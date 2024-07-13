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240210-13日本-東京-東京鐵塔

2024-07-13 07:51:00 jacklsy 人氣：95
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窩客好文

jacklsy

發表篇數：333篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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東京鐵塔,是一個非常著名的地標與景點,就如同台北的Taipei 101.

初次來到東京的人客,基本上都不會錯過東京鐵塔.

 

東京鐵塔

東京鐵塔（日語：東京タワーとうきょうタワー Tōkyō tawā */?，英語：Tokyo Tower，中文亦譯為東京塔），正式名稱為日本電波塔（日本電波塔にっぽんでんぱとう Nippon denpatō），是位於日本東京芝公園的一座電波塔。建於1958年。高332.9公尺（1,092 英尺），是日本第二高的結構物，僅次於東京晴空塔。該塔結構以巴黎艾菲爾鐵塔為範本而建造，漆成白色和國際橙色，以符合航空安全法規。

東京鐵塔自完工以來即成為東京著名地標與觀光景點，並經常出現在和東京有關的大量流行作品及文化等，其設施的主要收入來源是旅遊業和天線租賃。共有超過1.5億人參觀了這座塔。FootTown是一座位於塔樓正下方的四層建築，並設有博物館、餐廳和商店設施，旅客可從此處搭乘電梯參觀兩個觀景台。兩層的大展示場（以前稱為主觀景台）高150公尺（490 英尺），而較小的頂層展示場（以前稱為「特別觀景台」）則高達249.6公尺（819 英尺）。東京鐵塔每五年重新粉刷一次，需要一年的時間才能完成。

1961年，發射天線被添加到塔鐵塔上用於廣播和電視廣播，現在依然為包括日本廣播協會、TBS電視台和富士電視台等日本媒體播放訊號。

以上資料摘錄自維基百科

 

東京鐵塔官方網站

https://zh.tokyotower.co.jp/

 

距離上次來東京鐵塔,應該是千禧年之前的事了.

那是我的首次東京自由行,也是第一次親眼看到日劇中的東京鐵塔.

相較於晴空塔,我反而比較期待與東京鐵塔的再次見面.

或許也可以這麼說,是我對東京鐵塔比較有感情吧.....

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已經來過東京鐵塔的人客,就可以自動跳過下面這段說明.

如果是還沒有來過的人客,就聽我簡單的講解一下.

首先,在FOOT TOWN 1F購買門票.

可以直接在現場的櫃檯買,或是在網路上購買後,然後來到現場兌換門票.

門票有分兩種,分別是MAIN DECK和TOP DECK TOUR兩種.

MAIN DECK只能到150M高的展望台,TOP DECK TOUR則是除了到150M的展望台之外,還可以往上再到250M的展望台.

各位人客可以自行決定,是只要到MAIN DECK就好?還是要一票到底的TOP DECK TOUR?

除了兩處展望台的室內設計和高度不同之外,看出去的視野角度和風景,其實差異真的不大.

詳細的票價,各位人客可以參考一下官方網站.

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這次依舊只到MAIN DECK就好,畢竟TOP DECK TOUR的票價也不便宜.

MAIN DECK有兩層,電梯會直達MAIN DECK的2F.

出了電梯門後,就可以看到整個東京市區,視野非常的好.

這裡不只可以看到晴空塔,還可以看到東京灣的彩虹大橋.

更重要的是,連富士山都看得到.

 

東北方可以看到晴空塔在中間,左邊有愛宕綠丘和虎之門之丘.

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東南方可以看到東京灣及彩虹大橋,隱隱約約還可以看到台場.

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西南方就可以看到富士山,只是真的蠻遠的.

幸好這次有帶砲管來,不然就沒辦法拍到富士山了.

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這個角度除了可以看到富士山外,還可以看到目前當紅的麻布台之丘,以及六本木之丘.

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Skywalk window

雖然剛剛看到會有點腳癢,但是一段時間後就會自動麻痺了.

從145公尺高處往正下方看，「Skywalk Window」是東京鐵塔的著名的景點。
在玻璃地板下，人和車子彷彿像米粒般。
在此將考驗您的勇氣。 請站在玻璃地板上吧。 如果適應了再請您用力跳一下。
對高處有所恐懼的人請小心了！

以上資料摘錄自東京鐵塔官網

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來到MAIN DECK的1F,準備搭電梯下去時.

在電梯口看到這個景,而且剛好有沒有什麼人在走動,趕緊按下快門.

因為在MAIN DECK的2F,人客實在太多了,很難看到玻璃窗前是沒有人客駐足停留.

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離開東京鐵塔後,往新光院方向過去.

在這條小巷弄內,是一個不錯的取景點.

也是看得到有人客在這裡拍照,只是比較少而已. 

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東麻布步道橋,這個拍攝點好像是在某個旅日Youtuber的影片有介紹,據說在日本的社群網站上很紅.

我是有被吸引到,所以特地來朝聖.

在東京鐵塔周圍,能站在陸橋上拍照,大概也只有這裡了.

有興趣探探新景點的人客,也可以過來看看.

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這個東京鐵塔的地磚,我不知道其他地方有沒有.

想拍照的人客,可以從東麻布步道橋過來到對街.

走下步道橋後,再右轉進東麻布商店街,入口處就可以看到了. 

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以上,就是東京鐵塔簡單的介紹.

其實我是建議各位人客,如果是第一次來到東京,東京鐵塔一定要排入行程裡.

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東京鐵塔
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