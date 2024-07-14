以前出國總是背著電腦包，連續背個幾天肩頸就開始痠痛

發現近幾年流行「前開式登機箱」，筆電、充電器、滑鼠通通放得下～過海關也很方便取出、放入

目前服役中的筆電登機箱就是「Targus Pro-Tek 20 吋隨身行李箱」，符合多數航空公司登機箱尺寸的標準，不管國內外旅遊通通都適合❤️



外觀設計

🔶硬質防刮的外殼

採用德國設計的抗衝擊PC聚碳酸酯製成，可以抵抗外力撞擊、壓下去不易變形～總共出了兩色：經典黑色跟莫蘭迪藍可選



🔶全鋁製伸縮拉桿

伸縮桿鋁製的關係使用起來很輕盈、超級滑順很好伸縮～完全不卡！拉桿總共分成兩段高度，第一段：80cm、第二段：106cm

我身高163cm適合使用第一段伸縮桿(80cm)、老公身高186cm適合使用第二段(106cm)

行李箱多處印製Targus logo字樣，是很有質感的金屬刻字

🔶雙 TSA 安全保護鎖

安全鎖能保護行李箱內的重要物品～尤其帶筆電出遊，重要的資料都在電腦裡面啊！

🔶行李箱上方及側邊設計把手

行李箱的上方及側邊都有設計把手，方便提取行李

另一側底部有支腳設計，可以讓行李箱側放不易倒下

(可別以為這些都是基本配備，有些便宜的行李箱還真的沒有這些設計🤦‍♀🤦‍♀🤦‍♀)

🔶耐用的彈性易拉金屬拉鍊

拉鍊好不好拉、會不會卡住也是我們挑選行李箱的重點之一，Targus 品牌行李箱的拉鍊很滑順、很好拉開

🔶360度靜音超滑順的滾輪

每個輪子：50mm，360度旋轉，不管柏油路、石子路、鋪地毯的地面，推起來都超級滑順，重點是很安靜！

🔶前開式筆電專用隔層，最大可放入16 吋的筆電

前開的行李空間算滿大的，隔層最大可以放16吋的筆電

這次旅行，放入老公 16吋筆電 ＋ 一台繪圖板 ＋ 充電器 剛剛好

🔶AirTag™ 收納袋（不含AirTag追蹤器）

為防止國外旅行行李箱被偷，Targus 貼心設計airtag收納袋，隨時追蹤行李動向

🔶三個內部拉鍊口袋和壓縮面板

內部行李空間，適合放兩人兩天一夜的行李，拉鍊設計夾層讓我方便分類不同種類的物品，也不用擔心行李運送途中掉出來。

我跟老公如果同時都要帶筆電出門旅行工作，我會搭配「Targus Newport 15吋 輕薄極簡後背包」使用，這樣就可以同時裝兩台筆電出遊囉！

延伸閱讀：Targus Newport 15吋 輕薄極簡後背包 時尚簡約好搭配

🔶20吋登機箱，內部34公升容量，重量僅3.3Kg

最近出門旅行都攜帶 Targus Pro-Tek 20 吋隨身行李箱 容量大、裝筆電後還能輕鬆又省力！

搭配「Targus Newport 15吋 輕薄極簡後背包」簡直完美！

此文章為自身實際體驗後感受分享，僅作圖文參考，購買前請依個人需求及自身狀況謹慎購物。

無定期更新官方資訊義務，每個人實際使用狀況及使用習慣因人而異，任何商品使用問題請詳閱官方網站或洽官方客服。

所有商品說明、特色皆取自於Targus官網。