回家食間-拿手菜餐廳
預約電話｜089-34-8585 週二公休日
地址｜台東市臨海路一段 61 號
營業時間｜11:30~14:00/17:00~20:30
台東在地知名老店【回家食間-拿手菜】搬遷新址
新址旁邊是四維路底的台東地標
台東海濱公園就在後方，停車方便
以後團體訂餐多了一家餐廳可以安排囉
這次回台東行程特地安排來這用餐，品嘗菜色看一下環境
餐廳內環境寬敞、採光良好、以白色為主要色調
淺色木紋的地板搭配、大理石紋路的圓桌、淺灰色的坐椅
白色牆面上用代表台東自然景觀山海美景圖裝飾，讓人賞心悅目
用餐環境舒適有質感
用餐座位區規劃不同的用餐區域
大圓桌、小圓桌、方桌等還有包廂
來台東團體旅遊用餐需求
回家食間-拿手菜很適合一台遊覽車的團體
建議先預約訂位
菜單放在文章末請參考，如有更動以店家資訊為正確
回家時間拿手菜，食材以台東在地新鮮食材為主
環境衛生、服務品質以及對食材的要求很嚴謹
經營一家餐廳這是最基本的
入座後店家會招待一份小菜
小菜以當季食材做變化
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如果跟愛莉一樣有選擇困難，不知道怎麼點菜
菜單上有2人、2~4人、5~6人、7~8人等精緻套餐
另有多人桌菜，也可以告知預算，請店家以用餐人數安排菜色
我們請店家安排4人的菜色，以下是我們用餐的菜色分享
鄉村冬瓜悶五花肉 必點
白飯殺手的冬瓜悶五花肉，大家讚不絕口
油亮亮的五花肉、香菇，香味陣陣撲鼻令人食指大動
我最愛這一味，冬瓜入味入口即化的口感也很適合長輩、小孩配飯
滷肉口感軟嫩不死鹹，保證你會一口接一口地扒白飯
不是因在控制體重中，還想再來一碗白飯
金沙豆腐
這道金沙豆腐也是人氣餐點之一
先將嫩豆腐炸到外酥內軟嫩
在下鍋與鹹蛋黃拌炒
放入蒜末、紅辣椒配色
金黃色的金沙豆腐上桌
鹹、香、嫩好滋味，讓人一吃就上癮
配飯下酒都適合
招牌香煎黃魚
經典的香煎黃魚，是老闆推薦的招牌
外皮煎至金黃香酥，魚肉細緻鮮嫩Q彈
沾點特調胡椒或是擠上新鮮的檸檬汁，味道美極了
花香菜圃蛋
這是我很喜歡吃的一道家常料理
原本還擔心會不會太鹹
品嘗後符合我的口味，菜脯鹹度剛好
季節食蔬-炒野菜
這道野菜名稱是山茼蒿，小時候我覺得味道太重不太敢吃
長大後卻愛上了野菜、苦瓜
店裡的野菜有時會不一樣，依照當天送來的新鮮野菜為主
好彩頭鮮菇排骨湯
來自台東關山的蘿蔔，這時間剛好是關山蘿蔔季節
蘿蔔吃起來好甘甜，加上蛤蜊、鮮菇、排骨，豐富食材
湯頭清爽順口好好喝，不自覺喝了兩碗
我們這一餐吃的好飽啊~
這裡的菜色很多，用餐環境舒適
還會再訪的店家推薦給大家
【回家時間-拿手菜】
位置在台東海濱公園旁外環道
往海線、山線旅遊的朋友可以安排來這裡用餐
家常料理、功夫菜這裡通通有
小家庭、公司聚餐、三五好友、團體都很適合
菜單參考
回家食間-拿手菜餐廳
預約電話｜089-34-8585
地址｜台東市臨海路一段 61 號
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