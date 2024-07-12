台中火鍋推薦/台中酸菜白肉鍋推薦
台中著名必吃的｢黃金張老甕東北酸菜鍋｣
在經過短暫的休息後
終於在漢口路全新的店址落腳
取名為｢777沙茶火鍋｣
讓想吃他們招牌酸菜白肉鍋的人
終於可以再次嚐到
連不吃酸菜白肉鍋的人都覺得好吃的好味道
｢777沙茶火鍋｣點餐採單點方式
菜單上除了有酸菜白肉鍋、沙茶鍋必點之外
還有讓媒體爭相採訪的手炒沙茶醬
他們家的手炒沙茶醬更是特別
有著風味十足的香氣
讓平常吃火鍋不太沾醬的我也很尬意
營業到凌晨三點的｢777沙茶火鍋｣
更是許多上夜班、夜貓子想開鍋的最佳選擇
777沙茶火鍋停車交通資訊
鄰近中華國小的｢777沙茶火鍋｣
坐落在漢口路及華美街的交叉口不遠處
騎車來吃美味的酸菜白肉鍋
店門口就可以直接停放
像我們今天開車來，就停放在華美街的路邊停車格
或是可以停在位在華美西街上的華美西街停車場
步行2~3分鐘大約400公尺就可以看到了
777沙茶火鍋環境
位在三角窗店面的｢777沙茶火鍋｣
店面佔地蠻寬廣的
雖沒有華麗的網美風格裝潢
但整體用餐環境明亮寬敞
就算整間坐滿人也不會覺得擁擠壓迫
店內的用餐空間主要是以大圓桌為主
很適合家庭客、公司團體相約來聚餐的地方
今天就算是是2~3個朋友一起來
也可以直接開一桌，不用跟其他客人併桌
777沙茶火鍋自助區
醬料配料區共有10種
有手炒沙茶醬、花生芝麻醬、豆腐乳等多種配料
尤其手炒沙茶醬更是成功挺過
大多數餐廳都淪陷的蘇丹紅風波
因此也讓媒體爭相來採訪老闆
說到醬料，就絕對不能錯過｢777沙茶火鍋｣的沙茶醬了
其實我自己不是這麼喜歡沙茶醬的味道
但｢777沙茶火鍋｣的沙茶醬真的是顛覆我對沙茶的印象
原來老闆的手炒沙茶醬是使用烤扁魚、蝦米
還有多達13種辛香料配方一起手炒
還能聞到芝麻香氣
獨家的手炒沙茶醬完全不怕給客人享用
直接放在醬料區
就是要讓客人可以大口沾著火鍋一起吃
雖然我們吃火鍋都不太沾醬
｢777沙茶火鍋｣的沾醬絕對值得試試！
另外搭配酸菜白肉鍋的老闆黃金比例獨門沾醬
可以請老闆幫忙調一碗一起沾肉沾蔬菜喔~
喜歡沾醬的人一定不要錯過
飲料櫃裡也有滿滿的茶飲及酒水
就連我最愛的的西班牙金星啤酒都喝得到
它是有獲得米其林三星的殊榮呢~~
777沙茶火鍋菜單
‧刷卡、攜帶酒水、外食，酌收10%服務費
‧如欲打包，請提前15分鐘告知，可幫忙降溫
店家目前共有4種鍋類可選擇有沙茶鍋
張老甕酸菜鍋、蛤蠣鍋、牛肉鍋
份量有大、中、小份可選
價格落在$280~$1380元之間
不管今天是兩個人或是很多朋友一起來
通通都能開心開鍋
另外還有各種海鮮拼盤、火鍋料盤、、肉類
海鮮、火鍋料、主食、蔬菜類可點來搭配享用
熟食部分還有滷盤、各式北方麵點
777沙茶火鍋評價
店家招待小菜
餐點上桌前店家都會招待一盤小菜
每次提供的小菜都會不一樣喔~
張老甕酸菜鍋 $480/中份
內容物有:大白菜酸白菜、蛤蠣、五花肉
今天跟先生點的是中份的張老甕酸菜鍋
其實先生平常是不太吃帶酸的火鍋
但是吃完連先生都愛上了
張老甕酸菜鍋裡面的酸白菜
是使用多種水果發酵製成的
所以吃起來是有著淡淡的水果香氣
有著自然的果酸香氣
不會有像以往吃到很嗆鼻又嗆酸的酸白菜味道
張老甕酸菜鍋的鍋底有滿滿的配料
不管怎麼撈都有燉煮到軟爛的酸白菜及大白菜
及軟嫩香氣十足的豬五花肉片
還有鮮甜的蛤蠣及嫩豆腐
尤其蔬菜更是吸飽了滿滿的湯汁精華
就算不用沾醬就很好吃
還沒有熬煮過任何食材的湯頭
喝起來就有著淡淡的果酸香氣
微酸的湯頭尾韻還喝得到甘甜
黑豚五花肉 $320
吃酸菜白肉鍋怎麼能少了五花肉片呢!
