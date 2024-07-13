台北鴛鴦火鍋吃到飽推薦/捷運圓山站美食【孫太太嚴選超市火鍋台北民族店】日本A5和牛吃到飽方案～當月生日壽星用餐送海派龍蝦呼拉圈鍋物；同桌親友每人也有一隻龍蝦吃!孫太太送的生日禮有誠意 !(自助吧食材新鮮/蛋糕精緻可口/水果好甜)食記附孫太太火鍋吃到飽MENU

生日用餐!我們選(日本A5和牛火鍋吃到飽方案!)店家加送的生日呼拉圈限定鍋物(葉門青龍)肉質鮮又甜

每種吃到飽價位! 都有送不同的壽星限定呼拉圈美食

孫太太嚴選超市火鍋台北民族店

電話: 02-2599-6060

營業時間:(日~四) 11:00~22:00 (五六) 11:00~23:00

地址: 台北市大同區民族西路88號

粉絲頁: 孫太太嚴選超市火鍋台北民族店

原文網址 台北鴛鴦火鍋吃到飽/捷運圓山站美食【孫太太嚴選超市火鍋台北民族店】日本A5和牛吃到飽/當月壽星用餐送海派龍蝦呼拉圈鍋物(自助吧食材新鮮/蛋糕精緻/水果好甜)孫太太吃到飽MENU

今年生日當天好姐妹約唱歌+請小紫吃飯!

預訂了曾看我打卡分享 桃園鴛鴦火鍋吃到飽品牌 (孫太太)！

堂妹在網路看到放她享食口袋名單已久!孫太太5月插旗台北! 讓原本很想 衝桃園嘗 鮮的她~有了預約這家幫我慶生+滿足自己饞嘴口腹之欲計劃!

相約生日這天來孫太太吃火鍋。(自費食記~請安心"視'吃)

店址離捷運淡水信義線(圓山站)1號出口步行約500m-7分鐘路程! 交通方便

開車用餐附近有2個收費停車場

大龍路(揚雅立體機械停車場)與承德路三段(168parking停車場)可停車

這幾天在孫太太粉專看到7、8月限定好康活動

(順便)跟大家好康報報

7月預約訂位『選』生蠔吃到飽方案! 孫太太加碼送『啤酒無限暢飲』

此『蠔享喝一杯』好康! 桃園店、中壢店、台北民族店同步推出！

只要點晚餐餐價或選(老饕首選、日本A5和牛)吃到飽方案

加價升級(日本生蠔吃到飽)即可暢飲Beer

台北民族店~提供『日本沖繩Orion生啤』無限暢飲。桃園店與中壢店~提供『台啤』無限暢飲

這則好康活動注意事項! 點我 查看店家粉專po文了解詳情！

(警語:未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

好康再一報: 孫太太肉肉超市『即日起~8/31』滿千折百(現買現享折扣)

FUN暑假! 盛夏露營烤肉趣!!

孫太太除了是『吃到飽火鍋店』店內也有販售冷凍肉品與海鮮(我常到 桃園店 購買火鍋肉片宅自煮做料理)

今天來台北民族店用餐

發現民族店(店內附設的孫太太肉肉超市)冰箱販售商品品項 沒桃園店多

(後來有問闆娘)

因台北店櫃台前方空間有限!無法一次放多台『冷凍商品冰箱』加上從桃園展店到台北(不曉得)台北客群對海陸食材需求多或少？so先展售這些冷凍商品!

更多(孫太太肉肉超市)台北店沒展示的商品品項

您可以( 點我 )進入孫太太網購官網訂購宅配或打電話洽詢

請孫太太幫您將官網訂購的冷凍海陸食材拿到(民族店)您再到店~自取! 省運費!

網購宅配(全台)離島除外!

一次買滿3000元即享免收宅配運費或老闆親自送貨到府服務(整件生蠔則不列入~免運計算範圍)

如果您之前沒買過『孫太太肉肉超市商品』加入官方LINE會員

首購消費滿1000元，輸入折扣碼『SUN50』現折50元

(生日用餐這天)朋友吃飽後有買西班牙伊比利梅花豬烤肉片及一些冷凍海鮮肉品, 當時 尚未推出7、8月優惠好康so朋友(現場加入LINE會員)輸入折扣碼立即享(新客首購優惠)!滿千現折50元!

ps: 店購、自取、外送、宅配均享此首購好康!

