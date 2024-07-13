南澳鄉位於宜蘭縣最南端，三面環山東臨太平洋，為南澳群泰雅族的世居地，有豐富的泰雅文化與引人入勝的自然景觀。以「南澳鄉段木香菇巴萊體驗館」為出發點，一趟南澳鄉多元旅遊，溯溪、懶人露營、營地野炊、爬山玩水 (東岳冷泉、粉鳥林秘境、朝陽國家步道)、泰雅文化導讀，一次滿足。



[南澳鄉段木香菇巴萊體驗館 地方產業多功能平台]

南澳鄉段木香菇巴萊體驗館，腹地寬廣內部空間多元規劃，不僅是遊客旅遊行程的集合、休息中心，也是一個以農業、旅遊、住宿餐飲、文化文創為主軸的地方產業多功能平台。



南澳鄉段木香菇巴萊體驗館，空間多元運用，館內設有座位休息區、部落廚房、文化文創展覽空間、原民工藝師手工藝品與在地農特產展售區。



文化文創展覽空間：2024年7月5日 - 9月5日 彭秋玉織布展



原民工藝師手工藝品展售



透過工藝老師的 DIY 教學，親手製作精美的串珠、編織、皮雕物件，精緻美麗的花紋，讓人愛不釋手。



有獵人背景的泰雅藤編工藝師陳明仁 (Yukan Wilang) 老師，成長於南澳鄉碧候村，作品堅持使用台灣黃藤製作，喜歡泰雅獵人藤編物件 (背簍、藤帽、弓織背袋) 的朋友，一定要預約向他學習。



宜蘭縣南澳鄉是段木香菇盛產的地區，泰雅族語「巴萊」(balay) 直譯為「真正的」，段木香菇巴萊意指「真正長在段木的香菇」。南澳鄉段木香菇巴萊體驗館以提供段木香菇種植體驗為特色，來南澳鄉遊憩一定要預約段木香菇種植體驗課程，在專業菇農手把手的專業解說與教學中，自己在段木上種香菇種。香菇種植示範：鋸段木、段木鑽孔、打菌器裝填菌種、封蠟。



必買伴手禮：段木香菇、南澳飛魚XO醬。

南澳鄉生產的段木香菇肉質飽滿厚實、肥碩甜美、香氣濃郁清香，呈現健康漂亮的淺黃色，是純天然的最佳保證。



南澳飛魚XO醬，南澳鄉每年的 4 - 6月為為飛魚盛產季節，飛魚少肉多刺，魚刺需以人工一根根挑除，去骨、去肚、去皮所剩的魚肉約不到 30%，「南澳鷄大王」餐廳用低溫一夜乾方法熟成飛魚，以快火蒸熱鎖住鮮甜，用手工將其骨肉分離，並將魚骨細刺挑除，再將魚肉置入烤箱，透過烘烤方式，增加魚肉的香氣與口感，最後將香料、食材依序下鍋爆炒逼出香味，最後放入烘烤後的魚肉以慢火熬煮，讓魚肉吸收香料、食材精華，製作出口感綿密獨特的「飛魚XO醬」。



部落廚房，泰雅饗宴除了使用泰雅族常用的馬告 (山胡椒)、打那 (刺蔥) 調味，主廚更巧妙運用西方廚藝技法，融合泰雅飲食文化，完美的呈現一道道道地的泰雅特色菜餚。



主廚透過巧手，複合式食材的使用，除了提昇口感，加入美學元素，也顛覆民眾對於一般原住民料理的刻板印象。



南澳鄉段木香菇巴萊體驗館

地址：宜蘭縣南澳鄉衡山路36號

開放時間：9:00 - 17:00 (週二、三公休)

[南澳南溪、北溪 溯溪 X 漂流 X 跳水 X 水滑梯]

南澳鄉位於宜蘭縣最南端，三面環山東臨太平洋，為南澳群泰雅族的世居地。南澳鄉的景點以大自然為主，有豐富的山林小徑、溪谷與瀑布，非常適合喜歡爬山玩水、戶外活動的人，溯溪、漂流、跳水、水滑梯，一次滿足。



