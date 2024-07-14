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潔西麻的美食日記─【雲林/虎尾】初禾 手作甜點、咖啡（虎尾店）

2024-07-14 07:23:00 潔西貝比的生活小事 人氣：102
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：469篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

初禾 手作甜點、咖啡（虎尾店）
place雲林縣虎尾鎮光明路191號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

這間初禾甜點店也是潔西麻在臉書上看到的

先在粉絲頁按讚追蹤後

再找一天去台中時

潔西麻的美食日記─【台中/南屯】水產教父 x 教父海鮮市場（平價海鮮立食餐廳） 

多跑一點路下來雲林嚐嚐他們家的甜點

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

從虎尾交流道下來後

順著導航就能來到這裡

店家門口有個建設公司的招牌

算是蠻好認的

附近有路邊停車格

短時間停留的話

門口也可以暫停一下

不過要先進去問看看店裡的服務人員

看能不能門口臨時停車

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

店門口是非常低調的裝潢

就像一般民宅

看到店名才會知道這裡是一間甜點店

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

門口會有小黑板寫著當天的甜點品項

如果沒擺小黑板的話

除非是提前預訂的

就進去櫃枱問當天還有哪些蛋糕或是其它甜點

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

如果是一般民宅

潔西麻會喜歡這樣的外觀

在鄉村小鎮上總有些許的恬靜

過著慢步調的生活

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

進門後感受到的是更復古的屋況

店家保留了老宅的傳統磨石子地板

幾張簡單的木製桌椅內用座位

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

靠牆這邊放了白開水自取

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

櫃子右邊也是自取使用的包包放置籃

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

夏天真的要多補充水份

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

一樓的座位就是這三組

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）  

最前面是四人座

後面是二人座     

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

用餐有60分鐘限制

但可先詢問如果沒有客滿時能不能久坐

店裡的服務人員是非常親切的

很好溝通

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

牆上掛著甜點的介紹

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

櫃枱上的小櫥窗裡也有些現場可以點的甜點

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

每個月都會有不同品項的蛋糕

潔西麻去的時候是這些蛋糕

要關注店家的粉絲頁才會知道最新的品項是什麼

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

也有在販售店家自己的花生醬

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

手作甜點

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

潔西麻沒有事先預訂蛋糕品項

是去現場詢問還有哪些口味的蛋糕

服務人員跟潔西麻說有芒果塔

於是就點了這片夏日芒果塔138元

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

選一個平常日的午後來這裡真是對了

時間過得很緩慢很愜意

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

一樓的整體空間大概就是這個樣子

很樸實的感覺

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

潔西麻還點了一杯茶飲

這杯是著涎蜜香紅茶58元

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

夏天來品嘗這樣的組合很剛好

不過潔西麻分享的時候

這款塔類甜點已經無法在店裡品嚐到了

粉絲頁有公告說這種手工塔類會在他們另一個品牌甜點才買的到

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

然後芒果季供應也差不多結束了

除了芒果之外

其它口味的蛋糕應該也都很好吃

吃一個芒果塔就能感覺到品質上是很好的

所以其它甜點也都不會差

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

旁邊用白葡萄做裝飾

【雲林/虎尾】初禾手作甜點、咖啡（初虎店）

芒果塔微微有酸甜感

因為中間的餡料是百香乳酪餡

酸味不會過重

甜也不會太甜

搭配上冰涼的紅茶很剛好

潔西麻本想二訪之後再做分享

可是看到照片實在忍不住要po文上來

因為除了這個手工塔好吃之外

還有店裡那種寧靜的氛圍

有一種偷得浮生半日閒的寫照

感覺很好

一定會再來的唷!

 

店家資訊：

初禾粉絲頁 Facebook

初虎店電話：（05）632–7427

初虎店地址：雲林縣虎尾鎮光明路191號

 

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廖潔西

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