已經是官方LINE會員(客人)7月~8月買滿1000現折100元更划算! 您也可以揪同事合購享優惠!

孫太太鴛鴦火鍋吃到飽消費方式:

+10%清潔服務費 可刷卡、禁止打包外帶 用餐時間2小時(點餐時間90分鐘) 從第1人入場時間開始計算 每人用餐超過半小時(加收)100元超時費用(以此類推)且無法再做加點! 分成5大類嚴選食材吃到飽方案(價位)! 可以依自己的預算和喜好(同桌)點相同吃到飽價位用餐 最便宜的吃到飽價位是(下圖) 孫太嚴選 火鍋吃到飽 避免未來吃到飽價格、餐食內容調整更新(生日食記內)所有吃到飽方案價格menu(僅供參考)請以您用餐當日、現場菜單為準!

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孫太嚴選火鍋吃到飽

(不分時段)各方案吃到飽餐食內容均相同；離峰(下午茶時段)享食價格最優惠最划算!

(平日)午餐 $739元

(平日)下午茶時段14:30~16:30入場特價$699元

晚餐與假日 $799元

身高90~109cm孩童 $100元

身高110~139cm兒童 $400元

身高140cm以上算成人價格

每人免加價湯底(川味麻辣/蘋果甘甜/御膳養生(素食可食)/精煉豚骨/百菇素食)5選1

兩位用餐~會以鴛鴦鍋出餐!可一起品嚐雙味火鍋湯頭食感。單人用餐則是出『單口味』湯底。

人蔘益氣湯與天香麻奶湯需另外加價!

孫太太嚴選超市火鍋 (桃園店) 在2022新冠疫情時期推出 『生蠔 』吃到飽 廣受許多台北饕客喜愛! 常專程南下桃園用餐

後來孫太又持續新增日本A5和牛、松葉蟹、帝王蟹等...更豪華『火鍋吃到飽食材』滿足吃頂級海陸鍋物客群之喜好!

這些頂級海鮮食材吃到飽價格較貴

(除了慶祝特殊節日捨得吃好一點)

否則我平常在桃園店都是點『孫太嚴選吃到飽』居多，孫太嚴選火鍋吃到飽方案~菜色內容已很豐富!

當堂妹與朋友約我來剛開幕不久

(孫太太嚴選超市火鍋台北民族店)吃生日火鍋宴時

我以為她們會點最便宜的『孫太嚴選火鍋吃到飽』

沒想到入座點餐時

竟然是直跳(不分時段)每人1888元『日本A5和牛吃到飽』

此日本A5和牛吃到飽方案

身高90~109cm孩童收 $288元。身高110~139cm兒童$888元。身高140cm以上兒童算成人價!

以上均需另+10%服務清潔費

另外還有『生蠔吃到飽、尊龍蠔宴及超豪華俄羅斯頂級巨無霸4L帝王蟹+日本沖繩Orion無啤無限暢飲』吃到飽方案

(這些方案餐食內容與價目表)小紫等等放文末分享

點選『日本A5和牛吃到飽』可以點食『孫太嚴選+老饕首選吃到飽』菜單內所有餐食及(下圖)和牛吃到飽菜單內『限定肉食與海鮮』

點餐方式:

自助區鍋物食材、飯麵食、滷麻辣鴨血、甜點水果、飲料、哈根達斯冰淇淋均自取!

其它肉品、海鮮、特殊食材均以手機掃描QR Code點餐!

每次可點8種。每一種品項(每次)限點3份

有兒童餐具! 放在自助吧飯食櫃下方餐具籃

台北民族店 蔬菜自助吧呈現方式和(桃園/中壢兩家店)不一樣! 這兒是開放式取餐台

(桃園總店/中壢店)則是以(下圖)冷藏玻璃展示櫃、擺放食材讓客人自取蔬菜鍋物餐食+手機掃QR碼點選肉品與限定鍋物食材

冷熱飲品、哈根達斯冰淇淋~設在另一區

此區還貼心的放置一個洗手台! 餐前餐後或啃食帶殼海鮮後洗手很方便！

手機掃QR碼點完第一輪鍋物食材! 立馬起身來自助區裝盛鍋內滿滿辛香滷料~孫太太麻辣滷鴨血

麻辣鴨血 每塊都是厚切大大塊之後花了很多時間小火滷製至入味才放餐台

滷汁味道已被鴨血吸收、咬食時連鴨血內部也吃的到濃郁麻辣滷汁香

單吃就好吃! 配飯很下飯!

