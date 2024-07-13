暑假去哪玩推薦 宜 蘭 童 玩 節 開玩Fun電趣～夏季限定超夯消暑活動，玩起來！

❣️ 6歲下免費入園，室內外讓你從早玩到晚❣️

一年一度的宜蘭童玩節 7/6 開幕啦！！一直很想來的夏季活動，終於帶兄妹來玩了～第一次來玩覺得設施實在太豐富了，如果要玩遍所有設施，建議安排兩天比較能好好玩，住附近的蠻推薦可以買童玩護照也相當划算！接下來要跟大家分享帶小小孩的遊玩攻略，建議先決定好要先玩水或是先玩室內項目，這樣安排遊玩的路線也會比較順暢唷！

🎡 活動名稱：童玩的多重宇宙

📅 活動日期：2024/07/06～2024/08/18

🕐 活動時間：活動期間每日09:00-21:00

🎫 六歲以下或未滿115公分以下免費入園｜全票平日$250、假日$350｜兒童票平日$100、假日$200｜優待票平日$200、假日$300

🚀 宜蘭國際童玩藝術節

📍 宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

🅿️ 專屬收費停車場、私人收費停車場

1. 報名資格：為了遊玩安全，高空設施有年齡及體重限制，限年滿12歲(含)以上至60歲以內，體重40公斤(含)以上至90公斤以下者體驗。

2. 報名方式：分為「網路」與「現場」兩種方式，網路預約時間為體驗前7天至前1天，現場預約則於每天9:30(星空塔)、9:50(魔方樂園)開始；兩種預約均以留下姓名和手機號碼的方式進行登記。

3. 報名人數：飛越銀河、星幻歷險、星際擺盪每個時段提供網路預約10個名額、現場預約20個名額，魔方樂園為每個時段30個名額。

4. 報到方式：已預約登記之遊客，請於每時段前15分鐘內親至入口處報到，並等待工作人員指示與安排進場體驗。

5. 替補機制：若於該預約時段開始前未完成報到程序，並叫號3次未回應者，即視同放棄，將開放該名額予現場排隊之遊客替補入場。

6. 預約次數：每人每天限預約一場次，每人最多可預約4名。

7. 預約時間：系統於預約日前一週開放預約，並於預約當日0:00關閉預約

2024宜蘭國際童玩藝術節結合「5G．AI」概念融入「展覽」、「演出」、「遊戲」、「交流」活動四大主軸，7月6日至8月18日在宜蘭縣冬山河親水公園打造「童玩的多重宇宙」，讓夢想與歡樂漫遊不同平行時空，感受浩瀚無垠精彩童玩。 設施主要分為室外的水上設施、刺激有年齡限制的星空塔、魔方樂園、童畫宇宙故事屋、童玩DIY互動區，小小孩能玩的除了星空塔外，基本上大部分的設施都能玩喔！

不管大人小孩都有適合的戲水區域，佔地很大很遼闊，免穿泳衣就能下水玩超級方便！今年最夯又最驚吸睛的就是水上木馬，彩虹溜滑梯、漂漂河也都超適合小孩玩～（若在意水質的話，建議早上玩會比較好喔！）

（水上設施開放時間為09:00~12:00，12:30~18:30｜水上活動：龍舟、帆船、獨木舟開放時間為09:00~12:00，14:00~17:00活動結束前半小時停止報名）

