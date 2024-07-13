2024北投夏日魔法節一年一度的精彩活動開始囉，將北投的當地傳說與夏季限定活動完美結合

這次的魔法節從即日起至7月28日，在北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等場域

北投夏日魔法節以其獨特的主題和豐富的活動，吸引了眾多遊客前來朝聖

這次的活動不僅重現了經典的酒家菜那卡西，同時還設置了五大超美的打卡裝置，絕對是IG上的熱門景點

週末和例假日還有多樣化的市集、演唱會和展演活動，讓你整天都玩不完！

這次的夏日魔法節結合了北投當地豐富的文化元素和美食，徹底顛覆你對北投只有冬天泡溫泉的刻板印象

讓參與者在享受娛樂的同時，也能對北投的文化有更深的了解

交通資訊

捷運：搭乘臺北捷運淡水信義線至北投站下車，轉搭新北投支線至新北投站下車

公車：公車可搭乘216、218區、218直達車、223、266、602、小6、小7南軟通勤北投線 等公車至新北投站、北投公園下車

自行開車：捷運新北投站停車場，大業立體停車場，七星公園地下停車場

地址：台北市北投區七星街1號

亦可關注「台北市商業處-我是商Ya人」臉書粉絲團、「台北市溫泉發展協會官網」、「新北投溫泉」臉書粉絲團

官網介紹：https://admintest.btsummerfestival.tw/

活動電子手冊：https://reurl.cc/2Y93aO

2024北投夏日魔法節｜活動地圖、行事曆、特約商家優惠

活動時間：2024/07/05(五)-2024/07/28(日)