朋友盛飯時問愛自煮做料理小紫: 這是瓜仔肉燥嗎？

NO~這看起來比較像蔭瓜肉燥

好久沒吃蔭瓜肉燥飯! 住桃園8年多~發現桃園人蠻喜歡吃『瓜仔肉飯or蔭瓜肉燥飯』

別看肉燥色澤淺淺、它已吸附滿滿蔭瓜醬汁香氣，根本是(白飯小偷)來著der

愈來愈多火鍋店! 無論是單點火鍋或火鍋吃到飽

店家都會附設鍋物自助吧!

仔細端倪~您便會發現! 孫太太比別家多了很多平常外食(附設自助吧火鍋店)較少看到的火鍋食材

我在孫太太桃園店吃到已經變熟客

若不是妹妹與好友請吃『生日餐』我應該 不會有上來台北民族店用餐衝勁!

凡事親力親為孫先生與孫太太(店內)蔬菜、水果都是她們深夜、凌晨親自開車去果菜市場選購，依季節挑選當季(特色)食材!

孫太太曾和小紫分享!

當初會從熱愛的披薩店轉戰開火鍋店!全因她實在太愛吃麻辣火鍋

開店! 不只是做生意!

更可以讓她與孫先生想吃火鍋時不用專程大老遠開車覓食

(在自家餐廳)隨時隨地都可即時開鍋開嗑

夫妻倆親自到市場挑選採購時蔬、水果食材

將這些特色鍋物買來自享嘗鮮外! 更想與新客及老饕們分享

比如: 奶油白菜、山蘇、水蓮、桂竹筍、荸薺、過貓、娃娃菜....都是少見的蔬菜

更扯的是我忘了前幾天在哪兒看到？

自助吧竟然還有竹筍及長的很像蘆筍的晚香玉筍~總之孫太太常沒在換算食材成本；逛市場看到沒吃過的特殊當令蔬菜、食材或超甜水果就會買放店內自助吧讓客人也煮食嘗鮮或回味。

茹素朋友~這兒有御膳養生、百菇素食、人蔘益氣(3種) 可素食湯底!

自助吧的菇菇種類至少8種! 還吃的到切超大塊鮑魚菇!

雖然今天(生日)姐妹請吃飯

但...我怎麼覺得她們比我這壽星還要興奮？(笑~)

也許是...我常吃孫太太桃園店緣故吧？

對之前一直想去桃園吃(孫太太嚴選超市火鍋)她們而言! 看到台北終於開分店~自助吧特殊食材真的比其它火鍋店來的多很多

每人都有一個深盤可裝鍋物!

她們都是裝滿滿想煮食的食材+誇讚食材看起來好新鮮而且都不怕客人吃(切~很大塊)

餐台上方有老油條/豆皮角螺/寛粉/王子麵/冬粉/雞蛋

妹妹說: 愈來愈少火鍋店會主動提供雞蛋(壽喜燒吃到飽店~除外) 真的處處可看到老闆夫妻用心之處

佐醬區 配料多元 比較特別是~這兒有提供香菜

香菜(懼怕的人)不愛! 喜歡的人就會發現吃麻辣鍋佐醬+香菜挺對味的喔!

嘴刁+味覺算靈敏的我

覺得孫太太的沙茶醬似乎有更換過？今天沾佐時總覺得沙茶帶著扁魚香!

愛嘗鮮+愛分享小紫!

來吃生日餐之前(查看網路)沒人分享(孫太太台北民族店)食記!

所以生日這天決定秉持這些年(生日月)外食做紀錄分享習慣! 拍寫一篇詳盡食記分享!

趁著孫先生送餐來餐桌時

詢問: 孫先生~店裡的沙茶醬有換廠商嗎？

孫先生回虧小紫 : 妳很久沒吃孫太太了厚？

紫: (被抓包) 生病後食量變小就比較少吃(吃到飽)啦!

