下班小酌台中深夜食堂＋1，多款日本酒搭配正宗日式關東煮，更狂一路營業至凌晨五點，是夜貓族覓食好選擇！鄰近台中SOGO的酒.さけ.關東煮，以昆布柴魚每日熬煮清爽湯頭，多達30多款食材，道地關西風味溫潤暖心，還有好吃的豆腐飯，加上營業至凌晨五點的優勢，已成為我的喝酒續攤的好去處，喜愛小酌的你快一起來看看

喝酒不開車，未成年請勿飲酒

Follow 莎笠，小日子

莎笠FB @salidayfood

莎笠IG saliday_food

酒.さけ.關東煮 在哪裡？

台中SOGO周邊，有著許多入夜才亮起的店家，近期新開幕的酒.さけ.關東煮，是台中極少見的純正日式關東煮 ，對於有小酌習慣又夜貓的我，發現又一台中深夜食堂生力軍，真的是滿心歡喜！門口有著滿滿日式燈籠，氛圍感十足，讓人經過不禁想駐足多看望幾眼

酒.さけ.關東煮

地址：台中市西區中美街458號

時間：18:00–05:00（最後點餐04：00、酒水04：30）

ＦＢ｜ＩＧ

酒.さけ.關東煮 環境

幽靜雅致的黃色光線照應著木質裝潢，讓店內多了幾分彷彿回家的溫暖感，座位區以邊桌，及兩張四人桌為主，就算下班後獨自一人想前往用餐小酌，也很有安全感，首選當然是吧台的搖滾區座位，能第一時間看著店員舀起關東煮食材，熱騰騰的感覺好吃極了

看著各種食材在柴魚湯頭裡泡澡，感覺療癒滿點，每日提供超過30款食材，都是店家自製或日本空運而來，價位從30元到100元間，整體還滿平價的，輕鬆享受原汁原味的日本風味關東煮

酒.さけ.關東煮 最令人沈浸除了門口燈籠牆外，通往盥洗室的廊道，用日本和傘妝點也格外有氛圍

牆上用木板懸掛著食材名稱，琳瑯滿目，若有選擇困難不妨可請店員推薦，或什麼都來點XD

柚子胡椒（左）：胡椒的辛香交織著清爽的柚子香氣

味噌醬（右）：店家自製的味噌醬，濃醇的醬香，鹹度恰到好處，很適合搭配關東煮食材

酒.さけ.關東煮 菜單

每日以柴魚昆布熬煮的關西風湯頭，清爽溫潤，搭配著多達三十幾款，價位從30元起跳，自製或日本空運來的食材，像有許多食材真的很難得一見，小孩才做選擇，喜歡的好奇的都點來吃看看

酒.さけ.關東煮 提供的酒品也很多元，從清酒、水果酒、威士忌、琴酒、生啤、調酒，也有無酒精飲品

價格皆有時效性，如有修正皆以店家為主！喝酒不開喝，未成年請勿飲酒

酒.さけ.關東煮 餐點

有選擇障礙的我們，當然想吃的關東煮食材通通都要來點，款款都讓我們喜歡到不行，每日熬煮的湯頭，溫潤清爽，以瓷器湯杯盛裝，還能免費續湯，強烈推薦來此享受關東煮一定要點杯清酒搭配，還有道地的日式隱藏喝法，真的會讓你愛不釋手

為表示店家熱情款待，會將清酒連小木盒『枡』一起倒滿，開喝時請先小啜一口，喝完杯子裡的酒，再把枡中的酒倒入酒杯繼續喝

龜齡 辛口純米 八拾 180元/杯

這款僅把米磨掉20%，保留更多原物料風味，酒質淡雅輕柔，略帶木質香氣，入喉清爽易口，絲毫無17度酒精感的辛口，甚帶有微微甘甜

喝酒不開車，未成年請勿飲酒

此時隱藏喝法就是『出汁割り』，將關東煮日式高湯，添加日本酒，就能做出有旨味、日本酒香氣的美味鹹湯，再撒上些七味粉點綴，湯頭醇厚鹹香，好喝到不行

牛舌、牛筋肉、章魚

燉煮極為軟綿的牛舌，絲毫不須費力，就於嘴中化開，可沾點一旁自製的黃芥末醬，溫潤辛香，更能提點食材的鮮美，口感軟嫩又帶點彈性的的牛筋肉，及一旁正港的章魚腳，柔軟好入口，滋味都相當迷人

半片、薩摩炸魚餅、竹輪

半片就是鱈魚豆腐，Ｑ彈兼具綿密口感，口感相當討喜，中間的薩摩炸魚餅，是使用新鮮魚肉製作成的甜不辣，略彈的口感，入口可是滿滿鮮味，吸滿湯汁的竹輪，口感偏軟，沾點黃芥末一樣美味

青蔥福袋、麻糬福袋、起士高麗菜捲

日本空運來台的麻糬福袋，外層豆皮吸飽滿湯汁，內層口感軟糯，可要小心燙口，另一款為青蔥福袋，內層包著滿滿的蔥段，而店家自製的起士高麗菜捲，內餡有著起士濃郁，外層高麗菜則多份清爽

燒賣

經由日式高湯燉煮的燒賣，吃起來柔軟多汁，但口感一點也不軟爛

白蘿蔔、雞蛋

呈現淺褐色的白蘿蔔，燉煮相當入味，用筷子就能輕巧的將其分開，吸滿了日式高湯，飽滿鮮甜

雞肉丸、銀杏、飛龍頭、香菇

店家自製的雞肉丸，扎實彈牙又帶點脆感，原來是添加雞軟骨入內，口感相當驚喜，顆顆鮮黃的銀杏，軟綿不苦澀，一旁的飛龍頭其實是豆腐丸子，將豆腐與切碎蔬菜捏製再油炸而成，經過高湯燉煮，口感蓬鬆軟綿

豆腐飯

燉煮入味的豆腐，柔嫩細緻，搭配用柴魚高湯下去烹煮的越光米，粒粒分明又飽含柴魚鮮香，想來點飽足感，很適合點上這道

水果氣泡飲

來點爽口甜香的水果氣泡飲，正好消消暑氣

酒.さけ.關東煮 以正宗日式關東煮做法，清爽甘甜的湯頭，真的是百喝不膩，亦能襯托各式食材原先風味及鮮美，像這次點選的品項我都很喜歡，很適合下班來此獨自小酌，或與三五好友喝酒續攤暖胃醒酒，酒款選擇也很多元，記得點上杯清酒，嚐鮮『出汁割り』的隱藏喝法，絕對會讓你愛上



文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

如果喜歡這篇文章，歡迎加入 莎笠。小日子

你們的支持是我繼續寫文章的最大動力，想說什麼也歡迎留言給我～