回家食間-拿手菜餐廳

預約電話｜089-34-8585 週二公休日

地址｜台東市臨海路一段 61 號

營業時間｜11:30~14:00/17:00~20:30

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台東在地知名老店【回家食間-拿手菜】搬遷新址

新址旁邊是四維路底的台東地標

台東海濱公園就在後方，停車方便

以後團體訂餐多了一家餐廳可以安排囉

這次回台東行程特地安排來這用餐，品嘗菜色看一下環境

餐廳內環境寬敞、採光良好、以白色為主要色調

淺色木紋的地板搭配、大理石紋路的圓桌、淺灰色的坐椅

白色牆面上用代表台東自然景觀山海美景圖裝飾，讓人賞心悅目

用餐環境舒適有質感

用餐座位區規劃不同的用餐區域

大圓桌、小圓桌、方桌等還有包廂



來台東團體旅遊用餐需求

回家食間-拿手菜很適合一台遊覽車的團體

建議先預約訂位

菜單放在文章末請參考，如有更動以店家資訊為正確

回家時間拿手菜，食材以台東在地新鮮食材為主

環境衛生、服務品質以及對食材的要求很嚴謹

經營一家餐廳這是最基本的

入座後店家會招待一份小菜

小菜以當季食材做變化

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如果跟愛莉一樣有選擇困難，不知道怎麼點菜

菜單上有2人、2~4人、5~6人、7~8人等精緻套餐

另有多人桌菜，也可以告知預算，請店家以用餐人數安排菜色

我們請店家安排4人的菜色，以下是我們用餐的菜色分享

鄉村冬瓜悶五花肉 必點

白飯殺手的冬瓜悶五花肉，大家讚不絕口

油亮亮的五花肉、香菇，香味陣陣撲鼻令人食指大動

我最愛這一味，冬瓜入味入口即化的口感也很適合長輩、小孩配飯

滷肉口感軟嫩不死鹹，保證你會一口接一口地扒白飯

不是因在控制體重中，還想再來一碗白飯

金沙豆腐

這道金沙豆腐也是人氣餐點之一



先將嫩豆腐炸到外酥內軟嫩

在下鍋與鹹蛋黃拌炒

放入蒜末、紅辣椒配色

金黃色的金沙豆腐上桌

鹹、香、嫩好滋味，讓人一吃就上癮

配飯下酒都適合

招牌香煎黃魚

經典的香煎黃魚，是老闆推薦的招牌

外皮煎至金黃香酥，魚肉細緻鮮嫩Q彈

沾點特調胡椒或是擠上新鮮的檸檬汁，味道美極了

花香菜圃蛋

這是我很喜歡吃的一道家常料理

原本還擔心會不會太鹹

品嘗後符合我的口味，菜脯鹹度剛好

季節食蔬-炒野菜

這道野菜名稱是山茼蒿，小時候我覺得味道太重不太敢吃

長大後卻愛上了野菜、苦瓜

店裡的野菜有時會不一樣，依照當天送來的新鮮野菜為主

好彩頭鮮菇排骨湯

來自台東關山的蘿蔔，這時間剛好是關山蘿蔔季節

蘿蔔吃起來好甘甜，加上蛤蜊、鮮菇、排骨，豐富食材

湯頭清爽順口好好喝，不自覺喝了兩碗

我們這一餐吃的好飽啊~

這裡的菜色很多，用餐環境舒適

還會再訪的店家推薦給大家

【回家時間-拿手菜】

位置在台東海濱公園旁外環道

往海線、山線旅遊的朋友可以安排來這裡用餐

家常料理、功夫菜這裡通通有

小家庭、公司聚餐、三五好友、團體都很適合

菜單參考

回家食間-拿手菜餐廳

預約電話｜089-34-8585

地址｜台東市臨海路一段 61 號

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