孫: 前陣子新聞鬧的沸沸騰騰(蘇丹紅)事件時, 決定(不買)市售沙茶! 改以找尋代工廠製作~自製沙茶

答案~ yes！沙茶醬已換!

MENU內有介紹! 是我自己沒注意看 帶著扁魚香沙茶醬不錯吃!

原本妹預約4人用餐。其中一位朋友家中臨時有事~無法前來

3人用餐(單數享食)有一鍋火鍋會出『鴛鴦鍋』另一鍋則是出『單口味火鍋湯底』

人蔘益氣湯底需另外+加價99元。

鍋內有放一整根人蔘! 煮愈久人蔘香氣愈濃郁。PS: 感冒或身體發炎者暫不適合吃人蔘類餐食/不建議點這湯頭

我選(小辣)川味麻辣鍋 辣度可調整

這鍋專程拿來煮麻辣三寶與涮肉片





手機點餐~ 還可即時查看(已點了)哪些鍋物吃!今天沒有漏單情形發生

最令我感到驚喜的是! 超幸運!

生日這天剛好是(台北民族店) 首推當月生日壽星用餐送限定『海陸呼拉圈』鍋物日

訂位者是堂妹(被請者~我)不方便過問太多!

吃什麼價位由她們決定!

一直以為她們是選已經很澎湃最低價位『孫太嚴選』火鍋吃到飽!

沒想到她們請吃的竟然是每人1880元『日本A5和牛吃到飽』

到店用餐! 老闆夫妻才知道原來(客人)預約慶生的『壽星』是小紫(我)

堂妹預約訂位時有問: 不曉得現在有哪些折扣或生日好康嗎？

我們是生日聚餐

當時闆娘回應堂妹: 台北民族店~剛開不久! 暫時沒有當月壽星好康

連訂位堂妹都不曉得(這天)竟然有『壽星生日禮』海派龍蝦呼拉圈

當月壽星用餐加送『肉肉呼拉圈』規則

必須至少提前一天預約訂位(訂位至少2位成人)以上用餐(需出示證件/證明是當月壽星)

消費孫太嚴選吃到飽方案『送』翼板牛或松阪豬+藍鑽蝦(呼拉圈)

消費老饕首選方案『送』 牛小排或伊比利豬+天使紅蝦(呼拉圈)

消費日本A5和牛方案『送』美國Prime牛小排+龍蝦(呼拉圈)

消費其它更高檔方案『送』什麼？您自己詢問店家喔!

鄰桌客人不曉得是點哪個吃到飽方案？ 海鮮鍋物放在美美貝殼造型盛器內出餐，看起來很豪華

而且服務生還會幫忙剪龍蝦殼

小紫好奇詢問孫太太: 我們怎麼沒有這好康服務？

我冏啦! 人家是預約2880元(尊龍蠔宴)以上價位才能享有『代客剪蝦殼的服務』呀!

我們是吃1888元日本A5和牛吃到飽(蝦殼)須自己剪!

小叮嚀: 2880元(尊龍蠔宴)以上吃到飽方案! 均須至少提前一天『預約訂位』並先預付訂金!

開煮~

好友"佳"喜歡蘋果甘甜湯底

妹妹則是喜歡+99元人蔘益氣湯頭

大齡女子吃到飽戰鬥力真的大不如前

近年已無法像以前一次可以點食超多鍋物吃! 今天攻略以點『日本A5和牛系列肉片』或各自想吃海鮮為主

太浮誇啦!

日本A5和牛肋眼上蓋、日本A5和牛霜降

這兩種網友推薦(A5和牛吃到飽方案)必點肉品

妹妹(第一輪)就各點了3份

日本A5和牛肋眼上蓋 油花真是美!

湯滾入鍋~來回涮個幾下(5分熟)肉質最甜

吃原味(自助餐具區)有玫瑰鹽可灑佐

日本A5和牛霜降 眼拙的我~分佈不出『肋眼上蓋和霜降肉片』之差異!

因為我們點的『這兩盤肉片』外形長的超像

美國安格斯肩小排/日本A5和牛下肩胛眼肉/澳洲M9和牛

澳洲M9和牛 點(老饕首選方案以上價位)都吃的到

選(日本A5和牛吃到飽方案)可點食比此方案價格低的其它(孫太嚴選/老饕首選)吃到飽方案裡『所有食材』

今日首涮肉片就涮最好吃的日本A5和牛肋眼上蓋

再吃澳洲M9和牛肉就覺得沒有驚艷感!