溯溪是南澳鄉最夯的溪流攀登活動，境內南澳南溪、北溪與其支流無名溪，溪谷景觀秀麗，溪流清澈輕瀉緩流，高低落差處水流洶湧激盪形成小瀑，溯溪業者會依體能、時間需求分級路線。



溯溪活動中，遊客只要戴好頭盔，穿上溯溪鞋、防寒衣 (非夏季或需長時間泡入溪水時) 、救生衣 (以上由溯溪業者提供)，在安全教練帶領下，就能沿著溪谷逆流而上親近山林，並享受沁涼溪水。



溯溪途中遇有巨石深潭處，在安全教練的指導與監護下，還能體驗漂流、跳水、水滑梯等水上活動。(照片提供：戚文芬)



[友善露營新手 免搭帳懶人露營 夜伴山林與星空共眠]

想夜伴山林與星空共眠？免裝備的懶人露營是時下最夯的露營方式。「金岳秘境露營區」營區營帳台地依山坡而建，地勢平坦充滿林蔭。



「懶人露營」友善露營新手，營主已幫您架好帳篷，鋪設地墊、床墊，帳篷內提供睡袋、小桌與夜燈，帳篷外佈置燈條，不用擔心夜間照明，帳篷內還有移動式冷氣機，另有 110V插座能給手機充電，舒適的讓你夜伴山林與星空共眠。



喜歡住宿民宿，沒問題！南澳鄉也有許多家合法民宿提供住宿服務，保證你一夜好眠精神飽滿。



[露營區營地野炊 山豬派對美食]

山豬派對美食營區管家專業服務，所有餐點由專人製作，食材、炊事用具、野餐桌椅皆由營區包辦，不需另外採買或準備，山林野炊料理讓人食指大動。



[南澳鄉旅遊必吃 南澳布拉格雞 鱘龍魚]

南澳布拉格雞，「布拉格」泰雅族語意為「美好的事物」，主要品種來自中興紅羽雞1982，屬純土雞種。



目前南澳鄉的布拉格雞養雞戶都是斜槓兼職，以小農模式經營，雞舍水源接自乾淨的山泉水，堅持以飼料餵養並給予雞隻充足的活動空間，用友善環境的人道方式飼養。



鱘龍魚屬於硬骨魚綱，魚體為軟骨魚，有硬鱗，是一種軟骨魚類在地球上己存活一億四千多萬年，在生物中有「水中活化石」之稱，是目前地上最古老的脊椎動物。鱘龍魚的養殖環境，需要潔淨及冷冽水溫，宜蘭縣南澳鄉得天獨厚，有全年之平均水溫為 19℃的鐵路隧道排出之滲透水，可在天氣炎熱的山丘地養高經濟價值的鱘龍魚。(照片：二個月大的鱘龍魚)



[泰雅文化導讀 莎韻紀念公園 泰雅住屋形式]

武塔村莎韻紀念公園，台灣日治時期 1938年 9月 27日，一名日本警官兼教師田北正記警丁 (柿田警手) 因中日戰爭被徵召回國入伍，泰雅族利有亨社少女沙韻．哈勇與部落族人協助該教師搬運行李下山，但因山區大雨，莎韻在南澳武塔南溪的獨木橋上失足落水。遺體未城曾尋獲，當時的台灣總督長谷川清為宣揚理蕃政策的成功，頒贈一口鐘給利有亨社，以資紀念，該鐘被命名為「莎韻之鐘」。



金岳國小前方金岳部落運動場旁，一組雕像生動刻劃泰雅獵人帶狗狩獵與山豬對峙的場景，山豬向前衝撞，獵人神情緊張腎上腺素大爆發，右手緊握獵刀，左手高舉長矛向前凝視，一旁的水鹿高據山壁正伺機逃逸。



泰雅族人分布範圍廣闊，發展出多樣的住屋建材與形式，按照功能形式可分為家屋、家屋附屬建築 (高架式穀倉) 與公共建築 (瞭望台) 三種類型。瞭望台，舊時部落族人透過瞭望台，進行著瞭望任務，來避免敵人的襲擊。山上濕氣重、鼠類也特別多，為防止穀類受損，原住民發明高架式穀倉，各腳柱上設有防鼠板，巧妙防止老鼠的侵害，充分展現智慧及適應環境的能力。



