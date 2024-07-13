很多朋友喜歡的真實生吐司，新品牌 小真實Mini生吐司

首次進駐 百貨內，就在SKM Park Outlets高雄草衙道的大道東3F

很多朋友逛街吃美食都會看到，也成為很多外地客、旅客、國際旅客的人氣伴手禮

可以吃到高雄起家的 真實生吐司

小真實生吐司別於一般門市，全新真實吐司 迷你食尚

主打便利吃、簡約便利逛街散步美食

尤其像是逛街肚子餓、看完電影想吃小點、下午茶小點心甜點推薦

都可以在 小真實生吐司 滿足

還推出時下最夯的千層蛋塔，有原味、草莓口味可選

更超值的是加入會員，就可以買到3入100元的波蘿包

都是每天新鮮出爐，高雄草衙道超人氣甜點美食

小真實mini生吐司 高雄草衙店

位置：高雄市前鎮區中安路1-1號 SKM PARK大道東3F

營業時間：

11：00-21：30（週一至週四）、11：00-22：00（週五）

10：30-22：00（週六、週日）

IG：https://www.instagram.com/truemini_official/

粉絲團：Facebook

小真實mini生吐司就在 SKM Park Outlets高雄草衙道的大道東3F

3樓也就是美食街，吃美食、看電影都可以順路買

不僅有人氣伴手禮生吐司，還有多口味的波菠包、千層酥蛋塔

很多爸媽都會採買小的生吐司跟孩子一起分享吃，手撕感受綿密濕潤好吃的生吐司

高雄超人氣伴手禮很多人也會特地來買 真實日式生吐司

高雄最熱門暢銷的真實生吐司，百貨型態的小真實mini生吐司更是輕巧可愛

免百元就可以吃到軟綿美味的生吐司，連我家小孩都很愛吃真實生吐司

生吐司都是每天新鮮配送，現場都會每日新鮮製作千層蛋塔、菠蘿包

最近很多朋友推薦小真實mini千層酥蛋塔

原味千層酥蛋塔$80、夢幻草莓牛奶千層酥蛋塔$90，2入盒裝綜合口味$175

千層酥蛋塔當然也是改良於港式蛋塔

日本昭和法國粉、德國發酵奶油、蛋液等食材製作

都是使用在地小農新鮮雞蛋

夢幻草莓牛奶 千層酥蛋塔則是加入了天然草莓磨粉，帶出果香酸甜滋味

對了!!草莓蛋塔只有在草衙道門市才有唷!!限定獨家口味~

香氣迷人、層次分明細緻酥脆口感，有夠療癒好吃

逛街逛累了，都可以來買~~吃完都覺得很有體力可以繼續逛街

逛街散步美食 菠蘿包

菠菠包有原味、草莓、巧克力可選，只要加入會員就可以享有3入100元優惠

小真實mini生吐司

高雄人氣美食，都會吃到這間用心的真實生吐司

小真實Mini生吐司更是輕食可愛，可以當逛街散步美食唷!

包裝都很細緻，蛋塔推薦可以雙口味一次購買會比較優惠

原味千層酥蛋塔$80、夢幻草莓牛奶千層酥蛋塔$90，2入盒裝綜合口味$175

很大顆的花朵千層蛋塔，當下午茶甜點、點心都很讚

原味 千層酥蛋塔

層次細緻分明，剛出爐更可以感受到酥脆細緻口感

咬下整個爆出內餡，香濃帶甜味、奶香

很香不油膩，整個酥脆口感讓我超愛!!

酥脆口感帶有糖霜香甜，口感好豐富~~

讓唾液直流，光是原味就好好吃

冷掉也好吃，想要酥脆口感回家還可以烤過，一樣酥脆

多了糖霜口感，甜中帶有奶油香氣提味很夠味，不油膩好吃!