明明澳洲M9和牛肉也很好吃呀!

這也代表著~吃過頂級肉品後~似乎真的會嫌棄等級差一點點肉品 (開開玩笑)

妹妹她們的意思是說: 日本A5和牛肉肉質真的特好吃

日本A5和牛下肩胛眼肉

油花也是水嗄!

(老饕首選)以上吃到飽方案~就吃的到美國安格斯肩小排

1888日本北海道生食級干貝 3份 (1份有3顆)

好友"佳"說: 這干貝未免也太...巨大啦!

對呀! 我看點餐app如果客人點選的『吃到飽方案』餐食裡頭若沒有生食級干貝想吃時必須加價『單點』

干貝單點原本3顆200元，目前3顆特價100元

換算下來『選』有干貝吃到飽的方案即可爽爽大吃特吃!

3分熟、5分熟 鮮甜無腥味!

東石特選鮮蚵/台西精選大蛤蠣/大草蝦(老饕首選方案)以上均可點食/L1天使大紅蝦(日本A5和牛方案以上)才吃的到

大草蝦 口感Q彈

天使紅蝦很大隻~嫩甜(不宜煮太熟)吃之前蝦腸泥需先拉除，才不會吃到沙沙感! 否則蝦子太大隻(腸泥)也會比較大條! 吃到沙子時~肯定會覺得口感不太好。

孫太太買的東石鮮蚵都是產地新鮮直送! 季節對了~粒粒鮮Q飽滿

燙了6顆蚵仔DIY『蔥香蚵仔蓋飯』吃! 好甜~完全沒有腥味! 蚵仔還帶著淡淡奶香

火鍋加湯~自取!

各口味高湯~放在蔬菜自助吧旁讓客人自加! 若覺得湯頭加料煮食後變鹹了，也有『開水』可稀釋

用餐過程中服務生與孫先生巡桌時若看到客人鍋中湯變少也會主動詢問是否需要加湯？

金拍謝(真不好意思) 妹妹剛說: 要起身去拿高湯來加湯! 下一秒就看到觀察力敏銳細心(孫先生)遠遠地拿著人蔘益氣湯主動幫我們加湯 (好窩心)

選『日本A5和牛吃到飽價位』當月壽星生日禮『送』海派龍蝦呼拉圈

送的龍蝦是依當桌用餐人數幾位就送幾隻龍蝦

(讓一同慶生)吃火鍋親友也能一起品嚐

一位朋友臨時有事! 無法前來

孫先生沒注意到我們最後是3人用餐

送生日禮『海派龍蝦呼拉圈』上桌時才知道我們僅3人慶祝!

豪爽孫太太立馬(阿沙力)的多招待我們一隻葉門青龍!

孫太說: 餐食已送上桌(不會回收)再出給其它桌客人。葉門青龍內用若單點(一隻189元) 小紫是桃園店熟客+壽星(今天)多出的那隻青龍直接招待我們吃!

葉門青龍是生凍龍蝦~個頭不大隻

此時(呼拉圈)餐盤顯的有點兒佔桌面空間!

拍完生日餐打卡相片~我們就請服務生先收走呼拉圈+(龍蝦)幫我們用其它盤子裝盤就好

先煮3隻麻辣龍蝦~1人吃一隻

正當我和妹妹聊到: FB吃到飽社團網友分享文有說台北民族店『無附』啃食蟹蝦挖具時(不巧)被送餐到鄰桌孫太太聽到

孫太太立馬走過來告知:『有喔』

我們有附剪刀、夾子、挖蟹肉挖具及手套!

挖具是放在自助區讓客人自取(客人沒特別詢問)她們~店家自己也常...忘了主動告知

生凍葉門青龍 肉質真的很鮮甜

龍蝦頭也有肉~從頭到腳都好啃、龍蝦肉甜又不會有夫夫不新鮮感! 真的很青喔！

龍蝦頭內部有蝦膏

(日本A5和牛吃到飽方案)送的當月生日壽星(呼拉圈生日禮)肉片是美國Prime無骨牛小排

如果壽星不吃牛肉

記得提前預約訂位時(主動告知)店家會換其它等值肉品贈送!