彩虹溜滑梯 沒有年齡限制，小一點的孩子都能玩，排隊的速度算蠻快的，溜到底部時會整個沉入水裡喔！這邊蠻貼心的每個設施都有工作人員，讓人玩起來也比較安心。

飛碟水上旋轉木馬 第一次看到水上木馬實在太特別了！雖然速度不快但是非常吸引人，假日排隊需要排蠻久的，還好在水裡排隊 比較不熱啦😂

水晶滑水道 有兩層樓高的滑水道超刺激，搭配大型泳圈急速而下，有身高年齡限制，需要滿105公分以上，是許多大孩子、大人最熱愛的設施之一！

噴水舞台 噴水量超級澎湃的噴水池，還沒靠近就能感受豐沛的水花噴射，只要上來走一趟包準全身濕透超消暑！

童心水樂園 專屬小小孩的戲水區域，水深比較淺，也有水桶、小型水滑梯可以玩～

驚奇蟲洞 裡面有各種不同的氣墊障礙，兄妹很愛這區，玩了好幾次，也是相當熱門又有趣的設施～

宇宙登陸車 有小孩超愛的水床區域，隨著牆面出現流水、地熱、海浪等人文地景畫面，結合燈光、聲控特效，營造全新感受。

另外現場也有超多大型造型氣墊泳圈可以玩，記得還有戰車造型，小孩都搶著搭😂

氣墊水上設施 還有彈跳床，搖來晃去很好玩！也是唯一比較不會濕的水上設施～

龍舟 ： 5歲以下不得搭乘及體驗（未滿14歲須由家長陪同）每艘船需乘坐10人才會出發

風帆 ：每趟20分鐘（5分鐘岸上操作、15分鐘水上操作），一艘4-6人，6歲以下或120公分以下不得搭乘及體驗

獨木舟 ：採當日時段預約制，體驗時間：9:00、10：00、11：00、14：00、15：00及16：00，共六梯次(10分鐘岸上基礎教學、20-25分鐘下水體驗)，逾時視同放棄。身高未滿130公分不得搭乘或體驗，未滿14歲須由家長陪同，有身體不適或心臟病患者不建議參加。

戲水區有許多涼亭供遊客使用，不過要開門到比較能佔到位置，後方也有樹蔭區可以休憩，建議可以帶野餐墊來也比較方便！販賣部在戲水區這裡也有，覓食補充體力也沒問題！

更衣室有兩種：快速更衣（無盥洗）跟有淋浴的更衣室，有投幣式的置物櫃及吹風機。 更衣室有兩種：快速更衣（無盥洗）跟有淋浴的更衣室，有投幣式的置物櫃及吹風機。

宇宙劇場的後方就是寰宇市集，有特色胖卡餐車跟手作市集可以逛逛喔～整個繞完真的蠻大一圈的，一日的運動量絕對很足夠😂

宜蘭國際童玩藝術節 星空塔遊戲區

飛越銀河 高空滑降、 星幻歷險 攀岩場、 星際擺盪 高空迴轉盪鞦韆，皆有年齡身高體重限制 星空塔遊戲區屬於比較刺激有挑戰性的設施，有高空滑降、攀岩場、高空迴轉盪鞦韆，皆有年齡身高體重限制 （完整的設施開放時間、注意事項）

宜蘭國際童玩藝術節 魔方樂園

魔方樂園用堆疊的多面向魔方體，以多層次的空間及內容設計，將宜蘭文化及在地特色活動，導入科技虛擬實境，透過沉浸式體驗裝置及運動科技設施，暢遊童玩多重宇宙！ 一共有四大關卡，每個關卡都很適合小小孩來玩，連大一點的孩子也是玩得不亦樂乎！魔方樂園可以採預約報名，可現場及線上預約報名～

變身為太空人跑步，看看你能跑多快！！這來回跑幾趟，腿真的會酸耶😂

利用肢體動作感應，揮灑出最漂亮的圖案～

小小孩最愛的莫過這個球池溜滑梯啦！這很像之前在TeamLab玩的設施，滑梯的魚魚碰到還會有泡泡喔～

繪畫投影這裡也有，妹妹畫的海龜超級鮮豔超好看的！

攀岩互動體驗也非常好玩，很放電也很有趣，哥哥挑戰玩了好幾次，但如果是小小孩會因為身形太小，系統會感應不到喔～

踩踩跳跳就會出現宜蘭經典景點，這個設施我覺得超棒超級用心！很喜歡～

宜蘭國際童玩藝術節 童話宇宙

經典童話故事之多重小宇宙，融合「聽、說、讀、寫、玩」等元素，歡迎12歲以下孩童來探險！開放時間為10:00~18:30，裡面也是以小遊戲闖關為主，有點類似親子館的設施～

裡面有許多場景都超好拍，有賣小火柴的遊戲、白雪公主的魔鏡，可以邊拍邊玩很不錯！完成關卡記得集章才能玩抽獎唷～

宜蘭國際童玩藝術節 童玩時光機

穿越過去童玩時代，由工藝師教導製作古早童玩，認識老童玩智慧；再一起體驗現代競技童玩。從認識童玩演變過程中，跨世代交流老童玩、新童趣的童心秘密。開放時間為10:00~18:30，有許多童玩免費玩，還有可以免費DIY自製書籤唷！

室內外有很多各種樣式的不插電玩具，連彈珠台就有好多款式，連線下孩子最夯的戰鬥陀螺這裡也有～

超特別的大型戰鬥陀螺場，可以同時八個人對戰一起玩，光是這個我們就玩了好幾次，超有趣！

許多迷你桌上童玩都是免費玩，小孩在這區每個都玩就要花上不少時間！我們家是連爸爸都跟著玩起來了😂

居然還有免費DIY書籤，可以自己選顏色、圖案，自製專屬的書籤喔！

晚上亮燈後園區變得很美很夢幻，有許多外星人的造景可以擺拍，完整的呼應多重宇宙的主題！來過之後就知道為什麼每年這活動都好多人來玩，室內外都讓人玩到意猶未盡，超推薦 推薦暑假安排來這玩，絕對放電消暑樂翻天🥳