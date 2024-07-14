這間初禾甜點店也是潔西麻在臉書上看到的

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再找一天去台中時

潔西麻的美食日記─【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場（平價海鮮立食餐廳）

多跑一點路下來雲林嚐嚐他們家的甜點

從虎尾交流道下來後

順著導航就能來到這裡

店家門口有個建設公司的招牌

算是蠻好認的

附近有路邊停車格

短時間停留的話

門口也可以暫停一下

不過要先進去問看看店裡的服務人員

看能不能門口臨時停車

店門口是非常低調的裝潢

就像一般民宅

看到店名才會知道這裡是一間甜點店

門口會有小黑板寫著當天的甜點品項

如果沒擺小黑板的話

除非是提前預訂的

就進去櫃枱問當天還有哪些蛋糕或是其它甜點

如果是一般民宅

潔西麻會喜歡這樣的外觀

在鄉村小鎮上總有些許的恬靜

過著慢步調的生活

進門後感受到的是更復古的屋況

店家保留了老宅的傳統磨石子地板

幾張簡單的木製桌椅內用座位

靠牆這邊放了白開水自取

櫃子右邊也是自取使用的包包放置籃

夏天真的要多補充水份

一樓的座位就是這三組

最前面是四人座

後面是二人座

用餐有60分鐘限制

但可先詢問如果沒有客滿時能不能久坐

店裡的服務人員是非常親切的

很好溝通

牆上掛著甜點的介紹

櫃枱上的小櫥窗裡也有些現場可以點的甜點

每個月都會有不同品項的蛋糕

潔西麻去的時候是這些蛋糕

要關注店家的粉絲頁才會知道最新的品項是什麼

也有在販售店家自己的花生醬

手作甜點

潔西麻沒有事先預訂蛋糕品項

是去現場詢問還有哪些口味的蛋糕

服務人員跟潔西麻說有芒果塔

於是就點了這片夏日芒果塔138元

選一個平常日的午後來這裡真是對了

時間過得很緩慢很愜意

一樓的整體空間大概就是這個樣子

很樸實的感覺

潔西麻還點了一杯茶飲

這杯是著涎蜜香紅茶58元

夏天來品嘗這樣的組合很剛好

不過潔西麻分享的時候

這款塔類甜點已經無法在店裡品嚐到了

粉絲頁有公告說這種手工塔類會在他們另一個品牌甜點才買的到

然後芒果季供應也差不多結束了

除了芒果之外

其它口味的蛋糕應該也都很好吃

吃一個芒果塔就能感覺到品質上是很好的

所以其它甜點也都不會差

旁邊用白葡萄做裝飾

芒果塔微微有酸甜感

因為中間的餡料是百香乳酪餡

酸味不會過重

甜也不會太甜

搭配上冰涼的紅茶很剛好

潔西麻本想二訪之後再做分享

可是看到照片實在忍不住要po文上來

因為除了這個手工塔好吃之外

還有店裡那種寧靜的氛圍

有一種偷得浮生半日閒的寫照

感覺很好

一定會再來的唷!

店家資訊：

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初虎店電話：（05）632–7427

初虎店地址：雲林縣虎尾鎮光明路191號

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