牛小排~油花紋路也超美~且有厚度！

不像某些火鍋店(送肉送的超沒誠意薄又透)孫太太送的肉肉美美的

滷蜂巢牛肚、滷牛筋與滷大腸頭這3種滷製過的內臟類鍋物~小紫統稱『孫太太滷三寶』

每次若點川味麻辣湯底絕對會點這(滷三寶)煮食麻辣鍋

老油條涮煮麻辣湯~微脆微軟滋味很涮嘴

自助區的生豆包與米血也是必夾

若您喜歡吃『軟嫩一點』滷三寶口感! 別忘了剛入座(第一輪)就先點這3寶~在鍋中煮久一點再開吃!

大又鮮北海道生食級干貝!

好吃到朋友又續點了一次!誇讚這家食材(真材實料)煮熟沒啥縮水! 依然保有干貝鮮甜味。

然怪會紅到從桃園展店到台北來

澎湖活凍小卷、淡菜(又稱孔雀蛤)、小章魚

今天專攻日本A5和牛肉吃! 都 沒有再點豬肉或雞肉品項

菇類品質優! 而且每種菇都切很大塊(不怕客人吃)

山藥、南瓜、芋頭我們今天也煮食不少

台北民族店 玉米是選購單價較貴『水果玉米』讓客人煮火鍋，不是買黃玉米!

香菇也不是買菜市場內便宜賣的小朵香菇! 也是選購大朵香菇對半切讓客人任夾煮(口感Q香Q香)

水果玉米很甜又多汁。澎湖小卷、小章魚(免沾醬)單吃就好吃

最後一隻葉門青龍~妹妹放進(人蔘益氣湯)裡煮

老闆夫妻開『孫太太』多年! 蛤蜊一直都是跟雲林蛤農訂購(產地直送)粒粒飽滿(鮮甜、無卡沙)

桃園店的飲料機比較多台!

這兒冷飲機僅1台。口味纖採蔬果汁/低糖薏仁水/卡蔓橘果汁

熱飲有:濃縮咖啡/美式/卡布奇諾/咖啡拿鐵/咖啡摩卡/可可瑪其朵/可可拿鐵

現沖茶包有:蘭花普洱茶/金萱茶/油切綠茶/凍頂烏龍茶/茉莉香片/英式紅茶

雖然台北民族店(冷飲機)較少! 但~多了一台(瓶裝飲料)冰箱!

說實話~我反倒比較喜歡這種瓶裝飲品

因為不會有按壓冷飲機台飲料時，看到(跑出螞蟻)的風險! 相信經常外食的您們~應該也曾在汽水或紅茶冷飲機台旁看到螞蟻或按飲料時跑出螞蟻的情況

對了~ 只喝『無糖』冰茶飲朋友!

這兒有原萃烏龍茶與原萃綠茶~可讓您(大啖火鍋美食後)解油解膩時飲用

不好意思！ 外食吃到飽或火鍋餐食

我對飲料需求較無感！

因為小紫大都只挑無色(雪碧、七喜)系列飲品喝so店家提供哪些飲品？對我而言都沒差

謝謝您們今年生日午宴與陪伴~等等還要續攤來去錢櫃唱歌(真開心)

甜點、水果櫃(冷藏保鮮)

我是水果控!

平常去市場(價格太貴的水果)都捨不得買來吃

每次若到孫太太用餐! 絕對會留一部份『胃部空間』吃水果與甜點

水果都是老闆夫妻親自市場挑選購買

(哈蜜瓜)一年四季都吃的到(很甜)

我這西瓜控! 西瓜吃了好多片。金煌芒果也甜滋滋!

孫太買水果從沒在換算成本! 只要是當季或漂亮有特色水果，看到就會買當店內自助吧水果。我還吃過(荔枝、龍眼、櫻桃、美國lvory綠葡萄、梨山水蜜桃、六龜黑鑽石蓮霧...)喔!

甜點 蛋糕! 口感比85度C賣的小蛋糕來的好吃! 女孩們別忘了胃留一點兒空間~吃甜點喔!

