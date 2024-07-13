今天是個特別的日子，因為我終於見到許久不見的老班長小陳了。當兵的時候，小陳總是特別照顧我，讓我這個菜鳥在軍中很快就適應了下來。退伍之後，我們一直保持聯繫，但因為工作忙碌的關係，已經很久沒有見面了。

▼上禮拜小陳剛好輪休，我們兩家約好吃飯。他帶我去了一間他常去的家庭餐廳叫做香橙料理食坊。這間香橙就在崑山中學旁邊而已，店面不大，如果不注意很容易錯過XD

▼但是開車的不用擔心停車問題，往河堤橋那邊就有停車場，走路三五分鐘的距離。

▼店內的裝潢簡單大方，桌椅的擺設也十分舒適。

▼我們找了一個位置坐下，小陳推薦了幾道他們家的招牌菜，我們都點了！

▼出菜速度滿快的，我們才剛聊到陳年趣事，菜就陸續都出完了，好香…先吃再說！

腰果鮮蝦溫沙拉

▼第一道上桌的是腰果鮮蝦溫沙拉。這道沙拉的用料非常新鮮，蔬菜都很脆嫩，蝦仁Q彈甜美，腰果也很香脆，老闆介紹說是自己炒的，吃起來格外香。柚子醋醬汁味道清爽酸甜，很適合作為第一道開胃菜！

鮮筍炒肉絲

▼接著上桌的是鮮筍炒肉絲。這道菜的筍子非常鮮嫩，問了才知道用的是外銷日本等級的綠竹筍，挑剔的嘴也無法拒絕XD肉絲也是用溫體豬肉，吃起來鮮甜沒有腥味。筍子和肉絲的搭配非常完美，加上胡椒提味，同樣是一道非常下飯的菜。

檸檬蝦

▼第三道上桌的是檸檬蝦。這道蝦的個頭很大，也貼心處理掉蝦頭會刺的地方。老闆說是取經自林邊泰國蝦名店，蝦子經過熱油快速炸過，肉質也非常鮮甜，淋上新鮮檸檬汁，蔥蒜爆香過增添香氣，上面還撒了梅子粉酸酸甜甜的，非常特別又解膩！

酸白菜牛肉

▼第四道是酸白菜牛肉。酸白菜和牛肉的搭配是非常經典的家常菜，這道菜的酸白菜酸爽，牛肉也很軟嫩，如果因為天氣熱沒有胃口，那這道絕對是最佳解方，吃了特別開胃！

樹子水蓮

▼蔬菜點了樹子水蓮。這道菜的水蓮非常清脆，而且沒有土味！！非常重要！越咬要清甜，我也很喜歡，樹子的味道也非常香，整體吃起來非常爽口。

魚冊蛋花湯

▼吃館子最後一定要有湯品，我們點的是魚冊蛋花湯。這道魚冊湯的湯頭非常鮮美，魚冊是手工做的，飽滿扎實又多汁。蛋花的口感也非常滑順，喝完暖胃滿足。

我們邊吃邊聊，不知不覺就吃光了所有料理，看了隔壁老婆的碗，連白飯也吃光光！很難得，真的太下飯了！每道菜都非常美味，看得出來是店家用心烹調的。小陳說，他們家人都很喜歡這間店，經常來這裡聚餐。

這次的聚餐讓我非常開心，不僅能吃到美味的食物，更能和好久不見的班長敘敘舊。香橙是一間非常值得推薦的家庭餐廳，如果在台南想吃熱炒和家常菜的話，不妨來這裡試試看。

香橙料理食坊

地址：台南市永康區中山南路6號

電話：0915 976 190

時間：11:00-13:30、17:00-20:30(週二休息)