泰雅族傳統家屋，主要有半穴木屋及平地竹屋 (木屋) 兩種形式。一座平地木屋仔細一瞧，屋頂有兩層，這是泰雅祖先的智慧，兩層的結構不但可以增強擋風避雨的能耐，更可以避暑耐寒，外層屋頂損壞，只需更換外層，內層則可繼續使用。一旁一座複刻版「莎韻之鐘」。



[南澳鄉景點帶逛 東岳冷泉 粉鳥林秘境 漁港買魚 朝陽國家步道]

東岳冷泉 (又稱東岳湧泉) 位於南澳鄉東岳村東澳國小旁，北迴鐵路高架橋下。民國 80年代 (1991) 北迴鐵路雙軌工程挖出泉脈，特將泉水引入東澳北溪，全長約有數百公尺。民國 96年 (2007) 南澳鄉公所將此地規劃為「東岳湧泉公園」設置停車場、洗手間與商品販賣攤位，提供遊客旅遊服務。(開放時間：08:00 AM - 17:00 PM)



東岳冷泉全年水溫約在攝氏 14 ~ 16度左右，溪水清澈見底，深度大約在 60公分左右，在炙熱炎夏東岳冷泉是一處戲水聖地。



粉鳥林秘境位在烏石鼻附近寧靜的粉鳥林漁港旁，彎弧形的海灣是由沙灘及礁岩所組成，正好是東澳灣的最南端，擁有獨特隱蔽的地理位置，早期鮮為人知。粉鳥林漁港因在港口附近的山林有許多野生鴿子棲息，取其鴿子台語發音「粉鳥」得名。



粉鳥林秘境一個弧形小海灣，白雲藍天擁抱蔚藍深邃的太平洋，海浪一波波，海風徐徐，聽海浪拍打的聲音，令人心曠神怡，是放空自己洗滌身心靈的秘境。這裡海水清澈透明，礁岩間有美麗的熱帶魚群及自然的海底景觀，也是潛水者的天堂。



早年粉鳥林海灣因地理位置隱蔽被稱為秘境，前往需攀爬防波堤，在消波塊間穿梭跳躍十分驚險。爾後遊客大量湧入絡繹不絕，南澳鄉公所為維護遊客安全，2018年年中建置直接通往海灣的階梯，讓遊客能夠安全到達這片美麗的海灣秘境。



每年的 10月到隔年的 6月，這段期間台灣沒有颱風，每日的下午四點是粉鳥林漁港最忙碌的時刻，二艘「定置漁場」作業船準點返港，專業收漁貨的人早在港邊等候多時。



漁船一靠岸，漁工馬上就把一箱箱剛撈起來的新鮮漁獲搬送上岸，專業收漁人迅速分級檢貨裝箱，遊客可以參與零買，但不用先問價錢 (因為搶都來不及)，喜歡先搶就對，保證比市場便宜。



朝陽國家步道，臨近南澳村南澳漁港 (又稱朝陽漁港)，步道由北到南有三個出入口，北口 (照片：第一出口) 到南口 (第三出口) 全長約 2.2公里，三角點在龜山山丘頂，往第二出口 (朝陽社區) 分叉處。



朝陽國家步道臨海面設有二座觀景台，觀景台上可鳥瞰南澳漁港，還可遠眺烏石鼻。



[南澳鄉 老字號冰店 南澳南興冰店]

蘇花路二段很有趣，單號是南澳鄉，雙號是蘇澳鎮，南澳鄉戶政事務所旁有二家老字號冰店都是名店，也都賣加生雞蛋的冰，各有各的粉絲支持。建華冰店在南澳鄉蘇花路二段419號 (單號) ，南興冰店 (照片) 在蘇澳鎮蘇花路二段420號 (雙號)，樸實的店面可見古董製冰機與古董木質外殼冰櫃。



南興冰店主打古早味清冰 (香蕉冰)，紅豆花生雞蛋牛奶冰是南興冰店的招牌冰品之一，不喜歡吃生雞蛋的人，可以換成冰淇淋。



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