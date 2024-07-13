東京鐵塔,是一個非常著名的地標與景點,就如同台北的Taipei 101.

初次來到東京的人客,基本上都不會錯過東京鐵塔.

東京鐵塔

東京鐵塔（日語：東京タワー ／ とうきょうタワー Tōkyō tawā * / ? ，英語：Tokyo Tower，中文亦譯為東京塔），正式名稱為日本電波塔（日本電波塔 ／ にっぽんでんぱとう Nippon denpatō），是位於日本東京芝公園的一座電波塔。建於1958年。高332.9公尺（1,092 英尺），是日本第二高的結構物，僅次於東京晴空塔。該塔結構以巴黎艾菲爾鐵塔為範本而建造，漆成白色和國際橙色，以符合航空安全法規。

東京鐵塔自完工以來即成為東京著名地標與觀光景點，並經常出現在和東京有關的大量流行作品及文化等，其設施的主要收入來源是旅遊業和天線租賃。共有超過1.5億人參觀了這座塔。FootTown是一座位於塔樓正下方的四層建築，並設有博物館、餐廳和商店設施，旅客可從此處搭乘電梯參觀兩個觀景台。兩層的大展示場（以前稱為主觀景台）高150公尺（490 英尺），而較小的頂層展示場（以前稱為「特別觀景台」）則高達249.6公尺（819 英尺）。東京鐵塔每五年重新粉刷一次，需要一年的時間才能完成。

1961年，發射天線被添加到塔鐵塔上用於廣播和電視廣播，現在依然為包括日本廣播協會、TBS電視台和富士電視台等日本媒體播放訊號。

以上資料摘錄自維基百科

東京鐵塔官方網站

https://zh.tokyotower.co.jp/

距離上次來東京鐵塔,應該是千禧年之前的事了.

那是我的首次東京自由行,也是第一次親眼看到日劇中的東京鐵塔.

相較於晴空塔,我反而比較期待與東京鐵塔的再次見面.

或許也可以這麼說,是我對東京鐵塔比較有感情吧.....

已經來過東京鐵塔的人客,就可以自動跳過下面這段說明.

如果是還沒有來過的人客,就聽我簡單的講解一下.

首先,在FOOT TOWN 1F購買門票.

可以直接在現場的櫃檯買,或是在網路上購買後,然後來到現場兌換門票.

門票有分兩種,分別是MAIN DECK和TOP DECK TOUR兩種.

MAIN DECK只能到150M高的展望台,TOP DECK TOUR則是除了到150M的展望台之外,還可以往上再到250M的展望台.

各位人客可以自行決定,是只要到MAIN DECK就好?還是要一票到底的TOP DECK TOUR?

除了兩處展望台的室內設計和高度不同之外,看出去的視野角度和風景,其實差異真的不大.

詳細的票價,各位人客可以參考一下官方網站.

這次依舊只到MAIN DECK就好,畢竟TOP DECK TOUR的票價也不便宜.

MAIN DECK有兩層,電梯會直達MAIN DECK的2F.

出了電梯門後,就可以看到整個東京市區,視野非常的好.

這裡不只可以看到晴空塔,還可以看到東京灣的彩虹大橋.

更重要的是,連富士山都看得到.

東北方可以看到晴空塔在中間,左邊有愛宕綠丘和虎之門之丘.

東南方可以看到東京灣及彩虹大橋,隱隱約約還可以看到台場.

西南方就可以看到富士山,只是真的蠻遠的.

幸好這次有帶砲管來,不然就沒辦法拍到富士山了.

這個角度除了可以看到富士山外,還可以看到目前當紅的麻布台之丘,以及六本木之丘.

Skywalk window

雖然剛剛看到會有點腳癢,但是一段時間後就會自動麻痺了.

從145公尺高處往正下方看，「Skywalk Window」是東京鐵塔的著名的景點。

在玻璃地板下，人和車子彷彿像米粒般。

在此將考驗您的勇氣。 請站在玻璃地板上吧。 如果適應了再請您用力跳一下。

對高處有所恐懼的人請小心了！

以上資料摘錄自東京鐵塔官網

來到MAIN DECK的1F,準備搭電梯下去時.

在電梯口看到這個景,而且剛好有沒有什麼人在走動,趕緊按下快門.

因為在MAIN DECK的2F,人客實在太多了,很難看到玻璃窗前是沒有人客駐足停留.

離開東京鐵塔後,往新光院方向過去.

在這條小巷弄內,是一個不錯的取景點.

也是看得到有人客在這裡拍照,只是比較少而已.

東麻布步道橋,這個拍攝點好像是在某個旅日Youtuber的影片有介紹,據說在日本的社群網站上很紅.

我是有被吸引到,所以特地來朝聖.

在東京鐵塔周圍,能站在陸橋上拍照,大概也只有這裡了.

有興趣探探新景點的人客,也可以過來看看.

這個東京鐵塔的地磚,我不知道其他地方有沒有.

想拍照的人客,可以從東麻布步道橋過來到對街.

走下步道橋後,再右轉進東麻布商店街,入口處就可以看到了.

以上,就是東京鐵塔簡單的介紹.

其實我是建議各位人客,如果是第一次來到東京,東京鐵塔一定要排入行程裡.