之前去住宿宜蘭員山包棟民宿大湖森旅，跟民宿管家打聽一些員山美食店家時，有聽到星之鍋（星の鍋）這間火鍋店，而這回到宜蘭力麗威斯汀度假酒店泡湯前，原本打算來這家員山火鍋店吃火鍋當午餐，但到了星之鍋後，看到有午餐限定餐點，能便宜享用含有宜蘭必吃鮮甜海味與富哥南方澳飛虎魚丸的現煮海鮮鍋，就決定來試試看，結果餐點是送來才現煮，除了讓我們看到是使用新鮮食材外，煮好也能馬上享受到最好的味道，所以就來小小分享一下囉…

提供午餐限定現煮海鮮鍋的這家宜蘭員山火鍋店星之鍋，位置是在員山路一段這裡，離員山鄉公所、員山公園很近，而店前面也有設置停車位讓開車來用餐的客人能方便停車。

另外，在店門口有看到這張宣傳海報，看起來頗不錯，那就來試試星之鍋午餐限定餐點吧！

進到星之鍋店內，看到裡面有兩個用餐區塊，有設置4人桌、6人桌、8人桌，可以容納30多位客人同時用餐。

原本以為午餐限定餐點是固定形式，但坐定位後，服務人員送來星之鍋午餐限定現煮海鮮鍋菜單，才知道是有不同選擇的，其中海鮮料部分可單選小卷、白蝦、蛤俐，或是三者都要（綜合），附餐的話，則有米粉、麵、冬粉跟泡飯四選一。

我們當天都是選擇可以吃到小卷、白蝦、蛤俐的綜合口味，然後附餐搭配米粉，原本以為這個午餐限定現煮海鮮鍋，會在廚房煮好送來，但結果是在桌上現煮，除了看得到食材新鮮度外，煮好後也能馬上享受到最好的味道。

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