活動地點：北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等場域

親子DIY手作活動：每週末例假日下午四點到晚間七點半，在七星公園大會服務臺附近

推出各種有趣的手作活動，如「魔法溫泉粉」（第一、四週）、「魔法沙畫」（第二週）和「彩繪魔法陀螺」（第三週）

這些活動不僅能激發小朋友的創意，還能讓全家共同享受這個繽紛有趣的體驗

現場報名參加者只需在現場拍照打卡上傳社群即可免費參與，每場次限定20人，名額有限，先到先得

北投小旅行：活動期間每週末例假日下午三點半開始，共有10場次的在地小旅行，分為兩梯次報名

6月24日至7月5日可報名7月14日前5場次，7月8日至7月19日可報名後5場次

有興趣的民眾可透過活動LINE官方帳號及官網報名，或者於活動當日大會服務臺現場爭取現場報名名額

每場次限定20人，額滿為止，請盡早報名！

「再現那卡西 北投好聲音」歌唱大賽

這是一個讓您展現歌唱才華的絕佳機會！比賽分為長青組（60歲以上）和青壯組（59歲以下），各20組參賽名額

比賽將於7月27日及28日舉行，冠軍更可獲得萬元獎金！

參賽者需在報名時自選一首懷舊歌曲，現場由那卡西樂師團伴奏，再現北投六七O年代的經典文化

報名截止日期為7月12日，請至官方LINE帳號或官網查詢更多報名詳情

不論你是喜歡手作、喜歡旅行，還是喜歡唱歌，北投的這些活動絕對能滿足您的各種興趣

趕快來參加，和家人朋友一起度過一個充滿歡笑與美好回憶的周末吧

奇幻市集活動時間：每週六、日 下午3點到晚上8點

週末來北投奇幻市集逛逛吧！這裡有超多商品等你來挑選，從手工藝品到特色商品，應有盡有

不僅能找到獨特的紀念品，還能品嚐到當地的美食佳餚，帶上家人朋友一起來逛市集，享受購物與美食的樂趣

LINE集章抽獎：想要參加「2024北投夏日魔法節」的抽獎嗎？

只要加入「2024北投夏日魔法節」的LINE官方帳號，在活動期間前往每個特色打卡裝置

掃描現場告示牌上的專屬QRcode，每掃描一次即可獲得1點

集滿3點就可以在LINE官方帳號抽獎1次，造訪全部5個特色打卡裝置即可集滿5點，享受抽獎2次的機會

獎品超豐富，有SAMSUNG S24、泡湯券等你來抽

趕快邀請家人朋友一起來北投，走遍這5大特色打卡裝置，體驗魔法節的魅力，還有機會把好禮帶回家唷

社群抽獎活動：參加「2024北投夏日魔法節」的社群抽獎活動非常簡單

只要在LINE官方帳號內集滿5點電子戳章，然後將電子戳章的截圖上傳至溫泉協會的粉絲團，就可以參加抽獎

獎品豐富，包括北投旅宿業者提供的住宿和泡湯券！

溫泉協會粉絲團

2024 北投夏日魔法節｜五大打卡景點 夏日魔法～溫泉魔法師降臨，在北投公園 (噴水池) 北投將迎來來自七星山的溫泉魔法師，帶來滿滿的夏日魔法 漸變燈光秀：活動期間每天晚上19:00-21:00，每15分鐘播放一次，絢麗的燈光秀讓你仿佛置身魔法世界

夏日魔法～幸福溫泉，在新北投捷運站出口

來感受北投特有的幸福溫泉魔法！以木製拉門背景和水流動的層次，完美詮釋北投的經典溫泉風情

夏日魔法～幸福來鈴，在七星公園(北投車站前)

來感受這個夏天的幸福魔法，以日式風鈴為設計靈感，讓遊客穿過廊道祈求好運

聆聽風鈴聲感受幸福的到來，左右兩側還可以掛上繪馬，祈求更多好運與幸福

夏日魔法～團團圓圓，北投公園（荷花池）

以日式油傘為主題設計，象徵著團圓圓滿的美好寓意

白天油傘成牆的設計令人賞心悅目，夜晚背光效果更顯引人注目，白天夜裡有不同的美

夏日魔法～煽來好幸運，北投公園(圖書館對面)

團扇象徵著招來好運的寓意，中間的扇子可以轉動，增添了互動的樂趣和祝福的效果

環境光地景

晚上北投公園真的是閃亮亮，真的是超好拍的，有星空祝福、奇幻森林、浪漫月球

開幕記者會

北投的酒家菜宴席活動：一場味覺與文化的盛宴

邀請北投在地主廚席開30桌酒家宴，重現北投知名酒家菜文化

酒家菜這個詞彙在台灣代表著一種特殊的飲食文化，它結合了傳統與創新，展現了台灣料理的多樣性與豐富性

在北投這種文化有著悠久的歷史，而這次的宴席活動，就是要讓這份傳統再次綻放光彩

一邊享用美食，一邊沉浸在那卡西的音樂中，真是太愜意了！

開幕當天更特別邀請了李炳輝現場演奏一首樂曲

別錯過精彩的特約店家滿額抽獎活動！只要在指定特約店家消費滿300元以上(單筆消費)，即可獲得抽獎券

這是你贏得在地旅宿業者提供的住宿券、餐券、泡湯券，甚至是最新的iPhone 15 Pro的絕佳機會

這個活動串連了本地區共104家特約店家，大家一同推出精彩的期間限定行銷優惠

快來參加這麼優惠活動，享受購物的樂趣，同時還有機會帶走超值好禮

特約商店

新北投車站這座修復後的木造火車站歷史可追溯至1916年，內設有迷人的懷舊鐵路展覽和精緻禮品店

現在全館商品九折優惠，單筆消費滿1000元更能參加加碼抽獎

抽中的幸運優勝者可獲得限量的北投窗光悠遊卡套組(含四張)

地址：台北市北投區七星街1號

來禾蒔文創咖，體驗北投的美食與文創魅力

我們提供手沖咖啡及精選文創商品，現在消費任何一款飲品即享九折優惠

單筆消費滿300元，將獲得一份精美的紀念品

地址：台北市北投區中山路3-1號1樓

滿足溫泉拉麵 Manzu Ramen，享受美味拉麵之餘，還有贈送和菓子的驚喜喔

只要消費滿300元，即可獲得一顆精緻的和菓子作為小禮物

地址：台北市北投區中山路1之8號

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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