能看的到餡料

真的是給料不手軟呀!

尤其是手工芋頭丸我簡直是愛到好想一包回家了

因為一口咬下口感Q彈

還能吃到芋頭泥內餡及魚漿的鮮甜

手工丸吃起來就是不一樣

還有香菜丸每一口都能吃到滿滿的香菜

讓超愛吃香菜的先生真的是超喜歡

綜合蔬菜盤 $180

店家的蔬菜盤真的是給好給滿

菜盤裡面都是當季的新鮮蔬菜

放到鍋裡一起煮更是能增添湯頭的鮮甜

綜合滷盤 $300/小份

777沙茶火鍋還有老饕最愛當下酒菜的綜合滷盤

店家的滷味不是常見有醬色的冷滷

而是單純只用鹽巴及辛香料滷製的白滷

原本以為吃起來會不會比較沒有味道

沒想到整個就是鹹香四溢、香氣十足

就算不沾醬也很有味道

有隔間肉、豬尾巴、生腸、豬頭皮、豬耳朵

豬頭皮軟嫩軟嫩滿滿的膠質

生腸是豬的輸卵管，吃起來軟軟脆脆的

店家處理的很好，一點豬腥味都沒有

隔間肉吃起來紮實

喜歡吃辣的人還可以沾店家自己炒的辣椒

店家的辣椒又辣又香，搭配滷味超正點

招牌蔥油餅 $90

蔥油餅外層煎的金黃香酥，一口咬下外酥內Q軟

每一口都能吃得到麵香，還能吃到蔥的清香

單吃原味就很好吃

想要味道再豐富一點，還可以沾老闆特製的沾醬

臘味蘿蔔糕 $90/2入

煎的金黃焦脆的臘味蘿蔔糕

吃起來有著港式蘿蔔糕的香氣

口感是比較軟綿的那種

雖看不到蘿蔔絲，但還能吃到蘿蔔糕的鮮甜

雖然沒吃過原先的黃金張老甕東北酸菜鍋

但對於全新品牌「777沙茶火鍋」的餐點口味印象深刻

一鍋只要$280元起就能輕鬆開鍋

食材的新鮮度更是無話可說

各式北方麵點也是招牌必點

位在火鍋聚集地的漢口路上

有這樣的份量及價位真的很佛心

「777沙茶火鍋」真的是很值得推薦CP值很高的火鍋店！

周末想找朋友家人一起來吃美味的酸菜白肉鍋嗎?

｢777沙茶火鍋｣非常推薦給大家

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✩ 店家資訊 ✩

【777沙茶火鍋】

【地址】：台中市北區漢口路三段1-7號

【電話】：04-2298-2998

【時間】：17:00~03:00

777火鍋粉絲專頁:https://m.facebook.com/777hhotpot/



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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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