「咖一味」位在捷運國父紀念館站步行約兩分鐘的距離，門口有一面香料牆很吸眼球。

「咖一味」賣的不是普通的咖哩飯，這裡每款咖哩都是用不同底湯製成，加入原型香料和自製原型香料粉。

店內裝潢日系簡約，用餐環境明亮舒適，座位下方貼心提供小籃子放包包。

咖一味用餐限時80分鐘，不收取服務費～

主餐可加價升級為套餐，總共三款搭配可選擇(超額補差價)：

A套餐+98元(40元飲品+80元甜點) B套餐+98元(40元飲品+80元小食) C套餐+168元(40元飲品+80元小食+80元甜點)

有糖紅茶，茶香順口伴隨淺淺甜度，簡單好喝！

蜂蜜檸檬氣泡飲，喝起來甜度剛好不苦澀，加上微氣泡感很適合炎炎夏日來一杯！

藍莓黑醋栗氣泡飲，酸甜滋味明顯，有蘇打氣泡感，沁涼暢快好喝，莓果控可以點這杯！

味噌烤豬胡麻沙拉，綜合生菜新鮮脆綠，搭配咖哩吃超爽口！

豬肉口感嫩而不柴，略帶淡淡味噌烤香，淋上濃郁胡麻醬汁很加分～

「紅酒燉牛頰咖哩」牛骨高湯底以大量牛頰燉出濃郁風味，搭配洋蔥和蔬果燉煮

和高濃度黑巧克力帶出苦甜滋味，瞬間將香氣更提升一個檔次！

醇厚誘人醬汁很值得細細品嚐，不嗜辣的朋友很適合點這一道～

白飯鋪上好幾片鹹香起司，光視覺就讓人口水直流了～

牛頰肉不小氣的給了好幾大塊，肉質吃起來很嫩軟有彈性且牛香十足！

芋頭炸的薄脆不油膩相當可口！蓮藕浪漫粉色滋味微酸微甜～

酥炸地瓜口感紮實又綿密又甜，豆腐印有LOGO字樣，吃起來嫩軟

綜合生菜鮮嫩脆口，玉米筍無過度調味，滋味原始清甜～

搭配多種蔬食一起吃，不像吃傳統咖哩飯只是吃進咖哩和澱粉那麼無聊

「無刺烏鱧魚片咖哩」魚骨高湯底，搭配自製醃製酸豆角、酸菜、花椒油

將酸菜魚與咖哩巧妙結合，醬汁酸辣帶勁很過癮，烏鱧魚片吃起來嫩軟還無刺

口味實在有趣，完全打破我對咖哩的既定印象，成功玩出新火花新滋味～

跟我一樣喜歡嚐鮮的朋友，一定要試試《期間限定》酸菜花椒魚口味！

「澎湃綜合海鮮咖哩」以大量蝦殼熬製成法式蝦高湯，加入香茅獨特氣味

融合多種蔬果提升整體甜味，滿滿海味在口中噴發，味道超級「蝦」！

用這滿是精華的醬汁配飯吃真是大滿足，榮獲人氣第一名實至名歸啦～

香煎鮮蝦貼心已褪掉殼，蝦肉結實彈牙，很好吃餒！

蛤蜊肉沙子吐的乾淨無腥臭，味道嚐起來鮮美甘甜

魷魚切成小巧易入口的大小，口感Ｑ彈有嚼勁！

同樣搭配大量食蔬配料，健康均衡又有飽足感～

日式布丁純手工製作，香氣醇厚濃郁，口感軟綿到不行！

焦糖醬不會很甜膩，搭配鹹餅乾碎、可可脆片，口感更添豐富度～

明明是咖哩飯專賣店，怎麼連甜點都這麼厲害，太佩服啦～

焙茶奶酪主要由鮮奶製成，口感細緻綿密幾乎入口即化

搭配滑順鮮奶油、鹹餅乾碎、可可脆片，味蕾更添層次！

一股濃郁焙茶香在口中綻放，是一吃就令人瘋狂愛上的療癒系甜點～

咖一味

電話：02 27212526

地址：台北市大安區延吉街137巷25號

營業時間：週一至週五11:30–15:00、17:30–21:00，週六至週日11:30–15:30、17:00–21:00

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