建議可以先放一些五花肉片下鍋煮
清甜的湯頭多了油脂的香氣
喝起來更加甘甜順口
每一片黑豚五花肉是選用台灣本土黑毛豬
粉嫩的色澤看起來就是新鮮
油脂分布更是一層一層的格外均勻
下鍋煮到全熟
肉質吃起來軟嫩，重點是完全吃不到豬腥味
不沾醬吃不僅能吃到酸甜的湯頭
還能吃到豬肉本身的鮮甜
另外老闆的獨家沾醬真的是很好吃
讓肉片的味道吃起來又更加豐富
黑豚梅花肉 $320
如果喜歡吃油脂比較少的也可以選擇黑豚梅花肉
肉質吃起來緊實彈牙也不會乾柴
搭配老闆手炒的手工沙茶醬更是美味
手炒沙茶醬吃起來不會覺得太油膩
真的可以大口沾大口吃
紅燒獅子頭
吃酸菜白肉鍋另一個招牌必點的就是紅燒獅子頭
紅燒獅子頭一份一共有5顆
每一顆圓圓胖胖的，外層有著金黃焦糖色
肉餡有著Q軟富有嚼勁的口感
煮到入味的獅子頭更是吸飽了滿滿的湯汁
整體吃起來鮮甜多汁
夾起來也不會容易散掉，真的是蠻不錯的
完全不會輸給大餐館
張老甕綜合手工丸 $185/小份
綜合手工丸一共有原味、花枝、芹菜
芋頭、香菜、蔥肉及香菇
今天搭配的是花枝、芹菜、芋頭
香菜、香菇，不同風味的手工丸
可以選擇綜合也能選單一口味
每一顆都是店家手工做的
大小都蠻大顆的，每種口味都能看的到餡料
真的是給料不手軟呀!
尤其是手工芋頭丸我簡直是愛到好想一包回家了
因為一口咬下口感Q彈
還能吃到芋頭泥內餡及魚漿的鮮甜
手工丸吃起來就是不一樣
還有香菜丸每一口都能吃到滿滿的香菜
讓超愛吃香菜的先生真的是超喜歡
綜合蔬菜盤 $180
店家的蔬菜盤真的是給好給滿
菜盤裡面都是當季的新鮮蔬菜
放到鍋裡一起煮更是能增添湯頭的鮮甜
綜合滷盤 $300/小份
777沙茶火鍋還有老饕最愛當下酒菜的綜合滷盤
店家的滷味不是常見有醬色的冷滷
而是單純只用鹽巴及辛香料滷製的白滷
原本以為吃起來會不會比較沒有味道
沒想到整個就是鹹香四溢、香氣十足
就算不沾醬也很有味道
有隔間肉、豬尾巴、生腸、豬頭皮、豬耳朵
豬頭皮軟嫩軟嫩滿滿的膠質
生腸是豬的輸卵管，吃起來軟軟脆脆的
店家處理的很好，一點豬腥味都沒有
隔間肉吃起來紮實
喜歡吃辣的人還可以沾店家自己炒的辣椒
店家的辣椒又辣又香，搭配滷味超正點
招牌蔥油餅 $90
蔥油餅外層煎的金黃香酥，一口咬下外酥內Q軟
每一口都能吃得到麵香，還能吃到蔥的清香
單吃原味就很好吃
想要味道再豐富一點，還可以沾老闆特製的沾醬
臘味蘿蔔糕 $90/2入
煎的金黃焦脆的臘味蘿蔔糕
吃起來有著港式蘿蔔糕的香氣
口感是比較軟綿的那種
雖看不到蘿蔔絲，但還能吃到蘿蔔糕的鮮甜
雖然沒吃過原先的黃金張老甕東北酸菜鍋
但對於全新品牌「777沙茶火鍋」的餐點口味印象深刻
一鍋只要$280元起就能輕鬆開鍋
食材的新鮮度更是無話可說
各式北方麵點也是招牌必點
位在火鍋聚集地的漢口路上
有這樣的份量及價位真的很佛心
「777沙茶火鍋」真的是很值得推薦CP值很高的火鍋店！
周末想找朋友家人一起來吃美味的酸菜白肉鍋嗎?
｢777沙茶火鍋｣非常推薦給大家
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✩ 店家資訊 ✩
【777沙茶火鍋】
【地址】：台中市北區漢口路三段1-7號
【電話】：04-2298-2998
【時間】：17:00~03:00
777火鍋粉絲專頁:https://m.facebook.com/777hhotpot/
以上為個人體驗感受，僅提供參考
實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主
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