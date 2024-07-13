春宅 美村店 ｜台中手搖飲推薦，首創港式粉粿奶茶，軟Ｑ濃香最對味！嚼感系朋友又一飲品好選擇，鄰近SOGO勤美商圈的春宅美村店，以台灣好茶為基底，搭配自製烏龍粉粿、朝日大麥凍、翡翠茶凍等，讓飲品層次更豐富，莎笠很愛無咖啡因的朝日大麥系列，交織上芝士奶蓋，有種像喝拿鐵的溫潤濃郁感，杯杯風味獨到討喜，喝過即刻圈粉，喜愛喝手搖飲的你快一起來看看

Follow 莎笠，小日子

莎笠FB @salidayfood

莎笠IG saliday_food

春宅 美村店 文青手搖飲

春宅美村店座落在美村路上，靛藍色與白色相間，俐落質感氛圍，讓人相當舒心

尤其是這面金色字樣打卡牆，怎拍怎好看

春宅 美村店

地址：台中市西區美村路一段89號

時間：一至五 10:00 – 21:00；六日 11:00 – 21:00

電話：04-2326-9050

ＦＢ｜ＩＧ

台南 新市店

地址：台南市新市區中興街64號

時間：一至日08:00 – 21:30

電話：06-589-2277

ＦＢ｜ＩＧ



春宅美村店 菜單

春宅美村店 飲品價格從30元起，共分成純茶、鮮奶、鮮果、芝士、調飲五大類別，秉持著嚴選優質台灣茶葉，馥郁的茶香及回甘感，純飲就相當順喉，還能搭配春宅自製嚼感系配料，像烏龍粉粿、翡翠茶凍、白玉珍珠、朝日大麥凍，都讓飲品滋味更豐富，像這次一口氣品嚐四杯，滋味都令我驚豔啊～

春宅美村店 飲品

春宅 最特別就是自製多款嚼感系配料，像這個琥珀般色澤的朝日大麥凍，無咖啡因成分，每日新鮮現做，滋味輕透，滑溜爽口，添加在飲品中絲毫無負擔

朝日大麥凍奶

以朝日大麥茶為基底，大麥自帶宜人甜味及穀香氣，不另添加糖分，純飲也能感受到迷人甜感，交織了奶精的醇厚，奶香味平衡大麥烘焙的微微焦香，讓整體滋味溫潤順口，而滑Ｑ彈嫩的朝日大麥凍，多份舒適嚼感，滋味輕透不負擔，更增加了飲品豐富性

以金萱茶製作的烏龍粉粿，淡雅茶香帶點獨特奶香氣，口感軟糯帶些黏性，像是嚼感沒那麼重的雙糕潤，是一品嚐就會愛上的好滋味

港式粉粿奶茶

以多款茶葉混合沖泡成的港式奶茶，不僅茶味格外醇厚，奶味也顯濃郁，最酷是這杯添加台灣感十足的烏龍粉粿，軟糯Ｑ彈的口感，讓台式與港式碰撞出新滋味，風味搭配上也相當合拍，越品飲越意猶未盡，那個涮嘴度，真的會停不下來啊

芝士朝日大麥茶

因大麥焙煎而成的朝日大麥茶，麥香氣相當醇厚，更適合各種搭配！像這杯以朝日大麥茶為基底，搭配細緻清爽，甜中帶些鹹感芝士奶蓋，風味柔滑溫潤，完全沒有一絲膩感，還有種像喝拿鐵的錯覺，而無咖啡因的優勢，更適合在任何時間品飲

堤亞青檸

以中度烘焙、半發酵的赤韻烏龍為基底，添加桂花釀、新鮮檸檬汁，因醇厚的茶韻，讓酸甜的檸檬清香，與桂花香氣來得更鮮明，微酸微甜在嘴中綻放著宜人花香，接著而來烏龍烘焙的香氣，茶香、果香、花香三者在這杯堤亞青檸，平衡的恰到好處，適合盛夏的消暑飲品，滋味相當暢快

無手搖飲不歡的我，又多一間擄獲我心的愛店！春宅美村店不僅店面俐落摩登，在飲品表現上也相當出色，像是朝日大麥系列，無咖啡因的優勢，有著馥郁麥香，不管是純飲、製作成奶茶、或添加嚼感配料，都很合拍，還有像首創的港式粉粿奶茶，台港碰撞出新滋味，奶香茶香兼具，再搭配上軟糯Ｑ彈的粉粿，滋味相當討喜，有空不妨來春宅走一趟，品飲特色手搖飲，以上推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

如果喜歡這篇文章，歡迎加入 莎笠。小日子

你們的支持是我繼續寫文章的最大動力，想說什麼也歡迎留言給我～