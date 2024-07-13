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【逮丸味蓋飯。天婦羅】 位置在新興區開封路上靠近中東街口，斜對面轉角就是生意很好的 【EveryDay COFFEE 中東店】 ，開封路直走遇到中正路口就是 高雄捷運信義國小站 ，距離不到300公尺，往六合路可以去知名古蹟 【逍遙園】 ，騎機車來可以停在 【逮丸味蓋飯。天婦羅】 對面有畫停車格，開車的話， 【逍遙園】 周邊有停車場，不論是哪種交通工具都還蠻方便。



【逮丸味蓋飯。天婦羅】 店內分為前後兩個空間，前面是吧台座位和開放式廚房，可以看到老闆現場操作，重點是，他們明明是 現點現炸 ，店裡 完全無油煙味也沒有抽油煙機的轟隆聲響 ，真的很厲害！👍



店面後方空間有三桌大約可容納10人，想跟朋友聊天、或有帶小孩，不想坐吧台桌，可以坐這裡。



雖然賣的是日式天麩羅，但全部選用 台灣在地食材 ，烹調也有融入一些台式手法，他們原本賣的 【4分之一 Way Restaurant】 是 台式無菜單料理 ， 【4分之一 Way Restaurant】 目前正在搬家尋找新地點，希望之後重新開幕有機會可以吃看看。前方吧檯有個可愛鳳梨造型水壺，開水在這裡可以自行取用。



菜單主要是七種主食的天麩羅定食，定食都有附飯、湯、小菜、湯、飲料、甜點，食材組合可能隨季節變化，融入四季在地特色。



如同前面說的 開放式廚房現點現炸天麩囉 ， 完全無油煙味 ，也沒有聽到抽油煙機運作噪音，用餐全程感受非常舒服，不用擔心吃一頓飯沾染一身油煙味，回家還得洗頭。這裡原本賣的是無菜單料理，可以理解就是要讓客戶可以看到料理過程而設計，所以在設備上也下足了重本。



整套定食用木餐盤送上桌，包含天麩羅主菜、白飯、湯品、小菜， 白飯、小菜、湯品皆可續加 。



美式咖啡 偏中深焙，很香的咖啡味， 檸檬紅茶 酸甜爽口，配炸物很適合。



這天喝到的湯品是用蘿蔔、海帶芽、高麗菜等燉煮而成，清甜料多，口感無負擔，吃不夠還可以續碗喔！



酸甜醃蘿蔔片，爽脆解膩，一樣都可以續加。



海鮮天麩羅 食材非常豐富新鮮，有 炸蝦、干貝、牡蠣、星鰻、白身魚、炸蛋、野菜 （地瓜、綠葉蔬菜、金針菇），外層炸得很脆且不油膩，咬下去是ㄎㄠˊ ㄎㄠˊ脆，內層熟度剛剛好，有水份不乾柴，＄300出頭的價格，可以吃到這麼多美味食材+整個套餐，還不收服務費，真的很超值！



白飯 煮得不錯，軟硬度與濕度恰到好處，搭配微微鹹甜醬汁，很ㄕㄨㄚˋ嘴。



以小卷為主角的天麩羅蓋飯好像很少見，所以我們就點了，小卷一樣炸得很好，Q脆新鮮無腥味，而且感覺比海鮮天麩羅炸得更酥脆，愛吃炸物的某K過足了癮。



綠葉蔬菜炸得很清爽好吃，而且好大一片。



除了鮮脆還能吃到金針菇的原味，這個我也很喜歡。



炸蛋外層焦脆濃濃蛋香，裡面是膏狀蛋黃，可以跟飯拌在一起吃，口感更加滑順綿密。



吃到一半想轉換風味的話，可以加桌上擺的 天麩羅醬汁 ，帶有柴魚香味，提味不死鹹，推薦一定要試試看喔！



他們家的 唐揚雞 還蠻有特色的耶，外脆內多汁，熟度掌握得很完美之餘，口味有一點點花椒香、一點點微辣的感覺，是我們吃過這麼多唐揚雞以來，第一次遇到的獨家口味。



工作人員送過來的時候說是泰式奶茶口味的冰淇淋，我個人感覺是奶味重一點，沒什麼茶味，口感是清爽不甜膩路線。