中華愛玉、中華豆花、果凍...都是我兒時放學回家愛吃的點心

尤其是『中華豆花』帶著花生香! 久久吃一次~好吃

千層蛋糕 不是螞蟻人吃的死甜感! 甜度嘟嘟好~很順口

台北民族店 冰淇淋只提供『哈根達斯』一種品牌8種口味

桃園店、中壢店(自助區餐食、飲料、冰品)和我們今天吃的台北民族店...略有差異! 冰淇淋品牌較多種

每人至少挖3~4球! 每種口味都好吃！

孫太太嚴選超市火鍋-台北民族店menu

2024-6月拍攝。避免未來菜單內容調整或價格更新(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準!

最便宜吃到飽方案『孫太嚴選』吃到飽菜單

一律掃QR Code點餐

『老饕首選』吃到飽菜單 (除了菜單內容~還可點孫太嚴選菜單內菜色)

『日本A5和牛』吃到飽菜單 (除了菜單內容~還可點孫太嚴選+老饕首選菜單內菜色)

『生蠔』吃到飽方案

選用晚餐價格或老饕首選、日本A五和牛吃到飽價格均可再+加$359元即可升級『日本生食級生蠔』吃到飽

PS: 此方案( 不會提供) 檸檬或生蠔醬汁。您可以自備佐醬來店用餐or現場加價加點檸檬角或芥末醬

『尊龍蠔宴』吃到飽價格與菜單

(除了菜單內容~還可點孫太嚴選+老饕首選+日本A5和牛+生蠔)吃到飽菜單內菜色

『俄羅斯頂級巨無霸4L帝王蟹』吃到飽 可享全店吃到飽方案內所有菜色

孫太太台北民族店用餐環境

我覺得空間舒適度比桃園店、中壢店來的好。餐廳內部格局剛好有一種分區(開放式)包區的錯覺感!

桌與桌之間保有較大的間距~我喜歡！

注重用餐隱私或明星藝人正在找尋隱密性較好(不受打擾)包廂座位

這兒有一間約10席座位包廂

小紫有問: 包廂低消$12000元。其它請您自己打電話洽詢喔！

洗手間外面貼心放置女生~生理小物!

結帳時櫃檯有放牙韱與薄菏糖! 含一顆清新口腔

喔！對了~我們今天沒喝酒!

忘了跟大家分享!孫太太台北民族店目前只提供『日本沖繩Orion生啤酒』單點99元/杯

點選『尊龍蠔宴』以上吃到飽方案均享『生啤』無限暢飲

2024-7月(整月份) 店家更加碼，只要您點『生蠔吃到飽方案』立馬升級『Orion生啤』無限暢飲喔!

（未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障）

孫太太嚴選超市火鍋『台北民族店/桃園店/中壢店』

3家店舖都是孫太太夫妻倆人(直營)店舖

不是加盟店

so『想吃』哪家店？決定權在於您! 您可以多爬幾篇網路食記看看哪家分店自助區餐食您較喜歡？再預約訂位!

小紫姐妹好友們住雙北居多! 無車族~當然直接預約『台北民族店』

餐後心得: 我比較喜歡台北店的用餐環境! 日本A五和牛肉系列~肉質真的都好好吃！

一開始剛看到火鍋食材自助吧餐食時

和大部份吃過『桃園店/中壢店』網友想法一樣! 感覺菜色變少了

手機掃QR碼點餐後『發現』其實吃到飽菜色內容並沒有變少唷!

老闆只是將一些原本放在自助吧的海鮮食材改放QR Code點餐系統內! 讓客人點選!

我有問孫先生: 為什麼自助蔬菜鍋物區~不和桃園店一樣放『透明冷藏展示冰箱』讓客人自夾取？而是採用開放式食材吧？

孫先生回: 桃園兩間店~經常有客人抱怨!

雙門冰箱~當有人打開夾選鍋物食材時、無法同時擠兩個人。其它人只能站後方(排隊等待)等其夾完才能換他們夾選(用餐又有限時間) 這樣等於會消耗掉客人的用餐時間so在規劃台北分店用餐動線時才會決定改以『開放式自助蔬菜鍋物餐台』讓客人好夾取，然後將『每一種吃到飽方案』都能吃到的特色海鮮、特色鍋物放系統內讓客人點選後再由廚房出餐。

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