夢幻草莓牛奶 千層酥蛋塔 (草莓口味蛋塔是草衙道限定)

居然還有特色的草莓口味，內餡選用在地小農新鮮雞蛋、純天然草莓磨粉、絲滑鮮奶油、濃郁牛奶

帶有草莓果香滋味，這款小孩也很喜歡

外層酥脆口感很明顯，咬下帶酥脆爆出草莓果香內餡

帶濕潤絲滑口感，冰過也好吃ㄟ!

百貨排隊的千層酥蛋塔，推薦小真實mini生吐司的蛋塔

千層酥蛋塔冷掉建議回烤方式：烤箱預熱180度，烤3-5分鐘，恢復酥脆口感

隔天烤過真的夠好吃，連小孩都說下次還要買草莓蛋塔

把小真實mini生吐司的美味都帶回家囉!

草莓奶酥生吐司

只有草衙店才有的草莓奶酥口味，其他店鋪要另外預購才有!

夢幻系的草莓奶酥生吐司，輕巧可愛~~忍不住當場就開吃了!

迷你生吐司，自己一個人獨享也很推

尼力看現場很多國際旅客都會大採買，可以當高雄人氣伴手禮

草莓奶酥生吐司(奶素)

使用天然草莓磨粉、紅麴粉、日本麵粉、發酵奶油、鮮奶油等食材製作

這款大人小孩都愛吃，帶有草莓酸甜果香滋味的草莓奶酥內餡

用手撕最好吃，感受生吐司的軟綿與濕潤度

整個內餡很多，手撕享受更享受層次香氣的堆疊

草莓奶酥帶有甜味，果香酸甜很順口

整個滋潤草莓生吐司，自然甜味會不斷的湧上來

黑金生吐司

很適合喜歡最樸實滋味的饕客們

不夾內餡還可以越咀嚼湧出蜂蜜自然甜味

使用日本麵粉、發酵奶油、龍眼蜜、竹炭等食材黃金比例條配

第一口馬上可以感受到生吐司的軟綿口感

整個自然蜂蜜優雅香氣與生吐司融合

真的越吃越好吃~~~

生吐司有多種口味可以挑選，加上是Mini生吐司，就忍不住選好幾種口味

巧克力生吐司

生吐司加入了精選可可，內餡夾了自製手工巧克力醬

感受清香巧克力滋味的軟綿生吐司

中間滿滿的手工巧克力醬，整個提出巧克力香氣與甜味

佈滿口腔的巧克力香甜滋味讓心情好療癒，愛吃巧克力的朋友不要忘了買這款

小真實Mini波菠包，加入會員更優惠，3個才100元!

草莓波菠包

真實生吐司橋頭總店四年前一推出成為搶手招牌

小真實Mini現在就可以買到

一次推出三種口味，原味、草莓、巧克力

獨家首創 草莓波菠包，帶有草莓果香滋味很唰嘴

巧克力波菠包

菠蘿包最厲害的就是上層，帶有哈密瓜紋路

咬下帶有糖霜、奶油香氣，層次酥脆挑逗味蕾的口感

外層糖霜酥脆奶油香

麵包還帶有軟Q軟Q口感唷

原味波菠包

可以加入會員，口味可任選~3入100元很超值!

可以現場直接加入官方Line好友

馬上享有波菠包3顆100元優惠

新會員享有第二件 Mini生吐司8折優惠

Mini生吐司 熱銷排行

草莓奶酥生吐司、經典奶酥生吐司、白金生吐司(原味)

單筆消費滿300元，贈送1個紙袋

很多旅客都會詢問的高雄伴手禮，也可以到 在SKM Park Outlets高雄草衙道

買到高雄起家的知名 真實生吐司

小真實mini生吐司 高雄草衙店

位置：高雄市前鎮區中安路1-1號 SKM PARK大道東3F

營業時間：

11：00-21：30（週一至週四）、11：00-22：00（週五）

10：30-22：00（週六、週日）

IG：https://www.instagram.com/truemini_official/

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小真實mini生吐司-屏東店

位置:屏東縣屏東市華山里華一街97號

營業時間： 13:00~19:00 不定期公休（公休會公告在小真實粉專）

電話號碼： 08 735 1719