在Google Map上某天滑到河光珈琲屋的介紹後就先存下來

剛好去松菸附近辦事後距離跟朋友有約的晚餐還有段時間

順理成章就先來河光珈琲屋初次拜訪

門口非常低調僅有布簾跟角落小框的招牌標註店名

不規則的挖空窗型很有躍動感

店內布置不是特別網紅風格

維持著很像造訪朋友家的親近感

窗邊沙發區是第一名的人氣座位

可以拍出許多漂亮的情境風格照片

座位也很舒適寬敞

河光珈琲屋是間寵物友善咖啡

當天遇到一組客人帶著超親人的法鬥在店裡屁顛屁顛邁著小腿非常可愛

店犬老大則是一隻腿長高挑的大型土狗屬於高冷派

如果犬界也有模特職業牠應該會是世界名模等級

每個角落的裝飾都帶點神祕獨特的氛圍

牆邊透過燈光裝置放大光影的小天使特別吸引我的注意

靠牆的座位一個人使用剛剛好

還有提供插座可以充電

店裡有隱藏的階梯通往地下室的音樂工作室

牆邊的白色鐵櫃放了一些精選台灣特色的農特產品販售

各種可愛逗趣的擺飾與書籍非常有文藝氣息

咖啡品項基礎款基本都有

價格我個人覺得比台北鄰近地區便宜一些有加分

茶飲跟無酒精的飲品也有幾款選擇

因為營業至晚上10點相對也有提供許多酒精飲料

酒類的選項可以直接到櫃台旁的冰櫃挑選

鹹甜點跟手沖咖啡各有一整張菜單放在櫃檯

河光珈琲屋店裡的豆子都是自家烘焙

也有販售掛耳或豆子可以回家沖泡或禮盒送禮

厚片吐司 奶酥 60元

河光的奶酥吐司訂價是我去過的咖啡廳中非常親民價格

只要銅板價沒有高過早餐店太多讓人可以安心點

奶酥跟以往吃到奶味濃的類型不太一樣

更像鹹甜感的黃油塗抹多層的感覺

薄薄一層很酥脆口齒留香非常好吃

氣泡西西里 130元

下層是淺白半透明的檸檬氣泡汁

上層再加上黑咖啡形成鮮明的分層

頂部裝飾新鮮黃檸檬片與鼠尾草清新舒爽

攪拌均勻後喝起來可以感受到氣泡的口感

味道酸甜不會太淡蠻好喝

煎餃 8粒 150元

河光非常體貼提供3粒跟8粒的選擇

讓想先嚐鮮或是肚子沒有很餓但又嘴饞的話可以選3粒就好

不過像我這種熱愛煎餃的人不論熱量會不會爆炸還是點了一整盤

現煎的煎餃從側面看也是很完美有著一張超薄脆的圓形織網

水餃本身個頭比較嬌小是主理人親自從內餡開始製作包的

皮薄多汁內餡飽滿

豬肉與韭菜的口味比較不是我的愛

但是搭配的醬油很突出鮮味

有著特別的香氣據說是加入蠔油混合自製

造訪當天很幸運欣賞到壁畫的誕生

栩栩如生鮮活躍動的天使在畫家筆下逐漸成形

主理人非常親切豪爽讓人很有好感

雖然店內油煙味有點重但為了美食還是願意再來

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/11/18

花費: TWD340(西西里+吐司+煎餃各1)

河光珈琲屋 ho kng ka pi ok

FB粉絲團/IG

12:00-22:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可 (街口支付)

可否訂位: 否

地址: 〒 105 台北市松山區八德路四段36巷60號1樓

電話: 02-3765-3945



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