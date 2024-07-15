去過這麼多咖啡廳但從沒像Sand Coffee如此瘋狂

即使開幕已經快一年而且交通位置也沒有非常便利

但初次造訪時雖然在開店5分鐘後到但不僅沒位子甚至還有6組候位

再次造訪鐵了心想喝看看到底多厲害

提早半小時抵達的我們還不是第一組客人

後來發現真的要在開店前至少半小時到才能排到第一輪

重新打造的老宅外觀漆上洗鍊的淺灰水泥

戶外座位是非常露營風格的桌椅

上方打著黃光的小方格的銅鑄片沒有刻字

從外觀絲毫看不到咖啡廳的名字

一步入室內先是被溫暖的黃光柔和照耀迎接

店員會協助依序帶位入座

SAND COFFEE的店名靈感來自主理人希望取用沙的意涵

不僅是咖啡廳而是更廣闊包含生活中的任何種類的美感事物都在此處發生

店內的所有布置皆是由主理人Richard與Yen親自設計改造

門口庭園留下的鐵門與室內一些小角落保留老宅改造前的歷史

非常復古有型的咖啡機是義大利品牌La Marzocco與荷蘭頂級咖啡機製造商Kees合作生產的Mistral

跟整體風格設計完美結合

天花板與梁柱保留原始的粗糙坑洞帶點沙粒感

也呼應Sand Coffe的沙粒名稱

靠窗座位以大片落地窗迎接公園的綠意與自然明亮光線

有幾處座位設計成包廂空間很有隱私感

巧妙結合金屬無機質的工業風管線與穩重復古的歐風喫茶家具混搭

就連燈具也非常有品味特色怎麼拍都很上鏡

小書櫃上提供開水可以取用

更有各種咖啡與藝文相關的書籍雜誌

菜單上有著很吸睛的神祕圖騰

由主理人特別請日本設計師小林一毅操刀

運用其以色塊堆疊的前衛風格化做沉穩又粗獷的5隻IP

既像植物又像傳說動物般的樣貌供大家各自解讀

手沖有一張單獨豆單描述風味

義式咖啡除了基礎款之外隱約還可以看到主理人的喜好

除了咖啡之外Sand Coffee的茶款也看得出經過精心挑選

有少見的野草茶跟許多台灣特色茶種

就連無咖啡因的軟性飲品也有印度拉西這種非常異國風情的飲品

儘管在開店前半小時就抵達但還是差點沒位子

非常幸運獲得最後一組室內座位的吧台區

正好是海景第一排欣賞咖啡師一杯杯沖煮美味的過程

鹹蛋黃巴斯克蛋糕 130元

原本朝著提拉米蘇直奔的我們這天卻是沒賣的噩耗

聽聞巴斯克蛋糕也是店家手工自製決定改吃看看

除了本身口味是鹹蛋黃之外還搭配了很台味的肉鬆

整體分量大概是一片蜂蜜蛋糕大小吃個味道不會飽

巴斯克蛋糕的鹹蛋黃香氣優雅纖細

很恰到好處的鹹味與蛋香跟巴斯克的綿密乳感交織出美妙的樂章

令人捨不得快速吃完只好小口小口細細品味

跟Belly Daily或其他至今吃到的巴斯克都截然不同

比起重乳酪蛋糕口感更像是輕乳酪般蓬鬆輕盈如雲朵

有時還能吃到鹹蛋黃的塊狀感

搭配酥脆絲絲肉鬆不會油膩反倒更相輔相成放大美味

冰鍋煮奶茶 220元

一聽聞鍋煮奶茶可以做冰的就決定要喝

一杯杯慢火燉煮的奶茶在製作過程中不斷散發濃烈香氣實在撓人心癢

因為假日客人點餐眾多在飲品製作上需要等候一段時間

經歷半小時以上的時間終於盼到冰涼的奶茶

喝起來甜而不膩茶味明顯帶著清爽的奶香

只是相對價格來說這份量真的少得令人意猶未盡

髒咖 140元

從泰國回來之外對在泰國每家店都熱賣的Dirty大感興趣

台灣這幾年才終於比較常在咖啡廳見到這款從日本起源的特色品項

沁涼的牛奶加入滾燙的濃縮咖啡瞬間成了一幅潑墨畫

整體喝起來偏渾厚帶點苦味少點甜味

比起拿鐵更像是大人成熟的飲品

在Sand Coffee處處都能感受到主理人們的細節重視與品質堅持

儘管要價不斐但的確有其獨特的風味與魅力

如果之後有機會希望可以來此更久待感受日與夜的不同風情

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/05/18

花費: TWD490(髒咖+鍋煮奶茶+巴斯克蛋糕各1)

SAND COFFEE

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14:00-23:00

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區吳興街156巷40弄4號



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